«Милан» может уволить Пиоли, если не выйдет в плей-офф ЛЧ. Вылет ударит по финансам клуба

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Джерри Кардинале Футбол

«Милан» может уволить Стефано Пиоли.

Как пишет La Repubblica, тренера могут уволить в случае вылета из Лиги чемпионов. На данный момент «Милан» идет последним в группе F с пятью очками.

Учитывая деньги, вложенные в клуб, вылет из Лиги чемпионов ударит по клубу в финансовом плане. Отмечается, что «Милан» может недосчитаться в общей сложности 160 миллионов евро.

Владелец «Милана» Джерри Кардинале хочет, чтобы клуб заработал примерно сколько же, сколько потратил.

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59 комментариев
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Your Friend
уволить чтобы выплатить компенсацию, нанять нового тренера, потратиться на него и еще более ухудшить фин положение клуба
+93
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alexmixer9
Бред, из такой группы требовать 100% выхода в плей офф нельзя
+93
-4
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Cristiano Ronaldo
Ответ Your Friend
уволить чтобы выплатить компенсацию, нанять нового тренера, потратиться на него и еще более ухудшить фин положение клуба
Уволить того, кто со средним составом взял Серию А, вывел клуб в полуфинал Лиги Чемпионов и до последнего борется за выход в плей-офф в группе смерти, это достойная заявка на премию Дарвина для руководства Милана!
+67
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+61
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Krauvec Cool
Ответ alexmixer9
Бред, из такой группы требовать 100% выхода в плей офф нельзя
Тем более Милан самый слабый в этой группе
+63
-8
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Kubinec_
Там Аллегри говорят летом свободным станет.. Милану надо не упустить такого шикарного специалиста
+19
-4
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Splin
Ответ Kubinec_
Там Аллегри говорят летом свободным станет.. Милану надо не упустить такого шикарного специалиста
Боже упаси
+13
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f_stahel
Пиоли - лучшее, что было с Миланом за десятилетие - симпатичная команда, которая вселяет оптимизм. при том, что являюсь болельщиком Интера.
+12
-1
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Marcus-light
По-моемк, учитывая последние 10 лет, закладывать в бюджет 1/8 ЛЧ по меньшей мере глупо
+8
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Блуждающий странник
Менять шило на мыло это идиотизм, если увольнять Пиоли нужна четкая кандидатура, проверенная, а брать тренера Монцы или Болоньи это бред, показатель недальновидности.

