«Милан» может заявить 15-летнего форварда Камарду на матч с «Фиорентиной». Окафор получил травму в сборной, Леау и Жиру тоже не сыграют

Теги Милан Фиорентина Стефано Пиоли серия А Италия травмы дисквалификации Сборная Швейцарии по футболу Оливье Жиру Рафаэл Леау Ноа Окафор Здоровье Футбол

«Милан» может заявить 15-летнего Франческо Камарду на матч с «Фиорентиной».

По информации Milan Live, воспитанник академии «Милана» тренировался с основной командой последние несколько дней. Изначально Пиоли не рассматривал возможность включения юного форварда в заявку на ближайший матч, однако травма Ноа Окафора может изменить планы главного тренера «россонери».

Как сообщает Milan News, Окафор получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Швейцарии в отборе Евро-2024. Его участие в матче с «Фиорентиной» в субботу исключено.

Кроме того травмирован Рафаэл Леау, а Жиру пропустит матч из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в игре с «Лечче» (2:2).

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6 комментариев

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Гиперактивный осьминог
Ответ rigobersong
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Как ни вижу коммент ригобера, одни минусы, как ты такой рейтинг набил? В древние времена, когда работали накрутки и боты?
+7
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Партизанен
Желаю ему забить в этом матче 🙏🙏🙏
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rigobersong
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lyosha1786
А Траоре куда делся? Я так понимаю, что в основе выйдет Йович.
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Гиперактивный осьминог
А вообще с какого возраста минимально можно играть во взрослых матчах? И почему мне не давало заявить 15-го в FM?
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Игорь Новиков
Явно лучше Йовича будет.
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Голубая Эскадра
Ответ lyosha1786
А Траоре куда делся? Я так понимаю, что в основе выйдет Йович.
Какой еще Траоре? Быть может Чуквуэзе?
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