Пиоли о матче с «Боруссией»: «В Дортмунде «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в ЛЧ. «Милан» играет только на победу, я не верю в везение»
Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» в Лиге чемпионов.
«Скажу только одно: в Дортмунде у «Боруссии» была «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов. Я уверен, что он поможет нам и завтра.
Я хочу увидеть команду, которая покажет свою уникальность и все, на что она способна. Мы всегда играем на победу, и я считаю, что команда доказала это.
В лиге бывают моменты, когда тоже приходится защищаться, но надо делать это компактно. Я не верю в везение или невезение – мы пропустили несколько голов, потому что сделали что-то не так», – сказал главный тренер «Милана».
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» – «Боруссия» состоится 28 ноября.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А так, конечно, на Сан-Сиро будет огненная поддержка как обычно. Можно и нужно обыграывать БД!
поэтому я бы очень хотел, чтоб новые стадио, если они будут, были очень вместительными и нехило так атмосферными👍🏻
у меня лежат черновики стадио, как я его называю Нуово Стадио Сан-Сиро, кому их сдать, если бы посмотрели?)..
на Сан Сиро должны задушить как парижан
Серьёзно?
Ну камон