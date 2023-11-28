Пиоли о матче с «Боруссией»: «В Дортмунде «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в ЛЧ. «Милан» играет только на победу, я не верю в везение»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Стефано Пиоли бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Сан-Сиро Сигнал Идуна Парк Футбол

Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

«Скажу только одно: в Дортмунде у «Боруссии» была «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов. Я уверен, что он поможет нам и завтра.

Я хочу увидеть команду, которая покажет свою уникальность и все, на что она способна. Мы всегда играем на победу, и я считаю, что команда доказала это.

В лиге бывают моменты, когда тоже приходится защищаться, но надо делать это компактно. Я не верю в везение или невезение – мы пропустили несколько голов, потому что сделали что-то не так», – сказал главный тренер «Милана».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» – «Боруссия» состоится 28 ноября.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Одна из немногих групп, где жива интрига. Болею чтобы вышли Милан и Боруссия, ПСЖ пока рано в плейофф
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Главная стена в Милане - это Майк!))

А так, конечно, на Сан-Сиро будет огненная поддержка как обычно. Можно и нужно обыграывать БД!
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Курва Суд точно не подведет, дело за вами - выиграйте матч.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
buFFon
Сан-Сиро #1 на топ матчах в ЛЧ👍🏻
поэтому я бы очень хотел, чтоб новые стадио, если они будут, были очень вместительными и нехило так атмосферными👍🏻
у меня лежат черновики стадио, как я его называю Нуово Стадио Сан-Сиро, кому их сдать, если бы посмотрели?)..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
в Дортмунде на выезде Милан смотрелся чуть лучше и мог претендовать на победу 0:1

на Сан Сиро должны задушить как парижан
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Не вижу, за счёт чего Дортмунд победит в гостях Милан. Хотя бы вничью сыграть. А так, думаю, сухая победа Милана.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марио 9
Ответ Михо
Одна из немногих групп, где жива интрига. Болею чтобы вышли Милан и Боруссия, ПСЖ пока рано в плейофф
Согласен 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Обидно, что Дортмунд не смог взять 3 очка. Сейчас поражние в Милане будет равнозначну вылету из ЛЧ. Победить ПСЖ даже дома очень сложно будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kirkorofff
И псж по матчу…
Серьёзно?
Ну камон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марио 9
Милану будет очень тяжело без Леао и Мусы, но надеюсь что фактор домашней арены Сан - Сиро сыграет роль и Милан победит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Исмаилгаджи Хачалов
Ответ buFFon
Сан-Сиро #1 на топ матчах в ЛЧ👍🏻 поэтому я бы очень хотел, чтоб новые стадио, если они будут, были очень вместительными и нехило так атмосферными👍🏻 у меня лежат черновики стадио, как я его называю Нуово Стадио Сан-Сиро, кому их сдать, если бы посмотрели?)..
Топ 1 Энфилд
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
buFFon
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Топ 1 Энфилд
Энфилд топ по своей вместимости, один из, да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий