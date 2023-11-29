Абаскаль про 0:1 с «Оренбургом»: «Пенальти повлиял на ход игры. Поражением недовольны – «Спартак» всегда играет на победу»

Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга».

«Спартак» уступил « » на выезде (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. С 40-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления .

– Насколько была тяжелая игра, и какой был бы справедливый сценарий этого матча?

– Считаю, что в первые минуты мы могли подойти намного лучше и не дать сопернику заработать пенальти. Конечно, он влияет на ход игры.

От команды было необходимо двойное усиление, максимальная концентрация. Команда показала это: была компактной, играла самоотверженно, не пропустила во втором тайме.

У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Естественно, мы недовольны поражением, потому что «Спартак» играет только на победу, невзирая на обстоятельства.

– Перед игрой вы говорили, что необходима адаптация к полю, сколько времени в итоге потребовалось?

– Какое‑то время понадобилось, к сожалению, счет уже был 0:1, потом удаление. Было непросто перевернуть результат, но ребята старались и бились.

– Кого можно упрекнуть в результате?

– Я это не обсуждаю, – сказал главный тренер « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!