«Динамо» победило «Зенит» (1:0) в меньшинстве. Карраскаля удалили на 70-й, Смолов забил на 74-й

Теги Зенит Федор Смолов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Хорхе Карраскаль онлайны Футбол

«Динамо» дома обыграло «Зенит» (1:0) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.

На 70-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек москвичей Хорхе Карраскаль. На 74-й форвард хозяев Федор Смолов открыл счет в матче – он вышел на замену на 73-й. Этот гол стал победным.

Ответная встреча состоится в середине марта 2024 года.

Динамо – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
29 ноября, 18.15, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 74 Смолов.
ДинамоШунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Карраскаль, Бителло (Чавес, 89), Нгамале, Тюкавин (Смолов, 73).
ЗенитАдамов, Круговой, Родригао, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Мостовой (Ерохин, 73), Сергеев, Изидор (Фернандес, 80).
Предупреждения:
Карраскаль (14), Паршивлюк (39), Бальбуэна (54), Родригао (71), Дуглас Сантос (79), Шунин (90).
Удаление:
Карраскаль (70).

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

164 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Горочкин
вся страна за Динамо)
+97
-24
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Чернецов
Какая же гнида Кукуян((
+62
-7
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элдор ШоуУродов
В общую кипу разговоров о работе ВАР.
Пора корректировать регламент действий видеоассистента: надо просматривать не только прямые красные, но и вторые жёлтые. Давно уже назревает.
Момент с удалением Карраскаля совсем уж на тоненького, и то если с натяжкой так говорить. 99% что не было никакого удаления 🤷‍♂️
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Palacio8
С победой Динамо! Вдесятером против двенадцати, это сильно!
+38
-4
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Комментаторы лижут от души . «Низкорослый Тюкавин». Если 180 рост низкорослый , то я не знаю тогда какой Аршавин .
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Федосеев
Где вторая желтая то?Что за бред,даже не задел игрока Зенита
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Спасибо Динамо от всей России!
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Удаления не было, Карасскаль сыграл в мяч.
Победа Динамо заслуженная. У Зенита ни одного удара в створ ворот, о чем ещё говорить.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Судья казлодоев
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Имхо, вторую желтую Карраскалю Кукуян дать поторопился. В динамике эпизод, может быть, и выглядел на карточку, но после замедленного повтора я в этой карточке сильно засомневался.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Отец Фёдор забил!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Удачи Динамо против зла
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жлобиньо
Мало защитников Сергей Богданович всего лишь 5!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отличник Ослов
Спасибо Динамо !!! Медведев принимай шершавого!!!
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mixos Demid
Добро побеждает Зло!!!!!!!
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инок
Динамо с победой в меньшинстве! Молодцы
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mchist99
Раз, два, три -
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инок
Смолов вышел и забил! Молодец
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Спасибо Динамо от всей страны! Говорю как коренной петербуржец.
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Я ооооорррру ! Вышел Маэстро! Смолов!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вовочка6762
Так и придется Семаку к Личке записываться на обучение !
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Очистили столицу . Всех Динамовцев с заслуженной победой на классе!
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Громов
Кукуян решил подыграть Зениту ! Справедливости ради надо сказать что менять Карраскаля надо было раньше!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spartak_1988
КК давай сантосу
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
В меньшинстве Динамо играли ни чуть не хуже чем в равных составах молодцы с победой🎉
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Вот каак надо использавать Смолова.20 минут ему хватает.Динамо с победой.Кукуян просто отстой.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Динамо нагнули вымогателей денег у бедных бабушек
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. Heisenberg
Вот такие вертикальные атаки, как при голе и хочется видеть. По сути в 3 движения соорудили гол. Лаксальт выигрывает подбор, Смолов забрасывает Муми, Нгамале рывок, пас и удар Смолова.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mixos Demid
А Личка, оказывается, большой специалист по газу)))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элдор ШоуУродов
Ух, вот это выпад Динамо
Супергол
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Qqqubik
Поздравляю всех любителей футбола с победой здравого смысла над газмячиком
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krotkovvalerij9@gmail.com
Кукуян нагнетал на Динамо и разбрасывался карточками!Карасскаль на 2 жёлтую не наработал!его самая грубая ошибка за матч!Судейству за матч неудов!игрокам Динамо респект!Личка 5+!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Хороши динамовцы. Браво!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikita Skvortsov
Как ни пытался кукуян помочь - не вышло) красавчики динамовцы!)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мир_КБ_1922
какие-то глупые удаления сегодня, а в случае с Караскалем ничего не понял, вроде в мяч играл🙄с победой Динамо, (бол. Спартака)✌️👏
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Эртуг
Вип парковка подземная есть, а подогрева луж нет
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Deca
Комментарий скрыт
Ну а что от вас ещё ждать кроме минусов, ответить слабо? мужчинка или мальчик.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
франко
С побеДой,динамики!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sasha_yakov
Матч как сюжет фильма получился. После несправедливого удаления гол Смолова!

Поздравляю, Динамо!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Федосеев
Походу в перерыве кому-то премию дали
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия Закаблукова
хозяева зенита
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimur
Зениту "со дна" настучали!
Динамо с победой!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
нет, с Сельдереем мы просто теряем время!
взять и проиграть играя в большинстве!!!!(((
только Семак так умеет(((
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раменки за Динамо
За этот гол Смолову простим всё.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
argentina10
Ответ Pilgui 1970
Удачи нам и побеДы!
очень даже согласен)))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Позитивный
Динамо с заслуженной победой!

Шунин - красава! Судья удалил не по делу…. Вторую игру подряд Динамо не играет на отбой в концовке! Это важно! Наконец то.

С победой Динамики и все тех, кто против Зенита сегодня был)) 👏🏻👍🏻
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
369
Кукуян старался, но справедливость восторжествовала)
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spartak_1988
вся страна против проекта
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deca
Кукуян! Игра в мяч!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pilgui 1970
Ответ argentina10
посмотрим, наверняка, какие у кого резервные составы есть.....хотя, наверное, после игр сборных основные еще не видели в деле, постоянно пару, а то и больше, игроков выпадает..
Удачи нам и побеДы!
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий