«Динамо» победило «Зенит» 2 раза подряд

«Динамо» обыграло «Зенит» два раза подряд.

Сегодня московский клуб одержал победу со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 6 августа бело-голубые обыграли петербуржцев в рамках Мир РПЛ (3:2).

Следующая встреча между этими командами пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге – это будет ответный матч в рамках Кубка России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».

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