И формулировка такая это просто смех. Хотели изначально его сменить, что и на команду влияет. Милан в этой группе на бумаге был самым слабым, а по игре только в Париже плохо выглядели. Может с Боруссией наравне были в аутсайдерах. С учетом травм точно самые слабые, защитников нет. Видимо Ильич виноват, что Жиру не забил пенальти во вчерашнем матче и через пару минут привез Калабрия. С учетом потерь хорошо Милан играл. Не знаю откуда у людей мнение, что у команды какой-то сумасшедший состав и что уволим Пиоли и вот пойдет дело. Куда вероятнее исход где Милан скатится после его ухода, пропадет рабочая система, а лидеры начнут бежать из клуба
+7
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Антон Фалафель
Не думаю, што уволят. На 99% сами осознают невыход. В команде и так-то большинство середняки, так ещё и половина травмированы. Пиоли выжимает как может.
+7
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Madhamish
После увольнения Мальдини - ожидаемо. Придурок президент, это всегда печально. Это сейчас Милан пожинает плоды увольнения Мальдини. Плоды увольнения Пиоли придут в виде сегунды.
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Cosstigan
Пиоли своеобразный специалист , но для Милана он больше чем тренер , видно что команда играет , борется , пашет , с любым соперником , позволяет состав или нет, сплотить он умеет коллектив , альтернативы нет ему при всех финансовых проблемах
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Сергей Кондратьев
А в чём вина Пиоли?
1. Сделал Милан чемпионом
2. Раз в сезон пересобирает команду и выводит её в ЛЧ
3. В группе смерти просить 100% так себе идея
4. Травмы, травмы, травмы
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Krauvec Cool
Ответ Balt39
Владельцу прошлогодний поход в ЛЧ глаз замылил, вот и думает, что полуфинал - норма. Милан, с учетом потерь, очень даже достойно смотрится в группе смерти, играя с центром Чик, Адли, Рейндерс
Смотрятся нормально, но по качеству уступает всем в группе. Думал Боруссия может провалиться и вылететь, но они очень круто подстраиваются под соперника вторым номером, что удивительно.
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Блуждающий странник
Ответ Антон Фалафель
Не думаю, што уволят. На 99% сами осознают невыход. В команде и так-то большинство середняки, так ещё и половина травмированы. Пиоли выжимает как может.
Уволят без сомнений. Разговоры об этом ходили ещё даже до старта нынешнего сезона, а тут нашли формально повод.
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#SharkTeam
Как-то больно высокая планка для кальчо ставить выход из группы ЛЧ в обязаловку.
Надо им попроще планировать бюджет
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Balt39
Ответ Krauvec Cool
Тем более Милан самый слабый в этой группе
Владельцу прошлогодний поход в ЛЧ глаз замылил, вот и думает, что полуфинал - норма. Милан, с учетом потерь, очень даже достойно смотрится в группе смерти, играя с центром Чик, Адли, Рейндерс
+3
-1
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bahmet2012
Ответ Блуждающий странник
Менять шило на мыло это идиотизм, если увольнять Пиоли нужна четкая кандидатура, проверенная, а брать тренера Монцы или Болоньи это бред, показатель недальновидности. И формулировка такая это просто смех. Хотели изначально его сменить, что и на команду влияет. Милан в этой группе на бумаге был самым слабым, а по игре только в Париже плохо выглядели. Может с Боруссией наравне были в аутсайдерах. С учетом травм точно самые слабые, защитников нет. Видимо Ильич виноват, что Жиру не забил пенальти во вчерашнем матче и через пару минут привез Калабрия. С учетом потерь хорошо Милан играл. Не знаю откуда у людей мнение, что у команды какой-то сумасшедший состав и что уволим Пиоли и вот пойдет дело. Куда вероятнее исход где Милан скатится после его ухода, пропадет рабочая система, а лидеры начнут бежать из клуба
Ладно сложная группа ЛЧ, но в чемпе с середняками и аутсайдерами что мешает играть уверенно?

Тенденция к ухудшению после чемпионства не меняется, полуфинал ЛЧ не показатель качества игры.
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Hi Hi
Ответ Cristiano Ronaldo
Уволить того, кто со средним составом взял Серию А, вывел клуб в полуфинал Лиги Чемпионов и до последнего борется за выход в плей-офф в группе смерти, это достойная заявка на премию Дарвина для руководства Милана!
когда же юзеры спорста все таки узнают что такое премия дарвина
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Ulan Akimov
Ответ Krauvec Cool
Тем более Милан самый слабый в этой группе
После жеребьёвки аутсайдер у Букмекеров была Боруссия
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Krauvec Cool
Ответ Bata
Слабее Дортмунда Ньюкасла? Серьезно?
Ну слабее. У тебя другое мнение?
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Юрий Доронин
Ну и совсем куку будут если уволят.
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9wkbc9rjcb
Да если поставить Пепа, с таким составом еще хуже положение будет, там 85% состава дно! По игре в чемпионате наглядно видно в последних играх.
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Step_up
В этой группе Милан ещё неплохо барахтается. Взять хотя бы победу над ПСЖ.
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Глебиньо
посмотрел в это группе все матчи Боруссии и скажу прямо,что они с Миланом самые интересные по игре.Хоть они первую игру и сыграли вничью 0-0,но футбол живенький.Одно удовольствие было смотреть
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Антиглор17
Так они туда и не попадут, 99%
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Splin
Уволить самое простое. Может лучше игрокрв покупать более качесивенных? Ну откровенно говоря процентов 80-90-середняки и не более. Каких результатов то ожидать, кроме как средних. Да и Кого взамен?
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Evgen_Hazard
Ну отлететь от БД дома 1-3 это ,конечно, фантастика
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olander
В такой идиотизм трудно поверить
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Тюменец
Чет очереди желающих возглавить Милан сильных тренеров совсем не видно…
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Garikus89
Пиоли за титул памятник у Сан Сиро заслужил, а его за вылет из группы смерти только по итогам последнего тура уволить собрались? Да и там за выход в плей-офф копейки по сравнению с выплатами за выход в группу и шесть сыгранных матчей
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#SharkTeam
Все, кто щас срет Пиоли, потом будут молчать когда с новым физруком даже в ЛЧ попадать не будут
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Владимир Самсонов
У Милана - группа смерти и странно прямо требовать выхода из неё.
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Мексиканская песня
Я бы нанял Пиоли.
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Марио 9
Какие 160 миллионов что за бред, максимум 20-30 миллионов и то если до финала дойдут, кто только этот бред пишет 🤦‍♂️
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Tristan...
Похоже на бред. А чего они ожидали попав в такую группу? Лёгкой прогулки?
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a2wai
Ответ #SharkTeam
Как-то больно высокая планка для кальчо ставить выход из группы ЛЧ в обязаловку. Надо им попроще планировать бюджет
Пиоли на 116 лямов накупили игроков, поэтому и такая планка.

