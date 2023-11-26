Пиоли после 1:0 с «Фиорентиной»: «Мы не выигрывали в Серии А несколько матчей. Победа должна придать сил»

Теги Милан Фиорентина Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли оценил победу «Милана» над «Фиорентиной» (1:0) в Серии А.

«Думаю, не лучшая наша игра в плане скорости и качества, но в целом – нормальная.

В первом тайме мы мало что позволяли сопернику. Затем на ментальном уровне стало ясно, что эта игра и не могла стать лучшей. В наших головах отложился тот факт, что мы не выигрывали [в Серии А] несколько матчей. Но мы вернулись, и эта победа должна придать нам сил», – сказал главный тренер «Милана».

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11 комментариев

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Mykytka
Очень неоднозначные слова после такой же игры. Вроде выиграли, вроде сильного соперника, а ощущение, будто команде просто повезло.

Самые большие надежды на матч с Боруссией, несмотря на проблемы с составом. Победа и хорошая игра точно зарядят команду. Ждем.
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Хайк
Ответ Mykytka
Очень неоднозначные слова после такой же игры. Вроде выиграли, вроде сильного соперника, а ощущение, будто команде просто повезло. Самые большие надежды на матч с Боруссией, несмотря на проблемы с составом. Победа и хорошая игра точно зарядят команду. Ждем.
Очень заметно было, что команда мыслями в следующем матче, от которого все зависит. Играли без прессинга, почти весь второй тайм прижались к своим воротам с выносами. + Майк в конце выручил.
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Smiley Wiggly
Ответ ya_za_ac_milan
Выиграли ослабленным составом у довольно сильного соперника. Да у Фиорентины были моменты, но и Милан мог забивать 2 гола, а не 1. Если Интер уступит Юве, что весьма вероятно, Милан снова окажется в гонке за чемпионство.
Какая гонка за чемпионство с такой игрой? Я думаю план на ближайшие года два для Милана это просто стабильное место в ЛЧ.
По факту на чемпионство должны претендовать Интер, Юве. По игре Интер и Наполи.
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Сэйлор Мун
почти 5 лет в команде физрук, а до сих пор игру не поставил и может тупо целый тайм (45 минут!!! ) просидеть в глухой обороне, даже ни разу нормально центр поля перейти не может, тупо выносы от Меньяна, а там как полетит.

Это же треш и позор!
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Марио 9
Очень важная победа, теперь нужно побеждать Боруссию без Леао и Жиру
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Ricardo Izecson
Ответ Mykytka
Очень неоднозначные слова после такой же игры. Вроде выиграли, вроде сильного соперника, а ощущение, будто команде просто повезло. Самые большие надежды на матч с Боруссией, несмотря на проблемы с составом. Победа и хорошая игра точно зарядят команду. Ждем.
без Леао Милан кажется вообще не умеет играть
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Mykytka
Ответ Хайк
Очень заметно было, что команда мыслями в следующем матче, от которого все зависит. Играли без прессинга, почти весь второй тайм прижались к своим воротам с выносами. + Майк в конце выручил.
Возможно. Ждем вторник. Обычное настрои совсем разные.
Но Майк в этот раз просто вытащил 3 очка…
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