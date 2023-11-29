«Зенит» проиграл впервые за 9 матчей – «Динамо». Было 7 побед и 1 ничья
«Зенит» прервал серию матчей без поражений.
Сегодня команда из Санкт-Петербурга уступила «Динамо» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (0:1).
Это первое поражение сине-бело-голубых за 9 матчей. В 8 предыдущих играх они одержали 7 побед и 1 раз сыграли вничью.
Следующий матч «Зенит» проведет 3 декабря – в гостях с «Локомотивом».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Динамо молодцы, с заслуженной победой!
Да вообще в этом сезоне запаса нет, будем посмотреть.