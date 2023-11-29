«Зенит» проиграл впервые за 9 матчей – «Динамо». Было 7 побед и 1 ничья

«Зенит» прервал серию матчей без поражений.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга уступила « » в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (0:1).

Это первое поражение сине-бело-голубых за 9 матчей. В 8 предыдущих играх они одержали 7 побед и 1 раз сыграли вничью.

Следующий матч « » проведет 3 декабря – в гостях с «Локомотивом».

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