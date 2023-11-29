Пиоли про 1:3 с «Боруссией»: «Когда не забиваешь и сразу пропускаешь, это подрывает дух. Фанаты «Милана» имеют право злиться. Но небольшие шансы выйти в плей-офф еще есть»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Стефано Пиоли Ньюкасл бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Малик Тиав Футбол

Стефано Пиоли признал, что поражение от «Боруссии» (1:3) почти обрекает «Милан».

«Мы проиграли матч тогда, когда могли направить его по нашему сценарию. Так было в случае с пенальти, так было за минуту до их второго гола, когда мы могли в результате контратаки повести в счете, но не смогли этого сделать.

Когда не забиваешь и сразу пропускаешь, это подрывает твой дух. Потеря Тиава, конечно, повлияла на сбалансированность защиты. Мы должны были обороняться лучше.

Нам удавалось создавать моменты, и мы знали, что так и будет. Были ситуации, в которых мы должны были склонить чашу весов на свою сторону, однако импульс получал наш соперник, который действовал четче, хладнокровнее, лучше использовал моменты.

Разочаровывающий вечер. Мы знали, что имели отличную возможность, и это нас тяготит. Теперь наш долг – отправиться в Ньюкасл, провести хороший матч и попытаться победить. У нас еще есть небольшие шансы пройти дальше.

Сложно подобрать слова. Не думаю, что фанаты нуждаются в каком-то послании. У них есть право злиться, чувствовать разочарование, а мы обязаны играть лучше, потому что сегодня мы выступили не так, как хотели.

Остается только победить «Ньюкасл», а остальное не в наших руках. Постараемся сделать то, что в наших силах, и будем сохранять надежду», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sport Mediaset.

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10 комментариев

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фк кабинет
Надо признать Милан слабый,в 1/8 не пройдут.
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Dixon010
Конечно, в этом матче Милану во многом не повезло. Но все же Пиоли пора в отставку. Команда стабильно деградирует. Абсолютно каждый игрок сейчас заслуживает критики. Меньян стал внезапно дыркой, Тео на себя не похож, Калабрия напривозил сегодня, Жиру старичок уже. А так не бывает, что разом все игроки становятся плохи. Значит дело в тренере. Результатов нет, игра через раз бывает по праздникам. Ещё и ломаются все подряд который год уже. Огромное количество мышечных травм- привет команде физиотерапевтов, которую подбирает тренер.
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Dixon010
блин, как же горит с сегодняшнего поражения. Надеюсь правда, что руководство всерьез хочет Мотту. С этим лысым ничего светит уже. Выиграл скудетто- вопросов нет, тогда был хорош. Но с каждым матчем все больше убеждаюсь, что это было во многом обусловлено удачными стечением обстоятельств и Ибре в раздевалке. Куча травм, да, но кто отвечает за физподготовку? Команда тренера. Тактически иногда выдает отличные матчи, но с каждым разом таких все меньше и меньше. С настроем постоянные проблемы. Раньше в первом тайме вполноги выходили играть, даже когда в чемпионате ситуация была очень шаткая. Сейчас начали на второй тайм так выходить. Чуть какая-то нестандартная ситуация возникает (удаление или травма как сегодня)- сразу же хаос и паника в защите начинаются. У обоих клубов вылетели цз практически в одно и то же время и на их место вышли опорники, но Боруссия играла так же, а у Милана просто ужас начал твориться в обороне. Замены практически всегда ослабляют игру. Показательно, что в отличном матче с ПСЖ Пиоли провел замены в самом конце. В атаке все строится через индивидуальные действия игроков, а значит на Леао. Прессинга нет, позиционной атаки нет, защита дырявая. Конечно, не вина Пиоли, что жиру забить не может с пенальти, Калабрия привозит, или Меньян в последних матчах просто отвратительно играет (даже забавно, что ему дали мвп за матч с Фиорентиной, где он непривычно много ошибался, а лучший момент- это когда ему мяч в голову попал). Но косяки со всеми случаются, и эти игроки все же в общем все равно показывают хорошую игру на дистанции. А вот с Пиоли команда в целом на дистанции показывает, что деградирует ю, начиная с прошлого сезона.
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S H A R K
Ответ фк кабинет
Надо признать Милан слабый,в 1/8 не пройдут.
Даже если пройдут им там нечего делать, сразу снесут.
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Невский баклан
Сегодня Милан далеко не тот что в середине 2000х, сегодня слабый клуб, тогда был топище
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amdrive79
Ну что, господа янки, полакомились чупа чупсом Паоло Мальдини, со своей бейсбольной стратегией на трансферном рынке?
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Felipe63
Был на матче в живую, честно говоря из игры совсем не складывалось впечатления, что мы слабее Дортмунда по игре, очень сломила психологически команду травма Тиава. Ощущение складывалось, что у Дортмунда всего до 2ого гола было 2 момента за игру, которые они хладнокровно реализовали. Матч был проигран психологически, по общему настрою это чувствовалось, к сожалению... ну и при переполненном лазарете, тяжело показать качественный футбол, да и фоотуна отвернулась в важные моменты
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Ящик пива
Убирайся из клуба,бездарность.
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rtkcdgzt86
Ответ rigobersong
Фанаты Милана в последнее время с ума посходили и забыли, что совсем недавно Милан 10е места занимал. Покупают Пулишичей и Лофтусов-Чиков, играют постоянно в ЛЧ, выходят в полуфинал, в группе смерти смотрятся достойно. Хватит уже жить прошлым, взгляните реальности в глаза и преклоните колено перед Пиоли, то что он сделал с Миланом это фантастика:)
Тоже так думаю
Понятно что это не Милан с Кака,Пирло,Гаттузо,Инзаги
Но это лучшее что было с того момента
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