«Завтрашний день будет потом. Все, что нам нужно, нам нужно сейчас». Фанаты «Зенита» показали баннер с цитатой из песни «Алисы» и флаг «Эспаньолы» на матче с «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Политика музыка Футбол

Болельщики «Зенита» вывесили баннер с цитатой из песни группы «Алиса».

Клуб из Санкт-Петербурга играет с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, перерыв). 

Фанаты сине-бело-голубых вывесили на своей трибуне баннер с цитатой из песни «Смутные дни»: «Завтрашний день будет потом. Все, что нам нужно, нам нужно сейчас». 

Также болельщики разместили на трибуне флаг батальона «Эспаньола» – воинского формирования, в рядах которого состоят фанаты российских клубов. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит». 

Фото: телеграм-канал Ultras Action

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Не удивительно от болел команды кооператива "Озеро".
+64
-14
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Главное что тебя Путин не обманывает
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поцелуй Оздоева
Ответ Apl Rpl
Комментарий скрыт
В чем?
+44
-13
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грозовая Тень
Молодцы. Но пора доказать делом, а не баннерами. Авдеевка ждёт
+32
-10
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Мальдини
Это те пацаны которые белые вагоны устраивали поехали от нацизма Украину спасать ?)
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Этот поезд сгорел.
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ AlKRD
Все хотел спросить, почему вентиль газовый не перекрыли за 2 года всем врагам?
А чем бюджет наполнять, если перекрыть вентиль?
Перекрыть вентиль и вместе с врагами в проклятой Европе замерзнут дети, жены и любовницы ура-патриотов на отечественных депутатах, которые там проживают и отдыхают. Что ты такое говоришь то?!
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Нисколько не удивлён, что наиболее активно *****(сво) пропагандируют фанаты футбольной единой россии
+36
-23
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Мальдини
Ответ дима кушов
не проиграла не развалилась и не покорила киев за 3 дня 😂😂😂
Перед каждой сменой режима у России война
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ trav
так в Эспаньоле и так тысячи фанов состоят. Отличные мужчины служат. И даже женщины. А те кто на гражданке активно им помогают. Так что всё хорошо у ребят с путём к фронту не переживай за них
Откуда тысячи? Тысячи - это уже полк или бригада, а мотострелковый батальон имеет ~500 человек личного состава согласно штатному расписанию. Да и не тянут их видосы на тысячи участников.
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Мальдини
Ответ bro0da
Почти два года прошло, а у димы кушова все еще не выветрились слова американского иксперда про Киев за 3 дня. Все более менее адекватно мыслящие люди понимают, что многомиллионный город взять той группировкой, что добралась до Киева (за 3 дня) невозможно. У них и не было такой цели.
Прошло 2 года никто не знает и не понимает какую цель изначально преследовали ( кроме денег ) озерковское ОПГ
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поцелуй Оздоева
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
Расскажите о целях СВО, пожалуйста.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Не каждый сможет заглянуть в завтрашний день...
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
В отпуск из окопов приехали?
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
Все хотел спросить, почему вентиль газовый не перекрыли за 2 года всем врагам?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
🥱.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Мальдини
Ответ Антон Фалафель
Не удивительно от болел команды кооператива "Озеро".
А ведь смотри , никто и оспорить не смог твой комментарий)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Теперь ты "узнаешь" следующее: сначала Сладков задаёт обеляющие вопросики Мильчакову, а затем обнулённый принимает у себя Сладкова и других подобных деятелей. Ведь ты же всего этого "не знал")
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Мальдини
Ответ Owen_the_Simple
Легко
Ты когда на передовой будешь , поинтересуйся у него
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ trav
тебе наверное не знакомо такое понятие как "обзор матча" и "статистика игроков". погугли может узнаешь
Да-да, сначала наслаждаешься игрой Гримальдо, потом огорчаешься игрой Шоу, а затем и вместо просмотра матчей любимого хоккейного клуба прямиком к раненым товарищам и с продуктами к родственникам)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
🥱
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Caerly
