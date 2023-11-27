Тимур Гурцкая: «У Тюкавина есть два предложения из Европы. Он не подписал контракт с «Динамо» на сезон-2024/25»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Тимур Гурцкая Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Это футбол, брат! Футбол

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин заинтересовал европейские клубы.

Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!», комментируя ситуацию с контрактом 21-летнего игрока.

Гафин врет в ситуации по Тюкавину.

– Что имеете в виду?

– «Динамо» заявило, что у Тюкавина продлился контракт на сезон-2024/25.

– Изначально это был просто инсайд.

– Окей, его никто не опроверг из «Динамо». Дальше это стало пиариться и чуть ли не выдалось за совершившийся факт, что Тюкавин продлил контракт.

– По вашей информации, это не так?

– Я точно знаю, что он не подписал контракт на сезон-2024/25.

– А если у него автоматическая пролонгация?

– Нет, он все равно его должен подписать.

– Вы уверены?

– Да, я уверен. Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист «Динамо» на сезон-2024/25.

Я ответственно заявляю, на вчерашний день у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы, – сказал Гурцкая.

В 16 матчах текущего сезона на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

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40 комментариев

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Роман Орещук
бегемот ветер гоняет
+35
-4
+31
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dimur
Ненависть Гурцкая к динамовскому менеджменту и Гафину лично давно известна, так что не стоит воспринимать его слова о Динамо сколько-нибудь всерьез.
+22
0
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Спартак Уокер
Очередная утка от Тимура
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Не уверен!!
Я чего то не догоняю? На трансфермаркет есть отметка, что контракт Тюкавин до 25 года и что его агент - это компания SA-Football Agency, где такого персонажа просто нет. Так что он там ответвенно заявляет и что он может знать? От чьего имени? От имени игрока или от своего пустого места?
+12
-4
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ТвояМамка
Ответ Ktoto_V_Dome
Кокорин разве не воспитанник Локомотива? Да и у Динамо всегда была сильная школа нападающих
По правилам:
"Футболист считается собственным воспитанником клуба, если был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года"

В Локо ему примерно года не хватило, насколько помню, в Динамо он в 17 лет перешёл и дебютировал спустя полгода.
Ну, а если не придираться по букве правил, то Локо внес конечно свой вклад, как и клубы до него, но именно "большим" игроком его сделало в итоге Динамо, так что справедливо его называть воспитанником именно Динамо, если уж выбирать между клубами.
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Александр Коваленко
Ответ Зверёк
АПЛ-физики не хватит Серия А-в обороне монстры тактики,а он недостаточно тактически обучен Бундеслига-темп дикий Остается Ла Лига где Заха не тянет и Лига 1,в Лиге 1 было бы интересно на него посмотреть,в командах с середины таблицы.
Компот из стереотипов
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Винстон Лайтс
10 лет назад топ молодых из России были 2 воспитанника Динамо - Кокорин и Смолов. Они не так хорошо раскрыли свой потенциал как могли бы. 2 самых крутых молодых снова парни из Динамо. Это приятно. У Арсена контакт на 6 лет - в испанском клубе знают что делают, Костя точно не затеряется в Европе. Так то дальше под ними Гладышев, который в этом сезоне тоже показывает большой прогресс.

