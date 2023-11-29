Агент Тюкавина: «Предложения из Европы присылают каждые два дня. Этот сезон точно закончим в «Динамо»

Агент Константина Тюкавина оценил вероятность ухода форварда из «Динамо».

«Мы ведем диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были еще и летом — причем не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться.

Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб. Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в «Динамо». По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в « », — сказал .

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