«Динамо» победило «Зенит» 2 раза подряд

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«Динамо» обыграло «Зенит» два раза подряд.

Сегодня московский клуб одержал победу со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 6 августа бело-голубые обыграли петербуржцев в рамках Мир РПЛ (3:2). 

Следующая встреча между этими командами пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге – это будет ответный матч в рамках Кубка России. 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит». 

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62 комментария
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error505
Спасибо Динамо от всей России!)
+145
-20
+125
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Nicolas Erfe
Это просто я сегодня на Зенит поставил, обращайтесь, помогу персонально каждому клубу.
+58
0
+58
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T622222
Всех олдовых Динамо с победой
+34
0
+34
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Иосиф Сталин
Даже ручной судейка не помог
+27
-4
+23
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Спартак Уокер
Зенит был объективно слаб особо опасных моментов почти не было
+20
0
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Элдор ШоуУродов
Поспешно, конечно, говорить всякое такое разное, но...
Мне уже сейчас кажется, что те, кто не дале как пару дней назад говорил, что Динамо может стать гораздо более реальным конкурентом Зенита за золото, нежели Краснодар, были правы.

Очень подкупает работа Лички, держит удар, сам сломал - сам починил, ставит привлекательную игру. Молодец, в общем, чех. + 1 розовый свитер в гардероб 😁
+17
-1
+16
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Владимир Никаноров
Браво Динамо!!! Молодцы!!! Победа в не полном составе дорогого стоит!!!
+17
-1
+16
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Russian Horse
Ответ Спартак Уокер
Зенит был объективно слаб особо опасных моментов почти не было
Слабовато кукуян отработал, соглашусь 👏
+21
-7
+14
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Красная стрела
Ответ Доктор Верховцев
Москва — не Россия
Статья 280.1 ук РФ
+16
-4
+12
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ДоброеУхо
с победой
+12
0
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error505
Ответ 嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
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Твоё имя случайно не Шерлок Холмс? Расскажи, как ты пришел к этому выводу
+14
-6
+8
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Alexander Baresi
за 90 минут 0 ударов в створ, вот она атака хваленая
+7
0
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D-M
Раз. Динамо в питере выбивает зенит из Кубка, а кукуляка из судейства на полгода.

Два. Динамо выигрывает 3:2 в питере.

Три. Динамо обыгрывает зенит и кукуяна в Москве.

