«Динамо» победило «Зенит» 2 раза подряд
«Динамо» обыграло «Зенит» два раза подряд.
Сегодня московский клуб одержал победу со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 6 августа бело-голубые обыграли петербуржцев в рамках Мир РПЛ (3:2).
Следующая встреча между этими командами пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге – это будет ответный матч в рамках Кубка России.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».
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Мне уже сейчас кажется, что те, кто не дале как пару дней назад говорил, что Динамо может стать гораздо более реальным конкурентом Зенита за золото, нежели Краснодар, были правы.
Очень подкупает работа Лички, держит удар, сам сломал - сам починил, ставит привлекательную игру. Молодец, в общем, чех. + 1 розовый свитер в гардероб 😁
Два. Динамо выигрывает 3:2 в питере.
Три. Динамо обыгрывает зенит и кукуяна в Москве.
зенитушку с советских времен, со второй лиги так не гегемонили
во втором матче результат делают вышедшие на замену игроки.
ведёт родное ДИНАМО!!!!
Лев отскочил и проиграл
Динамо претендент на второе место
Стоит констатировать очевидный факт: Зенит сейчас лидирует чисто благодаря стабильным победам над аутсайдерами и середняками.
В последние сезоны Зенит хорошо играл против топ-соперников в РПЛ. В этом - во всех матчах, кроме Спартака, команда просто буксует, будто бы ей не хватает класса. Само собой, весной с Педро и вторым не дешёвым новичком в атаку Зенит будет совершенно другим. И выводы о том, кто пойдет дальше, делать бессмысленно в данный момент.
ты статистику видел? )