Логично, что владелец хочет, чтобы призовые за еврокубки отбили хотя бы часть этих затрат, ведь даже продажа Тонали если и покрыла, то только чуть больше половины от трат.
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Птюч, Ёж.
а полгода назад радовались возвращению Милана в ЛЧ.
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vallabaza
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Считай дело сделано (без ЦЗ сложно будет играть , еще Тчау выбыл до конца года) только свободных тренеров сейчас нет. Поэтому может до конца сезона остаться.
Кто такой Тчау?
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bogdan21101987@icloud.com
Ответ vallabaza
Кто такой Тчау?
Новость из источника Forza Milan

Сегодня утром Малик Тчау прошел МРТ, которая выявила наличие тяжелого миосухожильного поражения двуглавой мышцы бедренной кости левого бедра.

Немецкий центральный защитник выбыл из строя до 2024 года.
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bogdan21101987@icloud.com
Ответ vallabaza
Кто такой Тчау?
Новость из источника Forza Milan

Сегодня утром Малик Тчау прошел МРТ, которая выявила наличие тяжелого миосухожильного поражения двуглавой мышцы бедренной кости левого бедра.

Немецкий центральный защитник выбыл из строя до 2024 года.
0
0
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Ярик01
Ответ alexmixer9
Бред, из такой группы требовать 100% выхода в плей офф нельзя
Но денег хочется )
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atomio
Ответ Krauvec Cool
Тем более Милан самый слабый в этой группе
А у ПСЖ буст в виде УЕФА и шейха
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Н.Ф.
Увольнение Пиоли с лихвой восполнит утрату этих 160 миллионов. Ясно, понятно.
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Vlados 86
Хорошо бы знать кандидатов на его место. Слышал только про Конте, но кмк это маловероятно.
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Олег Кондратов
Вылет и борьба за чемпионство, но состав не позволит это сделать
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Марио 9
В прошлом сезоне Милан очень хорошо заработал на ЛЧ плюс Тонали продали, Кардинале ещё и в плюсе остался по любому ☝️
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bogdan21101987@icloud.com
Считай дело сделано (без ЦЗ сложно будет играть , еще Тчау выбыл до конца года) только свободных тренеров сейчас нет. Поэтому может до конца сезона остаться.
+1
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Андрей
выиграть в гостях у Ньюкасла всеровно что взять кубок лч. хотя все возможно но закономерность есть как ни крути.
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Игорь Новиков
Ещё летом можно было увольнять. Спасибо Пиоли за все, но уже откровенная деградация у команды.
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