Тимур Гурцкая: «У Тюкавина есть два предложения из Европы. Он не подписал контракт с «Динамо» на сезон-2024/25»
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин заинтересовал европейские клубы.
Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!», комментируя ситуацию с контрактом 21-летнего игрока.
– Гафин врет в ситуации по Тюкавину.
– Что имеете в виду?
– «Динамо» заявило, что у Тюкавина продлился контракт на сезон-2024/25.
– Изначально это был просто инсайд.
– Окей, его никто не опроверг из «Динамо». Дальше это стало пиариться и чуть ли не выдалось за совершившийся факт, что Тюкавин продлил контракт.
– По вашей информации, это не так?
– Я точно знаю, что он не подписал контракт на сезон-2024/25.
– А если у него автоматическая пролонгация?
– Нет, он все равно его должен подписать.
– Вы уверены?
– Да, я уверен. Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист «Динамо» на сезон-2024/25.
Я ответственно заявляю, на вчерашний день у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы, – сказал Гурцкая.
В 16 матчах текущего сезона на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
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"Футболист считается собственным воспитанником клуба, если был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года"
В Локо ему примерно года не хватило, насколько помню, в Динамо он в 17 лет перешёл и дебютировал спустя полгода.
Ну, а если не придираться по букве правил, то Локо внес конечно свой вклад, как и клубы до него, но именно "большим" игроком его сделало в итоге Динамо, так что справедливо его называть воспитанником именно Динамо, если уж выбирать между клубами.
Вопрос - как один спортивный директор Бувач смог сделать то что до него ни у кого 20 лет не получалось))))
Да и у Динамо всегда была сильная школа нападающих
посмотри статистику обоих парней до того как они начали регулярно выходить в старте за Динамо - там обычные цифры для футболистов во второй дивизионе для резервистов. надо при этом понимать что клуб принадлежит банку ВТБ и что в такой ситуации можно было начать тратить деньги из него как это всегда было закупаясь на португальском и бразильском рынке и никто слова бы плохого не сказал.
Вот Ткаченко прямо озвучил, что вел переговоры по Сперцяну со стороны Аякса. Да, в силу политических причин не сложилось. Но, факт ведения таких переговоров никем не был опровергнут.