Аршавин попросил «Динамо» о стажировке для нескольких тренеров «Зенита». Он сам стажировался у Лички
Андрей Аршавин вновь попросил «Динамо» о стажировке.
По информации «Спорт-Экспресса», запрос Аршавина касался нескольких тренеров «Зенита».
«Динамо» ответило согласием – ожидается, что стажировка начнется в ближайшее время после встречи команд в Фонбет Кубке России.
Ранее Аршавин сам проходил стажировку у главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
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