Комментарий удален модератором
Самый прикол, что она у него не в голове, а в другом месте)
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Почему батальон называется западным названием, че за дела?
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nv6p8y8fr4
А ведь эти фанаты больше всех понимают , что происходит .. позор
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
А ты Путина поддерживаешь?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bro0da
Ответ Подкат Мальдини
Прошло 2 года никто не знает и не понимает какую цель изначально преследовали ( кроме денег ) озерковское ОПГ
Всё всегда ради денег.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Мальдини
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Удивили. В том смысле, что долго продержались. Я полагал, что с первого-второго месяца с зетками бегать будут, а почти 2 года "бесед" продержались.
Ипотека сама себя не закроет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воробей джек
Срам
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поцелуй Оздоева
Ответ Антон Фалафель
Не удивительно от болел команды кооператива "Озеро".
Другие-то фанаты не поддерживают)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воробей джек
Не ожидал подобного "па" от болельщиков Зенита. Перегрелись?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален модератором
Ага)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Акимов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ дима кушов
Главное что тебя Путин не обманывает
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
не проиграла не развалилась и не покорила киев за 3 дня 😂😂😂
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ trav
я знаю твои доводы - аааа интернетом пользуешься, а он американский. и телефон. а вот в лаптеногой России ничего своего нет нет дружок так не пойдет нормальный человек не испытывает никакого негатива в целом к США.Это как раз такие как ты и твои дружки ненавидят Россию полностью и каждого гражданина в частности. А мы знаем, что конфликт кончится и снова будет мирная жизнь. Но жизнь эта будет уже с учетом наших интересов, именно за них мы сейчас и бьёмся чтобы такие как ты потом жили сытно и припеваючи
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Вот это популярность. Про праволевый сектор в Украине то никто уже лет 6 не слышал(спонсор вообще в СИЗО сидит), а в РФ до сих пор на слуху.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Почему поддерживают СВО, а не Фан ID? Фан ID введён для защиты интересов страны. Где они были кучу лет, когда дети слушали мат и видели драки на трибунах?
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Откуда тысячи? Тысячи - это уже полк или бригада, а мотострелковый батальон имеет ~500 человек личного состава согласно штатному расписанию. Да и не тянут их видосы на тысячи участников.
в Эспаньоле очень много людей служит, они расширяются. там уже не несколько десятков человек, это очень серьезное воинское формирование, если ты не в курсе
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Ответ Саша Пушкин
А чем бюджет наполнять, если перекрыть вентиль? Перекрыть вентиль и вместе с врагами в проклятой Европе замерзнут дети, жены и любовницы ура-патриотов на отечественных депутатах, которые там проживают и отдыхают. Что ты такое говоришь то?!
Ну это другое, я понял
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
angry horse
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ AlKRD
Почему батальон называется западным названием, че за дела?
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Мальдини
Ответ Owen_the_Simple
Спроси у него. Ты по тональности коммента видно очень резкий чувак, заодно и претензии ему все выскажешь.
А как ты тональность определил !)))?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ Подкат Мальдини
А почему прозвище испанец , а не дагестанец ?
Спроси у него. Ты по тональности коммента видно очень резкий чувак, заодно и претензии ему все выскажешь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Мальдини
Ответ Owen_the_Simple
Прозвище основателя - "Испанец".
А почему прозвище испанец , а не дагестанец ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nv6p8y8fr4
Ответ Dizzod
спорт вне чего там был?
ты не понимаешь , это другое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Juriy_FCZ
Ну после этой новости вообще не удивительно, почему Зенит проиграл, мммда... стрёмно как-то такую тему продвигать, мягко говоря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ ульянов ленинставший уткинавсегда
Так ведь сложно зайти в твои комментарии и прочитать твои попытки экспертизы по "Айлендерс".
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий