Ривалдо сравнил трио с Роналдиньо и Роналдо и тройку Месси – Суарес – Неймар: «Мы чемпионы мира, они чемпионы для «Барсы». Все мы уже в истории футбола»
Ривалдо сравнил связку с Роналдиньо и Роналдо с трио Месси – Суарес – Неймар.
«Каждый хорош в свое время. Наше трио (с Роналдиньо и Роналдо – Sports.ru) – чемпионы мира, мы сделали это для Бразилии. Тройка Месси, Суареса и Неймара – чемпионы для «Барселоны». Все мы уже в истории футбола.
Конечно, мне всегда нравилось играть с Роналдо, он феноменален, мне с ним было легко. Но я не говорю, что наше трио лучше.
Неймара, например, я считаю безумно одаренным, даже великим футболистом. Я им восхищаюсь», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью для ютуб-канала «Мяч Production».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Каждый из тройки РоРиРо был/стал обладателем золотого мяча.))
Месси в сезоне 2014-15: 58 голов + 27 ассистов,
2015-16: 41 гол + 23 ассистов,
2016-2017: 54 гола + 16 ассистов
Суарес в сезоне 2014-15: 25 голов + 21 ассистов,
2015-16: 59 голов + 22 ассистов,
2016-17: 37 голов + 17 ассистов
Неймар в сезоне 2014-15: 39 голов + 7 ассистов,
2015-16: 31 гол + 20 ассистов,
2016-17: 20 голов + 21 ассист
Но повторюсь, это сугубо мое личное мнение - тройка МНС - также была очень хороша , без сомнений.
Также была очень хорошая эффективная голландская тройка - ван Бастен/Гуллит/Райкаард…
Но считаю трио БРАЗИЛЬЦЕВ - лучшим!
Как сейчас помню)
Первый раз вышел на поле после финального свистка, за медалями)
Я же не говорю о том, что у Аргов была сборная сильнее, чем у Бразилии.
Месси атакующий игрок. Так?
За весь плей-офф отдал одну голевую в 1/8 вроде. За что ему дали приз как лучшему игроку? Каким образом он «доволок» до финала сборную, если будучи атакующим игроком он сделал лишь одно голевое действие в 1/8 финала?
Просто объясни этот момент.
Интересно почитать как ты обыграешь его 2+1, если не ошибаюсь, за весь ЧМ.
А в финалах ЧМ - нет права на ошибку. Есть только 7 игр.
Тот же Мюллер со статистикой 5 3 заслуживал ее гораздо больше.
Кроме Рохи ты забыл упомянуть: ДиМарию, Иугаина, Агуэро, Маскерано(вот кто реально тащил ту сборную), Сабалету.))
Насчёт расстрела Аргентины с пенальти
https://youtu.be/tos3LN2vVgY?si=dmtTCKR9Pla7loBW
Покажи мне хоть один матч Месси, где он против топового соперника самолично сообразил 3 гола, как сделал это Феномен))
Просто уничтожил всех этих Самуэлей, Аял, Маскеран и прочих Дзанетти с Соринами))
бразилы настолько были неудержимыми и виртуозными - что их заранее боялись все защитники национальных сборных команд..
тем более, что все трое играли в Барсе - в разные годы - самый молодой из них Роналдиньо - то как он накручивал сливочных, хотя в их составе играл еще Роналдо/Зубастик - неописуемо:))
Если я начну перечислять за карьеру топовые перфоманса Гоата и толстого - бразила икота хватит. Там пропасть просто за карьеру.
Всё же Роналдо как известно был спец больше по Лиге Европы(Купак Уефа!) и китайцам с турками на ЧМ. Французы с англичанами его уже так не возбуждали как мы помним. Как ни вставало у него и на победы в ЛЧ(нуль) и национальных лигах топовых(1 за карьеру).
Какой еще Мюллер? Проваливший начисто и матч с Алжиром, и матч Ганой, и матч с ФРанцией и собсна финал с Аргентиной? Играя за гораздо более звездную и выстроенную сборную? Это не смешно. Из таких цельных команд на МВП не выходят люди. Надо быть лидером, а не одним из 11 равных.
Палка деревянная Томас не может конкурировать с ведущим всю игру креативно-атакующую в одно лицо аргентинского серого автобуса.
Конкурентов реальных на МВП я перечислил. Все вылетели раньше Месси. И никто 4 награды МОМ не получал за турнир. Шах и мат.
Хотя нет секундочку...кажется чет припоминаю...дааа, точно....там Перес вроде вбросил перед определением лучшего игрока Мундиаля инфу в СМИ, что Модрич в 14 лет помог загребской бабушке дорогу перейти...
Да-да, вроде так... просто других оснований голосовать за него на МВП не было от слова совсем. Куча кандидатов лучше имелась.
Или может быть среди полуфиналистов ЧМ-14 были индивидуально сильные суперзвезды и выраженные лидеры своих команд со статой лучше? Нет, у Неймара и Роббена стата в по не лучше. Да и слились они до финала так или иначе и серебро Месси стало его бонусом.
Немцы ровная топ-команда звезд без лидера, растворили друг друга в глазах жюри на фоне тащерства Месси этого серого сброда из Рохо, Басант, Биглий, Демикелисов, Гаг, Пересов и прочих Праласио и Федерико Фернардесов(кто эти люди все?). Хамес вылетел в четверти и на этом прогорел, он да, мог перекрыть Гоата.
Всё так что логично, ингуш.
А что ты захотел МВП 2002 за потрошительство китайцев и туретчины? Ну такое. До финала как раз Кан вполне наиграл.
Хотя после того как ты тут продавал на днях людям пальбу толстого по Аргентине с пенальти меня твоя риторика не удивляет, ингуш.)
Кринж так что такой же чемпион Европы как я даже не знаю кто...ну как называют пассажиров, доехавших на чужом горбу? Вот - это Кринж.
Сути это не меняет.
На секунду, человек сделавший одну голевую передачу за весь плей-офф признаётся лучшим игроком турнира, человек же, который сделал дубль в 1/8 и забил единственный и победный мяч в полуфинале не признаётся лучшим.))
О - объективность.
А Месси с одной голевой передачей в плей-офф ЧМ-2014 был признан лучшим))
С - справедливость.
Безумно счастлив что я видел его игру вживую.