«Динамо» победило «Зенит» (1:0) в меньшинстве. Карраскаля удалили на 70-й, Смолов забил на 74-й

«Динамо» дома обыграло «Зенит» (1:0) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.

На 70-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек москвичей . На 74-й форвард хозяев открыл счет в матче – он вышел на замену на 73-й. Этот гол стал победным.

Ответная встреча состоится в середине марта 2024 года.

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