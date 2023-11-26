Пиоли после 1:0 с «Фиорентиной»: «Мы не выигрывали в Серии А несколько матчей. Победа должна придать сил»

Стефано Пиоли оценил победу «Милана» над «Фиорентиной» (1:0) в Серии А.

«Думаю, не лучшая наша игра в плане скорости и качества, но в целом – нормальная.

В первом тайме мы мало что позволяли сопернику. Затем на ментальном уровне стало ясно, что эта игра и не могла стать лучшей. В наших головах отложился тот факт, что мы не выигрывали [в Серии А] несколько матчей. Но мы вернулись, и эта победа должна придать нам сил», – сказал главный тренер « ».

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