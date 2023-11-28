Аршавин попросил «Динамо» о стажировке для нескольких тренеров «Зенита». Он сам стажировался у Лички

Андрей Аршавин вновь попросил «Динамо» о стажировке.

По информации « », запрос Аршавина касался нескольких тренеров « ».

« » ответило согласием – ожидается, что стажировка начнется в ближайшее время после встречи команд в Фонбет Кубке России.

Ранее Аршавин сам проходил стажировку у главного тренера «Динамо» .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!