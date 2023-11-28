Ривалдо сравнил трио с Роналдиньо и Роналдо и тройку Месси – Суарес – Неймар: «Мы чемпионы мира, они чемпионы для «Барсы». Все мы уже в истории футбола»

Ривалдо сравнил связку с Роналдиньо и Роналдо с трио Месси – Суарес – Неймар.

«Каждый хорош в свое время. Наше трио (с и Роналдо – Sports.ru) – чемпионы мира, мы сделали это для Бразилии. Тройка Месси, и – чемпионы для «Барселоны». Все мы уже в истории футбола.

Конечно, мне всегда нравилось играть с , он феноменален, мне с ним было легко. Но я не говорю, что наше трио лучше.

Неймара, например, я считаю безумно одаренным, даже великим футболистом. Я им восхищаюсь», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной в интервью для ютуб-канала «Мяч Production».

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