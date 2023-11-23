«Милан» может заявить 15-летнего форварда Камарду на матч с «Фиорентиной». Окафор получил травму в сборной, Леау и Жиру тоже не сыграют

«Милан» может заявить 15-летнего Франческо Камарду на матч с «Фиорентиной».

По информации Milan Live, воспитанник академии «Милана» тренировался с основной командой последние несколько дней. Изначально Пиоли не рассматривал возможность включения юного форварда в заявку на ближайший матч, однако травма Ноа Окафора может изменить планы главного тренера «россонери».

Как сообщает Milan News, Окафор получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Швейцарии в отборе Евро-2024. Его участие в матче с «Фиорентиной» в субботу исключено.

Кроме того травмирован Рафаэл Леау, а Жиру пропустит матч из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в игре с «Лечче» (2:2).

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