На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 18 тысяч билетов.

Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

Матч 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» – «Зенит» состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене», вместимость которой – 25 716 мест.

Ответная игра между « » и «Динамо» состоится в период с 12 по 14 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.

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