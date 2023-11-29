«Завтрашний день будет потом. Все, что нам нужно, нам нужно сейчас». Фанаты «Зенита» показали баннер с цитатой из песни «Алисы» и флаг «Эспаньолы» на матче с «Динамо»
Болельщики «Зенита» вывесили баннер с цитатой из песни группы «Алиса».
Клуб из Санкт-Петербурга играет с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, перерыв).
Фанаты сине-бело-голубых вывесили на своей трибуне баннер с цитатой из песни «Смутные дни»: «Завтрашний день будет потом. Все, что нам нужно, нам нужно сейчас».
Также болельщики разместили на трибуне флаг батальона «Эспаньола» – воинского формирования, в рядах которого состоят фанаты российских клубов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».
Фото: телеграм-канал Ultras Action
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