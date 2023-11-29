Пеп о 3:2 с «Лейпцигом» после 0:2: «Доволен реакцией в концовке. Команда бежит, бьется и обладает духом»
Пеп Гвардиола оценил победу над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов.
После первого тайма «Манчестер Сити» проигрывал со счетом 0:2.
«Это Лига чемпионов. «Лейпциг» всегда выходил в плей-офф в последние 5-6 лет. Мы слишком часто уступали в оборонительной игре. Нужно выигрывать единоборства, но мы этого не делали.
Нам нужно было успокоиться, играть непринужденно, и мы очень хорошо отреагировали. Мы первые в группе, и я очень доволен реакцией команды в концовке. Команда бежит, бьется и обладает духом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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