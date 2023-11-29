На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 18 тысяч билетов

Теги Зенит ВТБ Арена премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Р-Спорт Футбол

На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 18 тысяч билетов.

Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

Матч 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» – «Зенит» состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене», вместимость которой – 25 716 мест.

Ответная игра между «Зенитом» и «Динамо» состоится в период с 12 по 14 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.

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5 комментариев
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Любовь Мелехова
Ответ Циник Петербургский
Фануйди на матчах Кубка РФ до сих пор, вроде, нет?...
На кубковых нет.
+5
-1
+4
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Циник Петербургский
Фануйди на матчах Кубка РФ до сих пор, вроде, нет?...
+2
-2
0
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Циник Петербургский
Ответ Любовь Мелехова
На кубковых нет.
Тогда понятно, откуда такая посещаемость.
+1
-1
0
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Любовь Мелехова
Ответ Циник Петербургский
Тогда понятно, откуда такая посещаемость.
Причем, в будний день.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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