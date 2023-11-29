«Динамо» победило «Зенит» (1:0) в меньшинстве. Карраскаля удалили на 70-й, Смолов забил на 74-й
«Динамо» дома обыграло «Зенит» (1:0) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.
На 70-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек москвичей Хорхе Карраскаль. На 74-й форвард хозяев Федор Смолов открыл счет в матче – он вышел на замену на 73-й. Этот гол стал победным.
Ответная встреча состоится в середине марта 2024 года.
- Дата проведения
- 29 ноября, 18.15, «ВТБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 74 Смолов.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Карраскаль, Бителло (Чавес, 89), Нгамале, Тюкавин (Смолов, 73).
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Зенит –
Адамов, Круговой, Родригао, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Мостовой (Ерохин, 73), Сергеев, Изидор (Фернандес, 80).
- Предупреждения:
- Карраскаль (14), Паршивлюк (39), Бальбуэна (54), Родригао (71), Дуглас Сантос (79), Шунин (90).
- Удаление:
- Карраскаль (70).
Статистика Фонбет Кубка России
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Пора корректировать регламент действий видеоассистента: надо просматривать не только прямые красные, но и вторые жёлтые. Давно уже назревает.
Момент с удалением Карраскаля совсем уж на тоненького, и то если с натяжкой так говорить. 99% что не было никакого удаления 🤷♂️
Победа Динамо заслуженная. У Зенита ни одного удара в створ ворот, о чем ещё говорить.
Супергол
Поздравляю, Динамо!!!
Динамо с победой!
взять и проиграть играя в большинстве!!!!(((
только Семак так умеет(((
Шунин - красава! Судья удалил не по делу…. Вторую игру подряд Динамо не играет на отбой в концовке! Это важно! Наконец то.
С победой Динамики и все тех, кто против Зенита сегодня был)) 👏🏻👍🏻