На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 18 тысяч билетов
На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 18 тысяч билетов.
Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.
Матч 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» – «Зенит» состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене», вместимость которой – 25 716 мест.
Ответная игра между «Зенитом» и «Динамо» состоится в период с 12 по 14 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.
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