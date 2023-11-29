Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром. У них родилась дочь в октябре
Бразильская модель Бруна Бьянкарди рассталась с Неймаром.
«Это личное дело, но, поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, домыслами и шутками, сообщаю вам, что у меня нет отношений.
Мы родители Мэви, и это причина нашей связи. Надеюсь, вы прекратите ко мне так относиться. Спасибо», – написала девушка в сторис инстаграма.
Напомним, что в октябре у пары родилась дочь.
Неймар и его девушка ввели условия для измен игрока. Он должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы (Em Off)
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Если футбик не хочет детей, обвинить его в домогательствах и насилии.
99% случаев бабы остаются в +
А потом за равенство что-то поясняют. И что добиваются всего своим трудом….
Но с самого начала было понятно, что все это временно.
Типичная бразильская мыльная опера: сошлись, она залетела, он пошел налево, скандал, он извинился, потом они договорились, что в презике всё-таки можно ходить налево, потом она родила, и в итоге они расстались. ;)
Зачем рожать от человека, который ходит налево и не скрывает этого
И сейчас общества и государства с архаичным строением семьи - развиваются. А те, у которых "семья с мужчинами" - деградируют. Потому что одна природная норма, а другая - нет.