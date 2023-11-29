Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром. У них родилась дочь в октябре

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Бразильская модель Бруна Бьянкарди рассталась с Неймаром.

«Это личное дело, но, поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, домыслами и шутками, сообщаю вам, что у меня нет отношений.

Мы родители Мэви, и это причина нашей связи. Надеюсь, вы прекратите ко мне так относиться. Спасибо», – написала девушка в сторис инстаграма.

Напомним, что в октябре у пары родилась дочь.

Неймар и его девушка ввели условия для измен игрока. Он должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы (Em Off)

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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73 комментария
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Всеволод Бобров
Ответ faddey
Дело сделано, можно сливать мужичка и считать гешефт.
серьезно? То что Неймар ходит направо и налево тоже она виновата? Зачем он вообще делал ребенка с ней, если ведёт себя как подросток.
+141
-8
+133
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Momos
Ребенок есть, алименты будут - можно и соскакивать с отношений.
+75
-4
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faddey
Ответ Всеволод Бобров
серьезно? То что Неймар ходит направо и налево тоже она виновата? Зачем он вообще делал ребенка с ней, если ведёт себя как подросток.
Так вроде он это с ее согласия делал:)
+46
-9
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Tun
Ответ Momos
Ребенок есть, алименты будут - можно и соскакивать с отношений.
А главное - всё законно, её право, отсутствие мозгов у Неймара - проблема Неймара
+27
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Чернокожий
Немного деньжат отожмёт и жизнь у нее обеспечена....
+28
-5
+23
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MstAndreev
Из-за травмы стал гораздо больше времени проводить дома. Достал своим нытьем, разумеется)
+23
-1
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faddey
Дело сделано, можно сливать мужичка и считать гешефт.
+37
-16
+21
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Плевал я
Ответ Всеволод Бобров
и как это его оправдывает? Ему уже не 20 лет, а он вместо того, чтобы завести нормальную семью с одной женщиной просто занимается не пойми чем.
Ты случайно не тёща Неймара?
+26
-6
+20
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kutavlik
Ответ Momos
Ребенок есть, алименты будут - можно и соскакивать с отношений.
А когда бабки закончатся - можно будет вспомнить про домашнее насилие и еще чуток рубануть!!!!
+21
-2
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Никита Смолов
Схема родить футбику и соскочить на алименты, работает по всему земному шару)
Если футбик не хочет детей, обвинить его в домогательствах и насилии.
99% случаев бабы остаются в +
А потом за равенство что-то поясняют. И что добиваются всего своим трудом….
+15
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Momos
Ответ Всеволод Бобров
серьезно? То что Неймар ходит направо и налево тоже она виновата? Зачем он вообще делал ребенка с ней, если ведёт себя как подросток.
Никаким иным мотивом кроме корыстного нельзя объяснить ее упорное желание оставаться с Неймаром после всех его гулянок и постоянных измен. Теперь у нее есть ребенок, на которого будут идти большие алименты, а значит можно и расставаться. Отмучилась
+13
-4
+9
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Mr.Trequartista
Ответ Плевал я
Неймар мать? 😳 Вобще это дело хозяйское, как жить. Как написано в самой популярной и читаемой книге в мире, Не судите, да не судимы будете.
Не знал что в Гарри поттере есть такие слова🤣
+10
-3
+7
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Андерлехт Брюггевич
бедные мужики в коментариях. вас, видимо, только на бабки и разводили. никто не хочет принимать тот факт, что неймар сам виноват. клялся, что не будет изменять
+15
-8
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RomanKan
В к по плану. Свадьба, ребёнок, отпускные, алименты
+8
-2
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Всеволод Бобров
Ответ Momos
Никаким иным мотивом кроме корыстного нельзя объяснить ее упорное желание оставаться с Неймаром после всех его гулянок и постоянных измен. Теперь у нее есть ребенок, на которого будут идти большие алименты, а значит можно и расставаться. Отмучилась
так он тоже хотел ребенка от неё, она его заставляла делать его?
+6
-1
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gPk
Ответ Всеволод Бобров
серьезно? То что Неймар ходит направо и налево тоже она виновата? Зачем он вообще делал ребенка с ней, если ведёт себя как подросток.
Идентичный вопрос. Зачем она с ним делала ребёнка если знает что Неймар обычный гуляка?
