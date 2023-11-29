Абаскаль про 0:1 с «Оренбургом»: «Пенальти повлиял на ход игры. Поражением недовольны – «Спартак» всегда играет на победу»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Матч ТВ Олег Рябчук Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга».

«Спартак» уступил «Оренбургу» на выезде (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. С 40-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления Олега Рябчука.

– Насколько была тяжелая игра, и какой был бы справедливый сценарий этого матча?

– Считаю, что в первые минуты мы могли подойти намного лучше и не дать сопернику заработать пенальти. Конечно, он влияет на ход игры.

От команды было необходимо двойное усиление, максимальная концентрация. Команда показала это: была компактной, играла самоотверженно, не пропустила во втором тайме.

У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Естественно, мы недовольны поражением, потому что «Спартак» играет только на победу, невзирая на обстоятельства.

– Перед игрой вы говорили, что необходима адаптация к полю, сколько времени в итоге потребовалось?

– Какое‑то время понадобилось, к сожалению, счет уже был 0:1, потом удаление. Было непросто перевернуть результат, но ребята старались и бились.

– Кого можно упрекнуть в результате?

– Я это не обсуждаю, – сказал главный тренер «Спартака».

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50 комментариев
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Tpy6kaMerlina
"– Кого можно упрекнуть в результате?

