«Милан» может уволить Пиоли, если не выйдет в плей-офф ЛЧ. Вылет ударит по финансам клуба
«Милан» может уволить Стефано Пиоли.
Как пишет La Repubblica, тренера могут уволить в случае вылета из Лиги чемпионов. На данный момент «Милан» идет последним в группе F с пятью очками.
Учитывая деньги, вложенные в клуб, вылет из Лиги чемпионов ударит по клубу в финансовом плане. Отмечается, что «Милан» может недосчитаться в общей сложности 160 миллионов евро.
Владелец «Милана» Джерри Кардинале хочет, чтобы клуб заработал примерно сколько же, сколько потратил.
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И формулировка такая это просто смех. Хотели изначально его сменить, что и на команду влияет. Милан в этой группе на бумаге был самым слабым, а по игре только в Париже плохо выглядели. Может с Боруссией наравне были в аутсайдерах. С учетом травм точно самые слабые, защитников нет. Видимо Ильич виноват, что Жиру не забил пенальти во вчерашнем матче и через пару минут привез Калабрия. С учетом потерь хорошо Милан играл. Не знаю откуда у людей мнение, что у команды какой-то сумасшедший состав и что уволим Пиоли и вот пойдет дело. Куда вероятнее исход где Милан скатится после его ухода, пропадет рабочая система, а лидеры начнут бежать из клуба
1. Сделал Милан чемпионом
2. Раз в сезон пересобирает команду и выводит её в ЛЧ
3. В группе смерти просить 100% так себе идея
4. Травмы, травмы, травмы
Надо им попроще планировать бюджет
Тенденция к ухудшению после чемпионства не меняется, полуфинал ЛЧ не показатель качества игры.
Логично, что владелец хочет, чтобы призовые за еврокубки отбили хотя бы часть этих затрат, ведь даже продажа Тонали если и покрыла, то только чуть больше половины от трат.
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