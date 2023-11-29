«Зенит» проиграл впервые за 9 матчей – «Динамо». Было 7 побед и 1 ничья

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

«Зенит» прервал серию матчей без поражений.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга уступила «Динамо» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (0:1). 

Это первое поражение сине-бело-голубых за 9 матчей. В 8 предыдущих играх они одержали 7 побед и 1 раз сыграли вничью.

Следующий матч «Зенит» проведет 3 декабря – в гостях с «Локомотивом». 

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20 комментариев
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Зелёный гопник
Невозможно всегда побеждать!
Динамо молодцы, с заслуженной победой!
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tolobas
Ответ Офф
Ужасный матч.Замены мимо.Одна надежда на ответный матч на хорошем поле.И желательно в полном боевом составе
поле помешало??
+8
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+7
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T622222
Ждем Медведева выступление в сатирическом жанре…
+10
-4
+6
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Tom_York
Ну не бывает команд которые не проигрывают, тоже мне сенсация. Уж в кубке играем не ахти))) Балтике слили.
Да вообще в этом сезоне запаса нет, будем посмотреть.
+5
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Igbin
Ответ Александр Комиссаров
если Зенит проиграл ,значит поле мешало,судья мешал и вратарь Динамо
И Смолов помешал, как будто не мог мимо ворот пробить. Никакого уважения к сопернику.
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Александр Комиссаров
Ответ валя_стакан
А Динамо наверное играло на другом каком то поле сегодня))
если Зенит проиграл ,значит поле мешало,судья мешал и вратарь Динамо
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tolobas
Ответ Офф
Смотрели матч?Не мешало поле?
с трибуны поле выглядело хорошо
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Александр Комиссаров
Ответ Igbin
И Смолов помешал, как будто не мог мимо ворот пробить. Никакого уважения к сопернику.
ну да,так оно и есть
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иван кочубей
очередная плюшевая игра Зенита, ни одной победы над сильными командами.
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валя_стакан
Даже лучший их игрок сегодня Кукуян не вывез
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валя_стакан
Ответ Офф
Смотрели матч?Не мешало поле?
А Динамо наверное играло на другом каком то поле сегодня))
+1
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валя_стакан
Ответ Доктор Верховцев
Это не Вендел. Это экспериментальный состав и отсутствие желания играть.
Ну как же, Кукуян то у вас бы в полном порядке сегодня - мотивирован
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валя_стакан
Ответ Александр Комиссаров
по поводу суйдества споров нет,все по делу, кроме второй жёлтой Хорхе,там есть вопросы
там не вопросы, а грубейшая ошибка судьи
+2
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igls54
Вот что значит Вендел для Зенита. Абсолютно тупая и беззубая игра в атаке
+3
-3
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Алексей Эртуг
Хетрик на гряз, кто из МСК сможет!!?
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Александр Комиссаров
Ответ валя_стакан
Ну как же, Кукуян то у вас бы в полном порядке сегодня - мотивирован
по поводу суйдества споров нет,все по делу, кроме второй жёлтой Хорхе,там есть вопросы
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