Пеп о 3:2 с «Лейпцигом» после 0:2: «Доволен реакцией в концовке. Команда бежит, бьется и обладает духом»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

Пеп Гвардиола оценил победу над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов.

После первого тайма «Манчестер Сити» проигрывал со счетом 0:2.

«Это Лига чемпионов. «Лейпциг» всегда выходил в плей-офф в последние 5-6 лет. Мы слишком часто уступали в оборонительной игре. Нужно выигрывать единоборства, но мы этого не делали.

Нам нужно было успокоиться, играть непринужденно, и мы очень хорошо отреагировали. Мы первые в группе, и я очень доволен реакцией команды в концовке. Команда бежит, бьется и обладает духом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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2 комментария

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sundance
Ну что сказать… все еще лучшая команда мира (особенно, когда включает обороты и голову).
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ман сити фейк
Команда камбэк одним словом. Матч не смотрел но обязательно смотрю на повторе
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