– Я это не обсуждаю"
Ахах, журналист, это пять, спасибо. Классный вопрос.
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igls54
Как всегда, либо ЖК, либо пенальти на 10-й минуте виноваты
+25
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Bill Zapulil
Ответ Tpy6kaMerlina
"– Кого можно упрекнуть в результате? – Я это не обсуждаю" Ахах, журналист, это пять, спасибо. Классный вопрос.
Поддерживаю! Вопрос прям классный! Журналисту 10 из 10!
+13
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Дмитрий Агалаков
Могли бы и к болельщикам подойти. Ради уважения.
Сегодня Спартак очень разочаровал.
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Саша Пушкин
Ответ ЛоуренсАравийский
четкий) но памятуя обидчивость на правду лгбт-клуба из Тушино можно предположить что этого журналиста кб затабуируют
Странно, после видео Дзюбы и Азмуна из раздевалки, слышать про лгбт-клуб от сочувствующего голубым львам. Ну, камон!
Хотя Володька Быстров из гей клуба объединяет две команды, как связующее звено зашквара, мостик между Петербургом и Москвой.
+7
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bedLaM
Ответ igls54
Как всегда, либо ЖК, либо пенальти на 10-й минуте виноваты
Сейчас бы начать текст нормально читать, а потом уже комментарии строчить.
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arspurs9
Ответ igls54
Как всегда, либо ЖК, либо пенальти на 10-й минуте виноваты
А что, пенальти на 10-й минуте не влияет на ход игры?
+7
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krossalex
И что только не повлияло на ход игры! Пенальти повлиял, удаление повлияло, искусственное поле повлияло, недостаточно круглая круглота и отскоковость мяча повлияла, никакущие Умяров, Мартинс, Игнатов, сидящие на воспитательной банке Джикия, Литвинов и Зиньковский, отбывшие за длинным евро Бальде и Николсон, ушедшие на заслуженную пенсию Веллитон, братья Комбаровы, Аленичев, Титов, Романцев... Всё сегодня было против Спартака! И тупой упрямый европейский "золотой талантливый мальчик". А попросту говоря - кретин-тренер, которому, правда, как всем дуракам, иногда везёт.
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TiNO
Абаскаль такой Абаскаль. Его команду второй состав Оренбурга весь матч возил, а он про пенальти. Что пенальти, что удаление бесспорны. Как тренер абсолютно проиграл этот матч по всем статьям. Одного только Селихова можно похвалить, что спас от более крупного счета.
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krossalex
Ответ Гаврила Ардалионович
Оренбург абскакаль Спартак.
Да не абскакаль, а абасраль и абассаль.
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shava72
Ответ Саша Пушкин
После следующего проигрыша журналисты спросят у Абаскаля: "Кого из рыжих людей в Спартаке можно упрекнуть в результате"? В былые времена вылазила Зарема и обвиняла во всех бедах Зенит и красно-белые хавали. Тем более что речь про Оренбург, привязать можно было бы.
Ну, Зарема-то не рыжая... хотя, возможно, мы не все видели))))
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dedushka
ну все понятно, сегодня пеналь игру сломал. то ранняя желтая была, то погода не та. рыжий очень изобретателен в отмазках
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Дмитрий Кумашов
просто говновозилово.стыдно смотреть на такой Спартак.
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Гаврила Ардалионович
Ответ Tpy6kaMerlina
"– Кого можно упрекнуть в результате? – Я это не обсуждаю" Ахах, журналист, это пять, спасибо. Классный вопрос.
– Кого можно упрекнуть в результате? - Ну, разумеется, не меня.
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nikolakovalenko@mail.ru
Сегодня Спартака на поле не было, это был сброд который собрали за час до игры стыдно, мне стыдно что я смотрел это . У меня был бы после матча один вопрос а игрокам которые получают ох..ые деньги не стыдно за такой футбол. Оренбург молодец, вторым составом имели как хотели этих гребаных мастеров.
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Мукунку хороший
Команды не было на поле.. Все играли отвратительно.. стыдно за Соболева.. Селихов лучший..
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nz314921@gmail.com
Ответ Дмитрий Агалаков
Могли бы и к болельщикам подойти. Ради уважения. Сегодня Спартак очень разочаровал.
такое впечатление, что УЖЕ в отпуск поехали! А ещё с Ахматом играть! эх... смажут концовку.
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Карл_Иваныч
Во что-то играли на победу, не в футбол, в другое
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Усатый КозлоБык ©
Разнести весной орен
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Крыло советов
А какие нибудь тактические решения влияют вообще на ход игры?
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Спартак Уокер
Сегодня явно играли не на победу
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Гаврила Ардалионович
Абаскаль: - Мопэд не мой, я просто объявление разместил.
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Алексей Родионов
Ответ Саша Пушкин
После следующего проигрыша журналисты спросят у Абаскаля: "Кого из рыжих людей в Спартаке можно упрекнуть в результате"? В былые времена вылазила Зарема и обвиняла во всех бедах Зенит и красно-белые хавали. Тем более что речь про Оренбург, привязать можно было бы.
не буди лихо . пока тихо. Вылезет еще.только дай повод
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Андрей Ткаченко
Такое впечатление что он смотрит другую игру, а не ту что мы, или он просто издевается. Ничего тренерского на поле не видно но он в этом не виноват.
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КБ Сергей
Ответ </c/>
половину игроков нужно скидывать зимой...есть основа которая играла в чемпионате последние матчи, оставил бы ещё Чернова и Селихова...остальных можно скидывать без сожаления...
Вместе с тренером, который их покупал!!! Причём, тренера надо выкидывать первым, в обнимку со спортдиром. А новый тренер пусть решает, кто ему подходит, а кто нет. У Абаскаля язык без костей. Находит самые разнообразные отмазки своим косякам. В этот раз, победе помешали поле и пенальти с удалением. Ну, да, конечно.)))
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Саша Пушкин
Ответ Tpy6kaMerlina
"– Кого можно упрекнуть в результате? – Я это не обсуждаю" Ахах, журналист, это пять, спасибо. Классный вопрос.
После следующего проигрыша журналисты спросят у Абаскаля: "Кого из рыжих людей в Спартаке можно упрекнуть в результате"?

