Ривалдо сравнил трио с Роналдиньо и Роналдо и тройку Месси – Суарес – Неймар: «Мы чемпионы мира, они чемпионы для «Барсы». Все мы уже в истории футбола»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Роналдиньо Лионель Месси Роналдо Ла Лига Ривалдо Луис Суарес Неймар Футбол

Ривалдо сравнил связку с Роналдиньо и Роналдо с трио Месси – Суарес – Неймар.

«Каждый хорош в свое время. Наше трио (с Роналдиньо и Роналдо – Sports.ru) – чемпионы мира, мы сделали это для Бразилии. Тройка Месси, Суареса и Неймара – чемпионы для «Барселоны». Все мы уже в истории футбола.

Конечно, мне всегда нравилось играть с Роналдо, он феноменален, мне с ним было легко. Но я не говорю, что наше трио лучше.

Неймара, например, я считаю безумно одаренным, даже великим футболистом. Я им восхищаюсь», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью для ютуб-канала «Мяч Production».

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52 комментария

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JURAVLI
У одних 4 золотых мяча на троих, у других 8 золотых мячей на троих. Но есть ньюанс 😏
+94
-4
+90
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Кокич
Ответ JURAVLI
У одних 4 золотых мяча на троих, у других 8 золотых мячей на троих. Но есть ньюанс 😏
Newance 🤦
+45
-4
+41
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[Ingush]
Что тут сравнивать?
Каждый из тройки РоРиРо был/стал обладателем золотого мяча.))
+24
-2
+22
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Отец Абду
МСН - креативность, красота, мощь. Это трио киллеров!

Месси в сезоне 2014-15: 58 голов + 27 ассистов,
2015-16: 41 гол + 23 ассистов,
2016-2017: 54 гола + 16 ассистов

Суарес в сезоне 2014-15: 25 голов + 21 ассистов,
2015-16: 59 голов + 22 ассистов,
2016-17: 37 голов + 17 ассистов

Неймар в сезоне 2014-15: 39 голов + 7 ассистов,
2015-16: 31 гол + 20 ассистов,
2016-17: 20 голов + 21 ассист
+38
-18
+20
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JURAVLI
Ответ Бронислав Каминский
нью))))
Граммар-наци в здании) ну, ошиблась. Вызовите полицию уже наконец или успокойтесь)
+16
-5
+11
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iegord
Ответ Отец Абду
МСН - креативность, красота, мощь. Это трио киллеров! Месси в сезоне 2014-15: 58 голов + 27 ассистов, 2015-16: 41 гол + 23 ассистов, 2016-2017: 54 гола + 16 ассистов Суарес в сезоне 2014-15: 25 голов + 21 ассистов, 2015-16: 59 голов + 22 ассистов, 2016-17: 37 голов + 17 ассистов Неймар в сезоне 2014-15: 39 голов + 7 ассистов, 2015-16: 31 гол + 20 ассистов, 2016-17: 20 голов + 21 ассист
Суарес 15/16 - единственный сезон, где кто-то обошел праймовых Месси и Роналду по голевым действиям. Историческое достижение на самом деле
+12
-1
+11
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Rachid
При всем уважении к талантам Месси, Суареса, Неймара - на мой взгляд звездная тройка нападения сборной Бразилии Ривалдо/Роналдо/Роналдиньо выглядела сильнее , может быть , чисто по антрометрическим данным - рост всех троих игроков за 180 см - все трое были физически крепкими парнями - в нападении их отличала какая-то темная скрытая мощь, как сжатая пружина - рывки Роналдо со скоростью 10,2 сек/100 м; Ривалдо - святой Барселоны, Роналдиньо - кудесник мяча - в разные годы все трое играли за синегранатовых и каждый имел ЗМ, все трое взаимозаменяемо могли исполнять штрафные удары - фатальные для соперников (особенно Роналдиньо)..

Но повторюсь, это сугубо мое личное мнение - тройка МНС - также была очень хороша , без сомнений.

