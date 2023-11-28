Аршавин попросил «Динамо» о стажировке для нескольких тренеров «Зенита». Он сам стажировался у Лички

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Андрей Аршавин вновь попросил «Динамо» о стажировке.

По информации «Спорт-Экспресса», запрос Аршавина касался нескольких тренеров «Зенита».

«Динамо» ответило согласием – ожидается, что стажировка начнется в ближайшее время после встречи команд в Фонбет Кубке России.

Ранее Аршавин сам проходил стажировку у главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

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30 комментариев

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Удар Кержакова
Умные люди задают вопросы почему тренеры Зенита не просят стажировку у тренера Зенита👆🤣
+54
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+37
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вовочка6762
Наверняка Аршавин собрался Семака пристроить на стажировку !
+42
-10
+32
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wadwill13
Ответ Максим Столбов
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ты знаешь что такое развитие? или ты думаешь тот же артета только у гвардиоллы учился и ни к кому не ездил? он и у улопа был и у мауриньо. если хочешь развиваться и искать свое направление надо учится всему у всех и делать свой стиль свое направление. хотя как можно такие простейшие вещи жизненные объяснять я не понимаю. это азы всего.
+35
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Йатемий
Ответ Максим Столбов
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Уровню чего? Тренеры "Зенита" могут ежедневно посещать тренировки Семака, что наверное регулярно и делают .
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Циник Петербургский
Ответ Benjamin
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Семак никогда не играл за ФК Бромантан, вообще-то ;)
+7
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Max Arkhipov
Ответ Удар Кержакова
Умные люди задают вопросы почему тренеры Зенита не просят стажировку у тренера Зенита👆🤣
Умные люди понимают, что у Семака можно в любое время что-то посмотреть и спросить, а к другим стажироваться не каждый день можно поехать
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Виктор Круглов
Я помню, Андрей, говорил(после стажировки в Динамо),что ни чего нового не увидел. Тут возникает вопрос!
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sudoku
Ответ argentina10
наверняка, нормальная практика для поднятия нашего тренерского образования, воспитания....но и отличников можно было бы отправить куда нить в Бразилию, Аргентину или в Европу, где пустят..
это повсеместно нормальная практика
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_RM_
Наверное потому, что нельзя в своих клубах стажироваться. Плюс иностранный тренер.
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Ответ Pushka Zotova
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после слов про 3000 от руководства зенита, ни на одну просьбу бы не отвечал...
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Pushka Zotova
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argentina10
наверняка, нормальная практика для поднятия нашего тренерского образования, воспитания....но и отличников можно было бы отправить куда нить в Бразилию, Аргентину или в Европу, где пустят..
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Циник Петербургский
Ответ Птюч, Ёж.
интересно, чем отличается стажировка в Динамо от стажировки в родном Зените.
Правилами стажировки при обучении на тренера? (Тем, что требуется стажировка в чужом клубе?)
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Gora Pu
Ответ вовочка6762
Наверняка Аршавин собрался Семака пристроить на стажировку !
вот это верный пост. Ну не может Семак сам у себя стажироваться, за исключением пары случаев связанных с расстройствами психики на фоне раздвоения личности
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