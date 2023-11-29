Кукуян удалил Карраскаля в матче «Динамо» – «Зенит». Экс-судья Николаев назвал вторую желтую спорной

Хорхе Карраскаль получил красную карточку в матче с «Зенитом».

«Динамо» принимает петербуржский клуб в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм).

Полузащитник хозяев получил две желтые карточки и был удален.

Первое предупреждение ему вынесли на 13-й минуте за фол на . Вторую желтую колумбиец получил после того, как сзади подкатился под . Возможно, в этом эпизоде Карраскаль сыграл в мяч.

Бывший судья считает, что во втором случае арбитр не должен был показывать желтую карточку.

«Момент довольно спорный, на мой взгляд. У Кукуяна была хорошая позиция. Он видел движение. Если это и фол, то без желтой. Спорная карточка», – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».

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