Вопрос - как один спортивный директор Бувач смог сделать то что до него ни у кого 20 лет не получалось))))
+6
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Slavnov
Ответ Не уверен!!
Я чего то не догоняю? На трансфермаркет есть отметка, что контракт Тюкавин до 25 года и что его агент - это компания SA-Football Agency, где такого персонажа просто нет. Так что он там ответвенно заявляет и что он может знать? От чьего имени? От имени игрока или от своего пустого места?
Ну трется среди агентов, всего скорее инфа оттуда,а они в курсе всего, что в рфпл твориться
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Серёга Терехов
Так Тюка уже подписал давным-давно контракт с этой пролонгацией автоматичейской, зачем снова что-то подписывать))
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Step_up
Грузинский Мино Райола
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arij
рано или поздно, но продавать нужно.. а разговоры о покупке Воробьева из оренбурга уже шли, как о свершившемся факте. Сомневаюсь, что Тюкавин хочет покидать зону комфорта.. ну просто зачем? Если платить условные подъемные - тогда и контракт нужно до 28 года заключать.
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Dolard
Даже если всё так, предложение это только предложение и ничего более. До контракта как до Китая раком. Хотя конечно буду только рад за Костю если он уедет.
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besaxara
Вчера же Степашин сказал: «Я рад, что Костя продлил контракт до 2028 г.» Или он какого-то другого Костю имел ввиду?
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Роман Ляпин
Все что говорит Гурцкая особенно про Динамо нужно делить на два, а потом тут же умножать на нуль.
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Overkiller
Просто очередное контрактное доилово началось.
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Ktoto_V_Dome
Ответ Винстон Лайтс
10 лет назад топ молодых из России были 2 воспитанника Динамо - Кокорин и Смолов. Они не так хорошо раскрыли свой потенциал как могли бы. 2 самых крутых молодых снова парни из Динамо. Это приятно. У Арсена контакт на 6 лет - в испанском клубе знают что делают, Костя точно не затеряется в Европе. Так то дальше под ними Гладышев, который в этом сезоне тоже показывает большой прогресс. Вопрос - как один спортивный директор Бувач смог сделать то что до него ни у кого 20 лет не получалось))))
Кокорин разве не воспитанник Локомотива?
Да и у Динамо всегда была сильная школа нападающих
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Ковид 07.10.52
Ответ Зверёк
АПЛ-физики не хватит Серия А-в обороне монстры тактики,а он недостаточно тактически обучен Бундеслига-темп дикий Остается Ла Лига где Заха не тянет и Лига 1,в Лиге 1 было бы интересно на него посмотреть,в командах с середины таблицы.
Остается Зенит, правда он уже из европейского превратился в бразильский.
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Рагнар Лодброк
шляпа,все подписано давно
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Михаил Хромаков
Ответ Зверёк
АПЛ-физики не хватит Серия А-в обороне монстры тактики,а он недостаточно тактически обучен Бундеслига-темп дикий Остается Ла Лига где Заха не тянет и Лига 1,в Лиге 1 было бы интересно на него посмотреть,в командах с середины таблицы.
как по мне он посильнее Шомуродова с одним голом в России за полгода, так что почему не серия А, чем черт не шутит
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Александр Комиссаров
Ответ Зверёк
АПЛ-физики не хватит Серия А-в обороне монстры тактики,а он недостаточно тактически обучен Бундеслига-темп дикий Остается Ла Лига где Заха не тянет и Лига 1,в Лиге 1 было бы интересно на него посмотреть,в командах с середины таблицы.
вот мне нравится когда говорят не потянет, откуда вы знаете,он молодой парень,если даже перейдет в какой нибудь в европейский чемпионат,он там будет тренироваться и набираться опыта,и про Заху пишите что он не тянет,если бы не тянул он бы на замену не выходил вообще,плюс ему надо адаптироваться к чемпионату,к скоростям и всему остальному,или вы думали что Заха перейдет и сразу начнет играть в основе и забивать целыми пачками,вот посудите сами ,когда к нам переходят игроки ,они не сразу начинаю показывать свой класс,им приходится привыкать к чемпионату и привыкать к новому тренеру,это нормально
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Croс O&#8242;Dile
https://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?775195
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валя_стакан
Ответ Винстон Лайтс
