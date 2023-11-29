Пиоли про 1:3 с «Боруссией»: «Когда не забиваешь и сразу пропускаешь, это подрывает дух. Фанаты «Милана» имеют право злиться. Но небольшие шансы выйти в плей-офф еще есть»
Стефано Пиоли признал, что поражение от «Боруссии» (1:3) почти обрекает «Милан».
«Мы проиграли матч тогда, когда могли направить его по нашему сценарию. Так было в случае с пенальти, так было за минуту до их второго гола, когда мы могли в результате контратаки повести в счете, но не смогли этого сделать.
Когда не забиваешь и сразу пропускаешь, это подрывает твой дух. Потеря Тиава, конечно, повлияла на сбалансированность защиты. Мы должны были обороняться лучше.
Нам удавалось создавать моменты, и мы знали, что так и будет. Были ситуации, в которых мы должны были склонить чашу весов на свою сторону, однако импульс получал наш соперник, который действовал четче, хладнокровнее, лучше использовал моменты.
Разочаровывающий вечер. Мы знали, что имели отличную возможность, и это нас тяготит. Теперь наш долг – отправиться в Ньюкасл, провести хороший матч и попытаться победить. У нас еще есть небольшие шансы пройти дальше.
Сложно подобрать слова. Не думаю, что фанаты нуждаются в каком-то послании. У них есть право злиться, чувствовать разочарование, а мы обязаны играть лучше, потому что сегодня мы выступили не так, как хотели.
Остается только победить «Ньюкасл», а остальное не в наших руках. Постараемся сделать то, что в наших силах, и будем сохранять надежду», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sport Mediaset.
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Понятно что это не Милан с Кака,Пирло,Гаттузо,Инзаги
Но это лучшее что было с того момента