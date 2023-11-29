Кукуян удалил Карраскаля в матче «Динамо» – «Зенит». Экс-судья Николаев назвал вторую желтую спорной

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Алексей Николаев Вильмар Барриос Хорхе Карраскаль Матч ТВ Павел Кукуян Вильзон Изидор Футбол

Хорхе Карраскаль получил красную карточку в матче с «Зенитом».

«Динамо» принимает петербуржский клуб в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм). 

Полузащитник хозяев Хорхе Карраскаль получил две желтые карточки и был удален.

Первое предупреждение ему вынесли на 13-й минуте за фол на Вильмаре Барриосе. Вторую желтую колумбиец получил после того, как сзади подкатился под Вильзона Изидора. Возможно, в этом эпизоде Карраскаль сыграл в мяч. 

Бывший судья Алексей Николаев считает, что во втором случае арбитр Павел Кукуян не должен был показывать желтую карточку. 

«Момент довольно спорный, на мой взгляд. У Кукуяна была хорошая позиция. Он видел движение. Если это и фол, то без желтой. Спорная карточка», – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит». 

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28 комментариев
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Элдор ШоуУродов
Кукуян сегодня в целом очень неровный матч проводит: эпизодами непоследователен, моментами поспешен в принятии решений и в итоге мы опять видим невразумительную ерундовину вместо плюс-минус взвешенного судейства в обе стороны.

Но критиковать арбитров по-прежнему нельзя, не забывайте 🤷‍♂️
+18
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Циник Петербургский
Карточка действительно спорная. В динамике выглядело, будто горчичник дать можно. При замедленном повторе я какой-то особой грубости не разглядел.
+17
-1
+16
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Степан Шевцов
Ответ justburn
Зато до этого он довольно бесспорно наступил на ногу Клаудиньо, даже шнякин не смог промолчать
А до этого, то ли Клаудиньо, то ли Барриос отмахнулся от Бителло. И ноль внимания.
+16
-4
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Игорь Новиков
Очень сомнительное удаление. Когда уже ВАР сможет смотреть вторые желтые?
+12
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валя_стакан
Там даже фола нет, а не то что второй карточки. Этот продажный Кукуян просто выполнял задание Миллера
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Roman Araslanov
Но питерские продолжат утверждать что у них нет админресурса
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azax
Левое удаление на 100 %, почему в правилах нельзя добавить такие моменты для ВАР? Это же логично.
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дима кушов
Кукуян это наследник Вилкова
Скоро тоже логистическую компанию с парком грузовиков на деньги газпрома откроет
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липовое удаление, но кукуян делал всё что мог...нужно оспаривать удаление...
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Dr. Heisenberg
Кукуян превзошел себя. За такую ЖК Газпром должен сделать Кукуяна повелителем газа в Сочи и окрестностях.
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Алексей Иванов
Второй жёлтой не было...удаление не заслуженно... поздравляю Динамо с победой!
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Спартак Уокер
Именно в этом моменте со второй жёлтой была игра в мяч я совсем не понял Кукуяна .
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Михон Мясной
Ну, правильно: пoлитпрoeкт проигрывает, надо вытягивать игру
+13
-10
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Kit244098
Кукуян - известный крендель. И если кто-то, продав душу, заключает договор с дьяволом, то он с газпромом))
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Доктор Верховцев
Ответ Циник Петербургский
Карточка действительно спорная. В динамике выглядело, будто горчичник дать можно. При замедленном повторе я какой-то особой грубости не разглядел.
Рановато дунул в свисток. Если бы Изидор не тронул мяч, то чисто получил бы по ногам, но он его притормозил, за счёт чего Карраскаль его коснулся, поэтому желтая вышла спорная.
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Дмитрий9779
Нет здесь ЖК.
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justburn
Зато до этого он довольно бесспорно наступил на ногу Клаудиньо, даже шнякин не смог промолчать
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luu
Ответ Михон Мясной
Ну, правильно: пoлитпрoeкт проигрывает, надо вытягивать игру
Гол Динамо забило после удаления
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Иосиф Сталин
Ответ fil_spb
Удаление, которое должно было случиться еще раньше, в очевидном моменте с наступом Караскаля на ногу Клауду, случилось в сильно менее очевидном моменте с Изидором. Вроде Караскаль так и так должен был быть удален, а по факту у Кукуяна здесь 2 ошибки. И в целом судейство у него плохое сегодня. Сантосу ЖК не показал. Нгамале ЖК не показал.
А ещё 5 пенальти в ворота должны были поставить, потому что зенит хихимон
+5
-4
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Palich86
Ответ Roman Araslanov
Но питерские продолжат утверждать что у них нет админресурса
Ну да, как ошибка в пользу Зенита, так сразу админресурс, то что против Зенита ошибаются нередко, это как то все равно
+6
-6
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DM.Man
Ответ fil_spb
Удаление, которое должно было случиться еще раньше, в очевидном моменте с наступом Караскаля на ногу Клауду, случилось в сильно менее очевидном моменте с Изидором. Вроде Караскаль так и так должен был быть удален, а по факту у Кукуяна здесь 2 ошибки. И в целом судейство у него плохое сегодня. Сантосу ЖК не показал. Нгамале ЖК не показал.
Нгамале три раза наступали на ногу и били по ахиллу — карточки нет. Клаудиньо орал на судей — карточки нет. Но когда капитан! ДМ что то сказал судье — сразу ЖК.
Газпромсудейство Ку ку.
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Циник Петербургский
Ответ azax
Левое удаление на 100 %, почему в правилах нельзя добавить такие моменты для ВАР? Это же логично.
Тут, вроде, была недавно новость о том, что на уровне ФИФА обсуждать изменения в протокол ВАР, чтобы ВАР рассматривал еще и вторые желтые.
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