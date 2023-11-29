Абаскаль про 0:1 с «Оренбургом»: «Пенальти повлиял на ход игры. Поражением недовольны – «Спартак» всегда играет на победу»
Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга».
«Спартак» уступил «Оренбургу» на выезде (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. С 40-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления Олега Рябчука.
– Насколько была тяжелая игра, и какой был бы справедливый сценарий этого матча?
– Считаю, что в первые минуты мы могли подойти намного лучше и не дать сопернику заработать пенальти. Конечно, он влияет на ход игры.
От команды было необходимо двойное усиление, максимальная концентрация. Команда показала это: была компактной, играла самоотверженно, не пропустила во втором тайме.
У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Естественно, мы недовольны поражением, потому что «Спартак» играет только на победу, невзирая на обстоятельства.
– Перед игрой вы говорили, что необходима адаптация к полю, сколько времени в итоге потребовалось?
– Какое‑то время понадобилось, к сожалению, счет уже был 0:1, потом удаление. Было непросто перевернуть результат, но ребята старались и бились.
– Кого можно упрекнуть в результате?
– Я это не обсуждаю, – сказал главный тренер «Спартака».
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– Я это не обсуждаю"
Ахах, журналист, это пять, спасибо. Классный вопрос.
Сегодня Спартак очень разочаровал.
Хотя Володька Быстров из гей клуба объединяет две команды, как связующее звено зашквара, мостик между Петербургом и Москвой.
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В былые времена вылазила Зарема и обвиняла во всех бедах Зенит и красно-белые хавали.
Тем более что речь про Оренбург, привязать можно было бы.
Ждем-с завтра новость с ее аналитикой анализа на главной странице сайта.
– Я это не обсуждаю"