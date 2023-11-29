Агент Тюкавина: «Предложения из Европы присылают каждые два дня. Этот сезон точно закончим в «Динамо»
Агент Константина Тюкавина оценил вероятность ухода форварда из «Динамо».
«Мы ведем диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были еще и летом — причем не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться.
Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб. Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в «Динамо». По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в «Динамо», — сказал Алексей Сафонов.
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Проблема в одном - топ-клубы не в курсе о существовании таких игроков
Кто же выиграет битву за этот талант?
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Ясно, понятно