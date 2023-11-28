Пиоли о матче с «Боруссией»: «В Дортмунде «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в ЛЧ. «Милан» играет только на победу, я не верю в везение»

Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

«Скажу только одно: в Дортмунде у « » была «Желтая стена», но они не знают, что такое « » в . Я уверен, что он поможет нам и завтра.

Я хочу увидеть команду, которая покажет свою уникальность и все, на что она способна. Мы всегда играем на победу, и я считаю, что команда доказала это.

В лиге бывают моменты, когда тоже приходится защищаться, но надо делать это компактно. Я не верю в везение или невезение – мы пропустили несколько голов, потому что сделали что-то не так», – сказал главный тренер « ».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» – «Боруссия» состоится 28 ноября.

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