Тимур Гурцкая: «У Тюкавина есть два предложения из Европы. Он не подписал контракт с «Динамо» на сезон-2024/25»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин заинтересовал европейские клубы.

Об этом сообщил футбольный агент на ютуб-канале «Это футбол, брат!», комментируя ситуацию с контрактом 21-летнего игрока.

– врет в ситуации по .

– Что имеете в виду?

– «Динамо» заявило, что у Тюкавина продлился контракт на сезон-2024/25.

– Изначально это был просто инсайд.

– Окей, его никто не опроверг из «Динамо». Дальше это стало пиариться и чуть ли не выдалось за совершившийся факт, что Тюкавин продлил контракт.

– По вашей информации, это не так?

– Я точно знаю, что он не подписал контракт на сезон-2024/25.

– А если у него автоматическая пролонгация?

– Нет, он все равно его должен подписать.

– Вы уверены?

– Да, я уверен. Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист «Динамо» на сезон-2024/25.

Я ответственно заявляю, на вчерашний день у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы, – сказал Гурцкая.

В 16 матчах текущего сезона на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

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