+7
-2
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Всеволод Бобров
Ответ faddey
Так вроде он это с ее согласия делал:)
и как это его оправдывает? Ему уже не 20 лет, а он вместо того, чтобы завести нормальную семью с одной женщиной просто занимается не пойми чем.
+15
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snegoviq
Поматросила и бросила
+4
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Ваня Кассирский
Сестра все-таки лучше?
+4
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Maturmalai
Правильно. Алименты щедрые уже гарантированы, рядом с собой его больше терпеть незачем.
+4
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Balt
Ответ MstAndreev
Из-за травмы стал гораздо больше времени проводить дома. Достал своим нытьем, разумеется)
Ага, она такая "не, не, не, подожди в смысле дома сидеть будешь? Я ж планировала что ты то там то здесь, я сама по себе баблишко твоё тратить буду, а это что? Ой, я это вслух сказала? Ой всё, ну ты понял, адьос."
+3
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Всеволод Бобров
Ответ Заяцволк
Смешно ) Ох уж это совковое воспитание наших моралистов, которые пытаются продвигать устаревшие семейные ценности, которые не актуальны в современном мире )) "нормальную семью с одной женщиной" - почему семья с одной женщиной является нормальной ? Может быть с 3-мя женщинами - это нормальная семья ? А на западе даже и с мужчинами сейчас семья является нормальной. А почему вообще семья - это нормально ? Скорее всего на все эти вопросы у людей с совковым воспитанием будет такой ответ: ну потому, что нам так сказали тёти-воспитательницы в детском саде, и мы их слушаемся ) Я недавно смотрел видео какого-то популярного чувака-кикбоксёра, он типа миллиардер, может всё себе позволить. И он продвигает идею, что мужчина, встречаясь с одной женщиной, может спать с другими, при этом это никак не отменяет его любовь к этой одной женщине. Он ей честно говорит "Я тебя люблю, я тебя поддерживаю материально, решаю все твои вопросы, но ты не настолько шикарна, чтобы я отказывался от других женщин". Видимо и Неймар так же рассуждает. Ну я лично не скажу, что полностью согласен, но если попробовать представить себя на месте миллиардера, это начинает выглядеть вполне логичным - с чего вдруг ему отказываться от других женщин, если он может себе их позволить ? )
то что не вписывается в либеральную шизу это совок? СССР всего 70 лет был, а установки про семью с одной женщиной появились ещё в самые древние времена, почему у вас везде мерещится совок? Я понимаю западная пропаганда хорошо работает из каждого утюга, но не настолько же, думайте хоть своей головой чуть-чуть. Так даже с тремя женами, если ты берешь ислам это все открыто и мужчина всех их содержит и делает с ними детей, он не спит с одной, а потом видит её же через год, так не работает. А если брать классические семьи по всему миру помимо ислама, хотя и там обычно с одной женщиной живут, многожёнство намного реже встречается, то во всем мире всегда были классикой жить с одной женщиной, не только в России и о чудо даже до совка так было, наверное перевернул твой манямир.
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vzi
Дело лично каждого.
Но с самого начала было понятно, что все это временно.
Типичная бразильская мыльная опера: сошлись, она залетела, он пошел налево, скандал, он извинился, потом они договорились, что в презике всё-таки можно ходить налево, потом она родила, и в итоге они расстались. ;)
+3
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chouchou
Ответ Всеволод Бобров
нет, просто немного в шоке всегда с таких типов как он. Если гуляешь гуляй, зачем заводить ребенка тогда и оставлять его без матери? Это же полный бред.
кто вам сказал,что ребенок будет жить без мамы? у него есть уже сын - который живет с мамой. на всех праздниках она присутствует со своим мужем и с их общим ребенком, он обожает Неймара больше, чем своего отца..Неймар человек-праздник - не переживайте за его детей, будут жить в любви и ласке ....Он хотел ребенка, и Бруна хотела ребенка - у них ребенок не по залету.....
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Emma Nevskaia
Ответ Всеволод Бобров
серьезно? То что Неймар ходит направо и налево тоже она виновата? Зачем он вообще делал ребенка с ней, если ведёт себя как подросток.
ей это не мешало ,пока не было ребенка.