Валя, ты вероятно не болельщик Динамо. Бувач в первом своем большом интервью сказал примерно следующее - видит развитие клуба на своих воспитанниках - "у нас очень сильная молодежь". эти слова вообще все футбольные функционеры России последние 10 лет говорили, и лично я подумал что это - очередной популизм. посмотри статистику обоих парней до того как они начали регулярно выходить в старте за Динамо - там обычные цифры для футболистов во второй дивизионе для резервистов. надо при этом понимать что клуб принадлежит банку ВТБ и что в такой ситуации можно было начать тратить деньги из него как это всегда было закупаясь на португальском и бразильском рынке и никто слова бы плохого не сказал.
Так и потратили - Бувач купил нам Макарова, а потом оказалось что в дубле есть ребята посильнее чем он и Комличенко
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Винстон Лайтс
Ответ валя_стакан
Причем тут Бувач и Тюкавин? тут тренеры с шести лет которые его вели в Динамо, ну и Шварц с Ворониным повлияли и поверили
Валя, ты вероятно не болельщик Динамо. Бувач в первом своем большом интервью сказал примерно следующее - видит развитие клуба на своих воспитанниках - "у нас очень сильная молодежь". эти слова вообще все футбольные функционеры России последние 10 лет говорили, и лично я подумал что это - очередной популизм.
посмотри статистику обоих парней до того как они начали регулярно выходить в старте за Динамо - там обычные цифры для футболистов во второй дивизионе для резервистов. надо при этом понимать что клуб принадлежит банку ВТБ и что в такой ситуации можно было начать тратить деньги из него как это всегда было закупаясь на португальском и бразильском рынке и никто слова бы плохого не сказал.
0
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валя_стакан
Ответ Винстон Лайтс
10 лет назад топ молодых из России были 2 воспитанника Динамо - Кокорин и Смолов. Они не так хорошо раскрыли свой потенциал как могли бы. 2 самых крутых молодых снова парни из Динамо. Это приятно. У Арсена контакт на 6 лет - в испанском клубе знают что делают, Костя точно не затеряется в Европе. Так то дальше под ними Гладышев, который в этом сезоне тоже показывает большой прогресс. Вопрос - как один спортивный директор Бувач смог сделать то что до него ни у кого 20 лет не получалось))))
Причем тут Бувач и Тюкавин? тут тренеры с шести лет которые его вели в Динамо, ну и Шварц с Ворониным повлияли и поверили
0
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Al561
Ответ Ktoto_V_Dome
Кокорин разве не воспитанник Локомотива? Да и у Динамо всегда была сильная школа нападающих
взяли молодым из Локо
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RSI
Ответ besaxara
Вчера же Степашин сказал: «Я рад, что Костя продлил контракт до 2028 г.» Или он какого-то другого Костю имел ввиду?
Вы верите Гафину или Степашину?
+1
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Подкат Мальдини
Ответ Ковид 07.10.52
Два европейских клуба - это Зенит плюс Зенит.
Зенит как связан с европейцам футболом + футболом ?
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Slavnov
Ответ Зверёк
АПЛ-физики не хватит Серия А-в обороне монстры тактики,а он недостаточно тактически обучен Бундеслига-темп дикий Остается Ла Лига где Заха не тянет и Лига 1,в Лиге 1 было бы интересно на него посмотреть,в командах с середины таблицы.
Ну так 21 год, все что вы перечислили, можно подтянуть, особенно где про тактику речь
+2
-2
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Подкат Мальдини
Ты лично видел эти предложения?
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Al561
В среднем евроклубе вполне может заиграть, потом период адаптации и можно двигаться дальше
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Сергей Кобелев
На фоне нашего чемпионата они выделяются, тем более на фоне Динамо. А в Европе потеряются. Захарян сидит на скамейке последние матчи. Тоже Динамо когда нибудь станет чемпионом России? Зато кого то продают и отправляют в Европу. Хотя Головин как то еще напрягается,но опять же там вся команда играет. В любом случае если уйдет, успехов в карьере!
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Spaten
Правильно, Холланд травматичен, нужен забивной сменщик
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RSI
Рад за Костю.
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waleri
Когда без упоминания конкретики это просто пустая болтовня.
Вот Ткаченко прямо озвучил, что вел переговоры по Сперцяну со стороны Аякса. Да, в силу политических причин не сложилось. Но, факт ведения таких переговоров никем не был опровергнут.
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