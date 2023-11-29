Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром. У них родилась дочь в октябре

Бразильская модель Бруна Бьянкарди рассталась с Неймаром.

«Это личное дело, но, поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, домыслами и шутками, сообщаю вам, что у меня нет отношений.

Мы родители Мэви, и это причина нашей связи. Надеюсь, вы прекратите ко мне так относиться. Спасибо», – написала девушка в сторис инстаграма.

Напомним, что в октябре у пары родилась дочь.

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