Также была очень хорошая эффективная голландская тройка - ван Бастен/Гуллит/Райкаард…

Но считаю трио БРАЗИЛЬЦЕВ - лучшим!
+11
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Oleg
Ответ Эрнандес Эрнандес
И каждый ЧМ… а Роналдо дважды 😁
Зубастик особенно был хорош в 1994.
Как сейчас помню)
Первый раз вышел на поле после финального свистка, за медалями)
+15
-6
+9
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Любезный Коссутий
РРР - лучшие. факт.
+9
-4
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[Ingush]
Ответ Oleg
Глянул бразилов, сразу бросилось в глаза: Кафу, Роберто Карлос, Рональдиньо, Ривалдо, РоналдО. Да что б у Лео такое было в 2014)) Как он еще смог ту сборную до финала доволочь с Димечелисом и Рохо в обороне) Куда там Кафу и Карлосу до этих бистов🤣 Вот поэтому и признали мвп ЧМ ибо такую сборную вывести в финал сложнее, чем сборную с Кафу, Карлосом, Ривалдо, Роналдо и Рональдиньо.
Ну зачем на личности переходить?
Я же не говорю о том, что у Аргов была сборная сильнее, чем у Бразилии.
Месси атакующий игрок. Так?
За весь плей-офф отдал одну голевую в 1/8 вроде. За что ему дали приз как лучшему игроку? Каким образом он «доволок» до финала сборную, если будучи атакующим игроком он сделал лишь одно голевое действие в 1/8 финала?
Просто объясни этот момент.
+7
-3
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maxpaley
Ответ Отец Абду
МСН - креативность, красота, мощь. Это трио киллеров! Месси в сезоне 2014-15: 58 голов + 27 ассистов, 2015-16: 41 гол + 23 ассистов, 2016-2017: 54 гола + 16 ассистов Суарес в сезоне 2014-15: 25 голов + 21 ассистов, 2015-16: 59 голов + 22 ассистов, 2016-17: 37 голов + 17 ассистов Неймар в сезоне 2014-15: 39 голов + 7 ассистов, 2015-16: 31 гол + 20 ассистов, 2016-17: 20 голов + 21 ассист
Это реально топ! Просто фантастика
+7
-5
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Oleg
Ответ [Ingush]
Ну тогда она была с 2 обладателями золотого мяча, один из которых до ЧМ не играл 2 с лишним года.)) Сути это не меняет. На секунду, человек сделавший одну голевую передачу за весь плей-офф признаётся лучшим игроком турнира, человек же, который сделал дубль в 1/8 и забил единственный и победный мяч в полуфинале не признаётся лучшим.)) О - объективность.
Объясни мне про мвп Модрича, хочу эту версию послушать, причем я не против Луки.
Интересно почитать как ты обыграешь его 2+1, если не ошибаюсь, за весь ЧМ.
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Кеглев Шаров
Ответ Rachid
При всем уважении к талантам Месси, Суареса, Неймара - на мой взгляд звездная тройка нападения сборной Бразилии Ривалдо/Роналдо/Роналдиньо выглядела сильнее , может быть , чисто по антрометрическим данным - рост всех троих игроков за 180 см - все трое были физически крепкими парнями - в нападении их отличала какая-то темная скрытая мощь, как сжатая пружина - рывки Роналдо со скоростью 10,2 сек/100 м; Ривалдо - святой Барселоны, Роналдиньо - кудесник мяча - в разные годы все трое играли за синегранатовых и каждый имел ЗМ, все трое взаимозаменяемо могли исполнять штрафные удары - фатальные для соперников (особенно Роналдиньо).. Но повторюсь, это сугубо мое личное мнение - тройка МНС - также была очень хороша , без сомнений. Также была очень хорошая эффективная голландская тройка - ван Бастен/Гуллит/Райкаард… Но считаю трио БРАЗИЛЬЦЕВ - лучшим!
бразильцы лучше были, но это только олды помнят. до этого согласен, бастен, гуллит, райкард.
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Maliw Ali
Ответ Rachid
При всем уважении к талантам Месси, Суареса, Неймара - на мой взгляд звездная тройка нападения сборной Бразилии Ривалдо/Роналдо/Роналдиньо выглядела сильнее , может быть , чисто по антрометрическим данным - рост всех троих игроков за 180 см - все трое были физически крепкими парнями - в нападении их отличала какая-то темная скрытая мощь, как сжатая пружина - рывки Роналдо со скоростью 10,2 сек/100 м; Ривалдо - святой Барселоны, Роналдиньо - кудесник мяча - в разные годы все трое играли за синегранатовых и каждый имел ЗМ, все трое взаимозаменяемо могли исполнять штрафные удары - фатальные для соперников (особенно Роналдиньо).. Но повторюсь, это сугубо мое личное мнение - тройка МНС - также была очень хороша , без сомнений. Также была очень хорошая эффективная голландская тройка - ван Бастен/Гуллит/Райкаард… Но считаю трио БРАЗИЛЬЦЕВ - лучшим!
Сложно сказать кто лучше , но они сопоставимы точно .
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Алексей Петров
Я за Аршавин- Кержаков и третьего не надо)))
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Nick Nick
Для меня трио бразильцев лучше, чем трио МСН.
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Кино Музыка
Хорошее сравнение. Обе тройки были потрясающими.
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Subarik t
Трио рироро на голову сильнее
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Кирилл Набухов
Ответ ruslan_khaibulov
ну Роналдо Рональдиньо и Ривалду играли только в сборной, ну это же всего несколько игр по сути раз в 4 года. меньше 10 игр за всю финальную часть ЧМ. ну как это можно сравнивать с клубным трио взявшим требл и сыгравшим дикое число игр? чтобы сравнивать эти трио надо чтобы Роналдо Рональдиньо и Ривалду играли в клубе и выгнали бы все в европейском футболе наколотив голов больше чем десяток топовых клубов вообще за сезон. 7 игр в финальной стадии ЧМ можно проаести суперски , а но можно потом и сдаться если у тебя длинный сезон. МСН не сдались за все время трио
Наоборот, в клубе проще сыграться, больше времени на это есть. Можно сыграть неудачный матч и никто это не вспомнит.
А в финалах ЧМ - нет права на ошибку. Есть только 7 игр.
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ruslan_khaibulov
ну Роналдо Рональдиньо и Ривалду играли только в сборной, ну это же всего несколько игр по сути раз в 4 года. меньше 10 игр за всю финальную часть ЧМ. ну как это можно сравнивать с клубным трио взявшим требл и сыгравшим дикое число игр? чтобы сравнивать эти трио надо чтобы Роналдо Рональдиньо и Ривалду играли в клубе и выгнали бы все в европейском футболе наколотив голов больше чем десяток топовых клубов вообще за сезон. 7 игр в финальной стадии ЧМ можно проаести суперски , а но можно потом и сдаться если у тебя длинный сезон. МСН не сдались за все время трио
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[Ingush]
Ответ Universal1000
А что у кого-то на ЧМ-14 кроме Месси было аж 4 награды лучшему игроку матча? Или может быть среди полуфиналистов ЧМ-14 были индивидуально сильные суперзвезды и выраженные лидеры своих команд со статой лучше? Нет, у Неймара и Роббена стата в по не лучше. Да и слились они до финала так или иначе и серебро Месси стало его бонусом. Немцы ровная топ-команда звезд без лидера, растворили друг друга в глазах жюри на фоне тащерства Месси этого серого сброда из Рохо, Басант, Биглий, Демикелисов, Гаг, Пересов и прочих Праласио и Федерико Фернардесов(кто эти люди все?). Хамес вылетел в четверти и на этом прогорел, он да, мог перекрыть Гоата. Всё так что логично, ингуш. А что ты захотел МВП 2002 за потрошительство китайцев и туретчины? Ну такое. До финала как раз Кан вполне наиграл. Хотя после того как ты тут продавал на днях людям пальбу толстого по Аргентине с пенальти меня твоя риторика не удивляет, ингуш.)
Аргумент про лучшего игрока 4 матчей можно спустить в унитаз, с учётом того, что приз лучшему игроку турнира дали человеку(игроку нападения) с 1 г/п в плей-офф.))
Тот же Мюллер со статистикой 5 3 заслуживал ее гораздо больше.
Кроме Рохи ты забыл упомянуть: ДиМарию, Иугаина, Агуэро, Маскерано(вот кто реально тащил ту сборную), Сабалету.))