Зачем рожать от человека, который ходит налево и не скрывает этого
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Balt
Ответ Mr.Trequartista
Не знал что в Гарри поттере есть такие слова🤣
Да не, во Властилине колец же, Гендальф говорил. )
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rude.
Ответ Momos
Ребенок есть, алименты будут - можно и соскакивать с отношений.
Неймару тоже такой расклад, ок. Явно не настроен на семейный режим. А денег у него столько, что их в чисто физически потратить малореально.
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chouchou
Ответ Всеволод Бобров
хз, для меня это неправильно
он вас не заставляете делать, как он... Бруна знала от кого она решила забеременеть и какой он будет отец,так что близко к сердцу не принимайте их ситуацию..ладно бы ей было лет 17-20 = тогда можно было посочувствовать, а так ей под 30,у нее уже были долгие отношения, но детей не было - а она хотела и очень, так что они друг другу помогли
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Всеволод Бобров
Ответ Плевал я
Ты случайно не тёща Неймара?
нет, просто немного в шоке всегда с таких типов как он. Если гуляешь гуляй, зачем заводить ребенка тогда и оставлять его без матери? Это же полный бред.
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Tun
Ответ MstAndreev
Из-за травмы стал гораздо больше времени проводить дома. Достал своим нытьем, разумеется)
Сам переезд к арабам изначально вряд ли прельщал
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Balt
- Миссия выполнена, дорогой - сказала Бруна, махнула хвостом и убежала оставив Неймара с осколками его разбитой души.
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Максим Столбов
Просто нет слов, ну как же так...
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modesto
Ответ portvein-psih
А что такое «естественное желание втащить»?
Ну вот как над какой-нибудь Бузовой стебутся словесно, только с применением физического воздействия в контактной игре.
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bestvideox
Поматросила и бросила.
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haibr
У них же с Неймаром была договоренность, что в презервативе не измена)
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persk
Ответ Артём Кочешев
Комментарий удален модератором
Чувак, ну, если она все сделала красиво, то там такие алименты, что и ты бы родил :)
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Madhamish
Ответ Заяцволк
Смешно ) Ох уж это совковое воспитание наших моралистов, которые пытаются продвигать устаревшие семейные ценности, которые не актуальны в современном мире )) "нормальную семью с одной женщиной" - почему семья с одной женщиной является нормальной ? Может быть с 3-мя женщинами - это нормальная семья ? А на западе даже и с мужчинами сейчас семья является нормальной. А почему вообще семья - это нормально ? Скорее всего на все эти вопросы у людей с совковым воспитанием будет такой ответ: ну потому, что нам так сказали тёти-воспитательницы в детском саде, и мы их слушаемся ) Я недавно смотрел видео какого-то популярного чувака-кикбоксёра, он типа миллиардер, может всё себе позволить. И он продвигает идею, что мужчина, встречаясь с одной женщиной, может спать с другими, при этом это никак не отменяет его любовь к этой одной женщине. Он ей честно говорит "Я тебя люблю, я тебя поддерживаю материально, решаю все твои вопросы, но ты не настолько шикарна, чтобы я отказывался от других женщин". Видимо и Неймар так же рассуждает. Ну я лично не скажу, что полностью согласен, но если попробовать представить себя на месте миллиардера, это начинает выглядеть вполне логичным - с чего вдруг ему отказываться от других женщин, если он может себе их позволить ? )
Чувак - формация семьи один мужчина-одна женщина проверена тысячелетиями. Является наиболее устойчивой и прогрессивной для общества. Поэтому она признана нормой. А всяческие извращения были всегда, но нормой они не признаны, потому что бесполезны и бесперспективны. На Ближнем Востоке количество жен никак не ограничивается Кораном, но у абсолютного большинства мужиков почему-то одна.
И сейчас общества и государства с архаичным строением семьи - развиваются. А те, у которых "семья с мужчинами" - деградируют. Потому что одна природная норма, а другая - нет.
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S.S. Lazio 2000
Ответ Плевал я
Ты случайно не тёща Неймара?
Это Всеволод Бобров вообще-то
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Всеволод Бобров
Ответ Илнур Кара
он живёт свою жизнь так как считает нужным. денег хватит на многих женщин. не переживай за него
детей зачем заводить тогда? Лучше как ДиКаприо тогда жить одному и менять моделей, дети почему должны жить без мамы.
