«Завтрашний день будет потом. Все, что нам нужно, нам нужно сейчас». Фанаты «Зенита» показали баннер с цитатой из песни «Алисы» и флаг «Эспаньолы» на матче с «Динамо»

Болельщики «Зенита» вывесили баннер с цитатой из песни группы «Алиса».

Клуб из Санкт-Петербурга играет с « » в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, перерыв).

Фанаты сине-бело-голубых вывесили на своей трибуне баннер с цитатой из песни «Смутные дни»: «Завтрашний день будет потом. Все, что нам нужно, нам нужно сейчас».

Также болельщики разместили на трибуне флаг батальона «Эспаньола» – воинского формирования, в рядах которого состоят фанаты российских клубов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – « ».

Фото: телеграм-канал Ultras Action

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!