Насчёт расстрела Аргентины с пенальти
https://youtu.be/tos3LN2vVgY?si=dmtTCKR9Pla7loBW
Покажи мне хоть один матч Месси, где он против топового соперника самолично сообразил 3 гола, как сделал это Феномен))
Просто уничтожил всех этих Самуэлей, Аял, Маскеран и прочих Дзанетти с Соринами))
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Rachid
Ответ Кеглев Шаров
бразильцы лучше были, но это только олды помнят. до этого согласен, бастен, гуллит, райкард.
в ютубе все есть - есть желание посмотри..
бразилы настолько были неудержимыми и виртуозными - что их заранее боялись все защитники национальных сборных команд..
тем более, что все трое играли в Барсе - в разные годы - самый молодой из них Роналдиньо - то как он накручивал сливочных, хотя в их составе играл еще Роналдо/Зубастик - неописуемо:))
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ruslan_khaibulov
Ответ Кирилл Набухов
Наоборот, в клубе проще сыграться, больше времени на это есть. Можно сыграть неудачный матч и никто это не вспомнит. А в финалах ЧМ - нет права на ошибку. Есть только 7 игр.
величие всегда определяется на дистанции, иначе Ди Матео как тренер Челси более великий чем Жозе Мауринью как тренер для Челси
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Universal1000
Ответ [Ingush]
Аргумент про лучшего игрока 4 матчей можно спустить в унитаз, с учётом того, что приз лучшему игроку турнира дали человеку(игроку нападения) с 1 г/п в плей-офф.)) Тот же Мюллер со статистикой 5 3 заслуживал ее гораздо больше. Кроме Рохи ты забыл упомянуть: ДиМарию, Иугаина, Агуэро, Маскерано(вот кто реально тащил ту сборную), Сабалету.)) Насчёт расстрела Аргентины с пенальти https://youtu.be/tos3LN2vVgY?si=dmtTCKR9Pla7loBW Покажи мне хоть один матч Месси, где он против топового соперника самолично сообразил 3 гола, как сделал это Феномен)) Просто уничтожил всех этих Самуэлей, Аял, Маскеран и прочих Дзанетти с Соринами))
Квалифай к ЧМ это не то чтобы топовый матч. Так, плюс-минус товарняк по рискам в случае слива. И бить пенки сомнительные это не самолично сообразить.
Если я начну перечислять за карьеру топовые перфоманса Гоата и толстого - бразила икота хватит. Там пропасть просто за карьеру.
Всё же Роналдо как известно был спец больше по Лиге Европы(Купак Уефа!) и китайцам с турками на ЧМ. Французы с англичанами его уже так не возбуждали как мы помним. Как ни вставало у него и на победы в ЛЧ(нуль) и национальных лигах топовых(1 за карьеру).