зенитушку с советских времен, со второй лиги так не гегемонили
+13
-6
+7
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GuruFutbola
Хозяева 👍🏻
+11
-5
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Andrey78
благодарю тренера динамо за игру и особенно чутье
во втором матче результат делают вышедшие на замену игроки.
ведёт родное ДИНАМО!!!!
+6
0
+6
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Alexander Baresi
Динамо Москва!
+6
0
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Дима
просто игроки Зенита протестовали против своих фанов.
+6
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Cruel Snake
«😂» Краснодар
Лев отскочил и проиграл
+7
-1
+6
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error505
Ответ Доктор Верховцев
Москва — не Россия
Зенит - не чемпион
+11
-6
+5
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Andrei Cherednichenko
Ноль ударов в створ - очень по-чемпионски
+6
-1
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Miron_8383
Ответ Элдор ШоуУродов
Поспешно, конечно, говорить всякое такое разное, но... Мне уже сейчас кажется, что те, кто не дале как пару дней назад говорил, что Динамо может стать гораздо более реальным конкурентом Зенита за золото, нежели Краснодар, были правы. Очень подкупает работа Лички, держит удар, сам сломал - сам починил, ставит привлекательную игру. Молодец, в общем, чех. + 1 розовый свитер в гардероб 😁
Динамо слишком нестабильно да и Семак сегодня опять в еврокубковый выезд играл
Динамо претендент на второе место
+7
-2
+5
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Roman Araslanov
Зенит-фарм клуб Динамо
+9
-4
+5
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Russian Horse
Ждем Медведева, пусть расскажет, когда вылезет, в своем духе типа: «полиция 👮‍♂️ прогнала с вокзала»
+7
-3
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Nicolas Erfe
Ответ Stas Politik
Начни ставить на Барселону и Реал Мадрид. Глядишь, уровень Ла Лиги даже при Тебасе улучшится.
Не получилось, вчера поставил на Барселону, пришлось выигрыш забирать. Сегодня поставил на Реал, посмотрим, что будет.
+4
0
+4
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BEER FAN #77
Вчера Малышева удалили на 5мин., сегодня Куку левую вторую желтую придумал...
+4
0
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Andrey Yaroslavtsev
Молодцы, Динамо! Так держать!
+3
0
+3
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Stas Politik
Ответ Nicolas Erfe
Это просто я сегодня на Зенит поставил, обращайтесь, помогу персонально каждому клубу.
Начни ставить на Барселону и Реал Мадрид. Глядишь, уровень Ла Лиги даже при Тебасе улучшится.
+4
-1
+3
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Stas Politik
Зенит удивительно слаб в этом сезоне против сильных соперников. Из лидеров, кроме приехавших играть в автобус Крыльев, питерцы смогли обыграть только Спартак в этом сезоне. Да и играют они очень слабо в таких встречах.
Стоит констатировать очевидный факт: Зенит сейчас лидирует чисто благодаря стабильным победам над аутсайдерами и середняками.
+4
-2
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Ninjah
Вообще все самоуважение растеряли зенитовцы. Когда вообще Зенит комуто 2 раза подряд проигрывал в РПЛ?
+2
0
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will21
Ответ error505
Спасибо Динамо от всей России!)
Не правда. Я из России и терпеть не могу Динамо, Локо и Спартак. Не надо так говорить
+3
-1
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Доктор Верховцев
Ответ Stas Politik
Зенит удивительно слаб в этом сезоне против сильных соперников. Из лидеров, кроме приехавших играть в автобус Крыльев, питерцы смогли обыграть только Спартак в этом сезоне. Да и играют они очень слабо в таких встречах. Стоит констатировать очевидный факт: Зенит сейчас лидирует чисто благодаря стабильным победам над аутсайдерами и середняками.
Что ж остальные «сильные соперники» аутсайдерам сливают?
+2
-1
+1
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luu
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Да здесь не только Вендел, желания играть вообще не видно было, даже толком не завелись как пропустили.
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Roman
Надеемся, что после ближайшего тура РПЛ будет и такой заголовок: "Локомотив" обыграл "Зенит" два раза подряд)
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Мукунку хороший
Победил тот.. кто этого хотел..зениту и семаку пора бы знать,что бы выиграть,надо хотя бы стараться.. Клоундиньо как всегда отвратен..дождётся точно и получит что заслужил.. Динамо с победой.. зенит с позором!
+5
-4
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ура господа
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Штаны Габора Кирая
Личка в очередной раз показал класс нашему травоядному, увы. Возможно последний сезон Смывака, чемпионат с таким составом и админресурсом сможет выиграть даже Мостовой.
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иван кочубей
Богданыч, если ленивый основной состав не хочет зряплату отрабатывать, может молодых выпускать, что толку, что вышли балду гонять Клаудиньо, великие мастера Мостовой, Круговой, на вечных ходулях Ерохин, бесполезный Сергеев?
+2
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Nicolas Erfe
Ответ riverman1980
ставить на Семака в гостях в кубковой игре? ) ты статистику видел? )
ну тут да, рискнул)) но я немного потерял)
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Stas Politik
Ответ Доктор Верховцев
Что ж остальные «сильные соперники» аутсайдерам сливают?
Мы же не говорим о других клубах в данный момент. Другие клубы хаотично могут как обыграть любого, так и проиграть любому. Таков уж уровень нашей лиги в данный момент.
В последние сезоны Зенит хорошо играл против топ-соперников в РПЛ. В этом - во всех матчах, кроме Спартака, команда просто буксует, будто бы ей не хватает класса. Само собой, весной с Педро и вторым не дешёвым новичком в атаку Зенит будет совершенно другим. И выводы о том, кто пойдет дальше, делать бессмысленно в данный момент.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Доктор Верховцев
Ответ Russian Horse
Ждем Медведева, пусть расскажет, когда вылезет, в своем духе типа: «полиция 👮‍♂️ прогнала с вокзала»
Конная?
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analogia
Ответ Nicolas Erfe
Это просто я сегодня на Зенит поставил, обращайтесь, помогу персонально каждому клубу.
Это еще ладно, у меня 4600 висело на балансе фактически бесплатных, с фрибета было, я случайно поставил на победу зенита после красной карточки ( смотрел Кеф с суммой, случайно поставил ставку ), и через 1-2 минуты забивает Динамо, а вчера на Локо думал ставить на ничью после 90, кэф 10 было, не поставил, вот это реально piзд:::C
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Nicolas Erfe
Ответ dimamak10
Поставь , пожалуйста , что Галатасарай не проиграет
ладно, поддержим МЮ, поставил на Галатасарай в системе, не страшно будет
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dimamak10
Ответ Nicolas Erfe
Это просто я сегодня на Зенит поставил, обращайтесь, помогу персонально каждому клубу.
Поставь , пожалуйста , что Галатасарай не проиграет
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Тюменец
Главный успех Динамо с 1995 года? - мощно! ))
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riverman1980
Ответ Nicolas Erfe
Это просто я сегодня на Зенит поставил, обращайтесь, помогу персонально каждому клубу.
ставить на Семака в гостях в кубковой игре? )
ты статистику видел? )
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Nicolas Erfe
Это просто я сегодня на Зенит поставил, обращайтесь, помогу персонально каждому клубу.
Ставь на Зенит всегда
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</c/>
красавцы! должны были больше забивать!
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Подкат Мальдини
Ответ Ninjah
Вообще все самоуважение растеряли зенитовцы. Когда вообще Зенит комуто 2 раза подряд проигрывал в РПЛ?
Всегда за исключением нескольких газпромовских лет , да и причем тут рпл игра вроде на кубок ?
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Stas_M
Ответ BEER FAN #77
Вчера Малышева удалили на 5мин., сегодня Куку левую вторую желтую придумал...
Да, по другому не умеют, а потом искренне считают себя самыми сильными и удивляются, что не соглашаются с ними более адекватные люди)
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