В былые времена вылазила Зарема и обвиняла во всех бедах Зенит и красно-белые хавали.
Тем более что речь про Оренбург, привязать можно было бы.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Саша Пушкин
После следующего проигрыша журналисты спросят у Абаскаля: "Кого из рыжих людей в Спартаке можно упрекнуть в результате"? В былые времена вылазила Зарема и обвиняла во всех бедах Зенит и красно-белые хавали. Тем более что речь про Оренбург, привязать можно было бы.
Ещё не вечер. Скоро будем читать очередные перлы от неё.
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Андрей Ткаченко
Ответ Александр Силламаа
с такой игрой нельзя победить пешком ходили непаса много потери дворовая команда Спартаку надо играть в первой лиги
Но пока в премьере и на четвëртом месте.
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Victor Pavlovuch
На игру повлиял полный пофигизм кумиров спартачей! Создаётся такое впечатление, что команда сливает тренера! Вот как такие ногомячистов могут быть кумирами для спартачей? Их надо гнать поганой метлой из команды, а не приклончться перед этим дном!
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Krauvec Cool
Ответ igls54
Как всегда, либо ЖК, либо пенальти на 10-й минуте виноваты
Угар)
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Александр Силламаа
Ответ Дмитрий Агалаков
Могли бы и к болельщикам подойти. Ради уважения. Сегодня Спартак очень разочаровал.
чумаходы
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Гаврила Ардалионович
Ответ krossalex
Да не абскакаль, а абасраль и абассаль.
Какой ужас.
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Dmitry Ragulin
Ответ Максим Антонов
🤦вопросы конечно жесть
А что не так? Раз он сам не хочет высказать хоть раз, что виноват в своих тактических действиях и подготовке команды. Журики и пытаются его на это вытянуть
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</c/>
Ответ КБ Сергей
Вместе с тренером, который их покупал!!! Причём, тренера надо выкидывать первым, в обнимку со спортдиром. А новый тренер пусть решает, кто ему подходит, а кто нет. У Абаскаля язык без костей. Находит самые разнообразные отмазки своим косякам. В этот раз, победе помешали поле и пенальти с удалением. Ну, да, конечно.)))
Серёга, не тренер выходит на поле и нужно учитывать, что он даёт шансы тем, кто играет меньше, но люди совсем не стараются доказать и побороться за основу...таких людей нужно убирать...
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Александр Силламаа
Ответ Огюст
Поражением никто ни когда не доволен - выходят на игры всегда с надеждой победить !
с такой игрой нельзя победить пешком ходили непаса много потери дворовая команда Спартаку надо играть в первой лиги
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Andy Tucker
Ответ Огюст
Поражением никто ни когда не доволен - выходят на игры всегда с надеждой победить !
на банальные вопросы, банальные ответы. можно промолчать как Ганчаренка и потом ещё дольше обсуждают
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Саша Пушкин
Ответ Алексей Родионов
не буди лихо . пока тихо. Вылезет еще.только дай повод
Повод на табло оренбургского стадиона.
Ждем-с завтра новость с ее аналитикой анализа на главной странице сайта.
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Игорь Заварзин
Я думаю, рыжий клоун последние пару месяцев чемодан держит наготове. Жареным пахнет уже давно и с такими результатами его увольнение зимой выглядит вполне правдоподобно. Команда НЕ играет, а отбывает номер и он не в состоянии рулить ситуацией и влиять на результат.
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Sunnyboy
"– У рыжих нет Души!
– Я это не обсуждаю"
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Максим Антонов
🤦вопросы конечно жесть
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ефрейтор
с такой игрой пусть не рассчитывает на победы...
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FCCZ
А может тебе пора заканчивать с тренерством? )
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Гаврила Ардалионович
Оренбург абскакаль Спартак.
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Вячеслав Припузов
Думаю отчасти последствия снежного матча дали о себе знать, многие были простужены, те кто не играл в прошлом матче замёрзли на скамейке ещё больше, два переезда за два дня, да и чемпионат в приоритете,..Кому легко в Оренбурге на искусственном газоне? Зенит 1-3 залетел там в 1 туре. А тут 1-0 в меньшинстве и с пенальти
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coldwar
Играть почти на равных со вторым составом Оренбурга, это рывок или уже прорыв? Продолжаем движение вперед с рыжим гением тренерского цеха и молчаливым спортдиректором.
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Огюст
Поражением никто ни когда не доволен - выходят на игры всегда с надеждой победить !
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