Какой еще Мюллер? Проваливший начисто и матч с Алжиром, и матч Ганой, и матч с ФРанцией и собсна финал с Аргентиной? Играя за гораздо более звездную и выстроенную сборную? Это не смешно. Из таких цельных команд на МВП не выходят люди. Надо быть лидером, а не одним из 11 равных.
Палка деревянная Томас не может конкурировать с ведущим всю игру креативно-атакующую в одно лицо аргентинского серого автобуса.
Конкурентов реальных на МВП я перечислил. Все вылетели раньше Месси. И никто 4 награды МОМ не получал за турнир. Шах и мат.
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Universal1000
Ответ Oleg
Объясни мне про мвп Модрича, хочу эту версию послушать, причем я не против Луки. Интересно почитать как ты обыграешь его 2+1, если не ошибаюсь, за весь ЧМ.
Вообще не понимаю за что Модрич получил МВП ЧМ 2018.
Хотя нет секундочку...кажется чет припоминаю...дааа, точно....там Перес вроде вбросил перед определением лучшего игрока Мундиаля инфу в СМИ, что Модрич в 14 лет помог загребской бабушке дорогу перейти...
Да-да, вроде так... просто других оснований голосовать за него на МВП не было от слова совсем. Куча кандидатов лучше имелась.
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Universal1000
Ответ [Ingush]
Ну зачем на личности переходить? Я же не говорю о том, что у Аргов была сборная сильнее, чем у Бразилии. Месси атакующий игрок. Так? За весь плей-офф отдал одну голевую в 1/8 вроде. За что ему дали приз как лучшему игроку? Каким образом он «доволок» до финала сборную, если будучи атакующим игроком он сделал лишь одно голевое действие в 1/8 финала? Просто объясни этот момент.
А что у кого-то на ЧМ-14 кроме Месси было аж 4 награды лучшему игроку матча?
Или может быть среди полуфиналистов ЧМ-14 были индивидуально сильные суперзвезды и выраженные лидеры своих команд со статой лучше? Нет, у Неймара и Роббена стата в по не лучше. Да и слились они до финала так или иначе и серебро Месси стало его бонусом.
Немцы ровная топ-команда звезд без лидера, растворили друг друга в глазах жюри на фоне тащерства Месси этого серого сброда из Рохо, Басант, Биглий, Демикелисов, Гаг, Пересов и прочих Праласио и Федерико Фернардесов(кто эти люди все?). Хамес вылетел в четверти и на этом прогорел, он да, мог перекрыть Гоата.
Всё так что логично, ингуш.