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Илнур Кара
Ответ Всеволод Бобров
и как это его оправдывает? Ему уже не 20 лет, а он вместо того, чтобы завести нормальную семью с одной женщиной просто занимается не пойми чем.
он живёт свою жизнь так как считает нужным. денег хватит на многих женщин. не переживай за него
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Всеволод Бобров
Ответ Заяцволк
Так у Неймара проблема в том, что жена потребует отказаться от других девушек. Зачем ему это ? Здоровый и богатый, почему он должен ограничить себя одной ?
потому что это правильно с точки зрения морали.
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Заяцволк
Ответ Всеволод Бобров
так кто еще будет видеть совок там где его нет? Только шизоид либерал, поэтому так и написал, ну окей. Так мы рассматриваем Неймара, у него какие проблемы в жизни? Я же не рассматривал обычных ребят или девушек, да, там реально сложно создать семью и не ругаться на фоне реализации себя, денег и так далее, но Неймар на вписывается сюда как бы. У него все есть, ему только и создавай семью спокойно, как делает тот же Месси.
Так у Неймара проблема в том, что жена потребует отказаться от других девушек. Зачем ему это ? Здоровый и богатый, почему он должен ограничить себя одной ?
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Abu Ibrahim
Ответ Всеволод Бобров
серьезно? То что Неймар ходит направо и налево тоже она виновата? Зачем он вообще делал ребенка с ней, если ведёт себя как подросток.
а зачем она завела отношения с человеком который и до нее ходил налево и после - если ее это не устраивало?
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Всеволод Бобров
Ответ Заяцволк
А, и правда, наехав на совок, я стал выглядеть как либерал, ок, понимаю ) Ну я вообще далеко не либерал, но и совок не люблю, вот такая странная смесь. Здесь мы снова натыкаемся на вопрос ожидание-реальность. Даже в России что происходит ? Говорят "Традиционные ценности, брак, благословлённый государством, мужчина-женщина" и т.п. А по факту ? 70% разводов, почти 3 пары из 4-х. Рано или поздно оказывается так, что сложно двум людям жить вместе - постоянные нарушения личного пространства, постоянный абьюз - навязывания необоснованных чувств вины и долга в обе стороны, плюс завышенные ожидания от партнера, которые не оправдываются, это порождает обиду и разочарование, отсюда постоянные взаимные претензии, и от этого становится невыносимо находиться друг с другом. Плюс неудовлетворённость от того, что не реализовал то, что хотел ранее, но вместо этого пришлось тратить время на семейный быт. В итоге - либо развод, либо терпишь муки семейной жизни в постоянном недовольстве и стрессе. Вот она - реальность, а "классика-жить с одной женщиной" - это просто красивые слова, иллюзии
так кто еще будет видеть совок там где его нет? Только шизоид либерал, поэтому так и написал, ну окей. Так мы рассматриваем Неймара, у него какие проблемы в жизни? Я же не рассматривал обычных ребят или девушек, да, там реально сложно создать семью и не ругаться на фоне реализации себя, денег и так далее, но Неймар на вписывается сюда как бы. У него все есть, ему только и создавай семью спокойно, как делает тот же Месси.
0
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portvein-psih
Ответ modesto
Все-таки неудивительно, что его с большим удовольствием лупят на поле, дело даже не столько в его игре, просто есть по жизни не особо умные челы, с мышлением простейшего, а такие многих раздражают и вызывают естественное желание втащить, тем более вкупе с понтами и тем, что он бесится как ребенок...
А что такое «естественное желание втащить»?
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Всеволод Бобров
Ответ Emma Nevskaia
ей это не мешало ,пока не было ребенка. Зачем рожать от человека, который ходит налево и не скрывает этого
не знаю, может думала ребенок что-то поменяет.
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Артём Кочешев
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hgffvbb bgfggb
Ответ modesto
Ну вот как над какой-нибудь Бузовой стебутся словесно, только с применением физического воздействия в контактной игре.
кто кроме недалеких и глупых людей смеются с Бузовой?
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Peter Parker
А чего все так ее поливают? Можно подумать, что сам Неймар это наивный мальчишка или примерный семьянин. Примерно оба за что боролись, на то и напоролись. Да и вряд ли она с него сильно поимеет, скорее всего там был брачный договор где стороны все заранее прописали.
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tnec
А нюдсы хоть отправили Неймару ?
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