«Милан» может уволить Пиоли, если не выйдет в плей-офф ЛЧ. Вылет ударит по финансам клуба

«Милан» может уволить Стефано Пиоли.

Как пишет La Repubblica, тренера могут уволить в случае вылета из Лиги чемпионов. На данный момент «Милан» идет последним в группе F с пятью очками.

Учитывая деньги, вложенные в клуб, вылет из Лиги чемпионов ударит по клубу в финансовом плане. Отмечается, что «Милан» может недосчитаться в общей сложности 160 миллионов евро.

Владелец «Милана» Джерри Кардинале хочет, чтобы клуб заработал примерно сколько же, сколько потратил.

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