А что ты захотел МВП 2002 за потрошительство китайцев и туретчины? Ну такое. До финала как раз Кан вполне наиграл.

Хотя после того как ты тут продавал на днях людям пальбу толстого по Аргентине с пенальти меня твоя риторика не удивляет, ингуш.)
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[Ingush]
Ответ Oleg
Объясни мне про мвп Модрича, хочу эту версию послушать, причем я не против Луки. Интересно почитать как ты обыграешь его 2+1, если не ошибаюсь, за весь ЧМ.
ЧМ-2018 я почти полностью пропустил.
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Universal1000
Ответ Aleksandr Dubovik
Да ты что, а вот статистика говорит что у него всего 2(!) гола за турнир и 6 из 13 проведенных игр, причем плей-офф пропущен весь. И вы еще смеете что то говорить что титул Роналду на Евро 2016
Один выездной матч против Челси в плэй-офф(да-да т.е. ты сходу солгал про весь п.о.) ЛЧ 2006 Месси стоит по качеству(с учетом силы соперника) всего кхэ-кэм "перфоманса" Кринжа на Евро-2016 с двумя сносными потугами кротив мего-венгров и супер-уэльса за турнир.

Кринж так что такой же чемпион Европы как я даже не знаю кто...ну как называют пассажиров, доехавших на чужом горбу? Вот - это Кринж.
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[Ingush]
Ответ Oleg
Удивительно как это сборная мира, с тремя обладателями ЗМ это сделала?)
Ну тогда она была с 2 обладателями золотого мяча, один из которых до ЧМ не играл 2 с лишним года.))
Сути это не меняет.
На секунду, человек сделавший одну голевую передачу за весь плей-офф признаётся лучшим игроком турнира, человек же, который сделал дубль в 1/8 и забил единственный и победный мяч в полуфинале не признаётся лучшим.))

О - объективность.
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[Ingush]
Ответ Oleg
Зубастик особенно был хорош в 1994. Как сейчас помню) Первый раз вышел на поле после финального свистка, за медалями)
Удивительно да, как Роналдо с 6 голами до финала, а Ривалдо с 5 голами и 4 или 3 голевыми передачами не были признаны лучшими игроками ЧМ-2002. Тогда этот приз присуждался до финала.
А Месси с одной голевой передачей в плей-офф ЧМ-2014 был признан лучшим))

С - справедливость.
+8
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VERBLYUD
Ответ Адам Нинуху
у других зато не купленные и не по братски полученные а заработанные золотые мячи
Я правильно понимаю, что ЗМ-2002 Роналдо за ЧМ - это честно заработанный ЗМ, а ЗМ-2023 Месси за ЧМ купленный? Я правильно понимаю, что ЗМ-1999 Ривалдо за Копу и хороший сезон в Барсе - это честно заработанный ЗМ, а ЗМ-2021 Месси за Копу и хороший сезон в Барсе купленный?
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barca1899messi
Ответ Vovker
Как ты смеешь произносить имя Роналду, не искаверкав его??? Как ты смеешь не говорить, что-либо негативно о Роналду в своём комментарии? Ты рискуешь быть изгнанным из ордена Святого Лионеля за предательство, извинись перед всеми бчк-фанами.
Вау как смешно Случайно тебя не зовут Петросян
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Кирилл Конопельченко
Из всех жалко Неймара и Роналдо, ведь оба пропустили из-за травм не мало. Особенно Роналдо в 24 года, когда ты Бог футбола и на своём пике формы получаешь травму которая почти закончила карьеру и выбила на 18 месяцев из спорта…это конечно высокая цена за величие сквозь года.
Безумно счастлив что я видел его игру вживую.
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ParvizLNDRreal
Сравнивать нечего. Волшебник на пике, один эту троицу вертел бы, а уж про Зубастика Роналдо и говорить нечего.
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