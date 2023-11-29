Агент Тюкавина: «Предложения из Европы присылают каждые два дня. Этот сезон точно закончим в «Динамо»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина оценил вероятность ухода форварда из «Динамо».

«Мы ведем диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были еще и летом — причем не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться.

Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб. Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в «Динамо». По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в «Динамо», — сказал Алексей Сафонов.

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36 комментариев
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Дурачок
Кокорин на Кипре так развлекается.
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Максим Столбов
Парень то нарасхват, ну по крайней мере в фантазиях агента
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Roman Popov
ох уж эти агенты со своими играми
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Поникший Руй
Ответ Pilgui 1970
Жаль конечно если вопрос стоит об уходе Кости, но тогда возникают другие вопросы....Кто вместо него, это первый?
Какой уход, Сафонов пытается выбить из Динамо больше золота
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Roman Popov
ох уж эти агенты со своими играми
И предложениями.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Максим Столбов
Парень то нарасхват, ну по крайней мере в фантазиях агента
Все они молодцы пока в пешеходной рпл играют
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Иван1984
Присылают каждые два дня из Европы! Ну задолбали эти албанцы!!!
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Чернокожий
Не смеши, не набивай цену, никуда он не уедет , зачем здесь он играет за хорошие деньги без напряга...
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Спартак Уокер
Не верю что Тюкавин на столько нужен в Европе
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Gleboff
😀😃😀 да мы женихах как в сору роемся!!! Че-то сразу всплыло в памяти из мультика….
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Wiley Fox
Мостовой, хлусевич, Тюкавин - все они ждут предложений от топ-клубов

Проблема в одном - топ-клубы не в курсе о существовании таких игроков
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Pilgui 1970
Жаль конечно если вопрос стоит об уходе Кости, но тогда возникают другие вопросы....Кто вместо него, это первый?
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Dura Ace Di2
Бавария?Ман Сити?Реал?Барса??Атлетико?
Кто же выиграет битву за этот талант?
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oddnoise
как вообще агент нашел время то на данный вопрос ответить? А то столько предложений...
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Чернокожий
Тюкавин нормальный игрок , для российского чемпионата, понятно что они переоценены в 10 раз , платить им можно в разы меньше , остальные деньги в развитие направлять , но с этих денег кормятся и агенты и спонсоры, 200.000 - 300.000 нормальная зп для футболиста, для нищей страны, где пенсии по 12.000 рублей..
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kutavlik
Скоро забудем, что он талант...Как обычно с перспективной молодежью в РПЛ. Для агента - это просто бизнес!!! Понятно, что с Динамо будет стараться продлевать - в Европе НИКТО столько не даст....
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nugoboss
А конкретно можно разъяснить, а то в голову лезет мысли про Европы, Мальта, Люксембург, Андорра, Азербайджан, Казахстан или всё-таки, Англия, Италия, Испания, и так далее.
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justbored
Если кто-то похож на Джаббу Хатт, то это агент Сафонов.
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Причёска Бэйла
Ответ culthero
Хотелось бы посмотреть на Костю в Англии
Чемпионшип максимум
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tolstiy
Ответ culthero
Хотелось бы посмотреть на Костю в Англии
ну посмотри его инсту, наверняка он там был уже и фоточки запулил....
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ culthero
Хотелось бы посмотреть на Костю в Англии
но не посмотрим) на Арсенчика уже посотрели)
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Dinamik1
Он наверно себе там выбивает бобосы а не Косте.
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dem
Работа по выбиванию бюджетных денег в самом разгаре.
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SVD44
Мы ведем диалог с «Динамо» о контракте, мне присылают предложения из Европы каждые два дня.
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Ясно, понятно
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tolstiy
вован с лексусом за футбол взялись?
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MstAndreev
Ясно. Дилер через день закладку пополняет)
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waleri
Ред Булл Зальцбург интересный был бы вариант для развития и трамплина. Холланд с Собосолаи не дадут соврать. Ежегодно участие в ЛЧ на виду у всех топов.
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Лёха Жданчик
мне пишет Меган Фокс каждый день....я пока с Наташкой поживу а там посмотрим!
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Bulat89
Звездишь,я думаю)
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БолельщикСоСтажем
Главное чтобы не было такого, что «хочет попробовать свои силы в Европе», а подписывает контракт с «Зенитом»
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Средний палец Кирана Тирни
Российские агенты самые бестолковые люди. Паразиты, которые присосались к бандитскому лимиту и дают на лапу людям из РФС.
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