«Манчестер Сити» выиграл 7 матчей подряд в ЛЧ
«Манчестер Сити» выиграл 7 матчей Лиги чемпионов подряд.
В 5-м туре группового этапа «горожане» обыграли «РБ Лейпциг» (3:2), уступая со счетом 0:2 после первого тайма.
«Манчестер Сити» выиграл 5 из 5 матчей группового этапа текущего розыгрыша.
Последним матчем Лиги чемпионов, который команде под руководством Пепа Гвардиолы не удалось выиграть, был первый полуфинал предыдущего сезона против «Реала» (1:1).
Затем, в ответной игре, «Сити» победил со счетом 4:0, а в финале обыграл «Интер» – 1:0.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг».
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Хозяин турнира.
Скоро рекорд по победам, голам.
А там и по взятым чашкам может закрыть легко.
Раза 4 пересмотрел. Кайф.
Или ты думал качество, содержательность, красоту и зрелищность футбола никто не будет учитывать? Очень зря.
Сити уже поэтому наиграл на лучший клуб АПЛ 21 века. Однозначно.
Милан с двумя скудетто и Ливерпуль с одной АПЛ конечно прям претендуют на многое уже в этом веке, прям вот да.
С кем в историческом плане Сити может конкурировать за звание лучшей команды 21 века: Бавария, Милан, Барселона, Ливерпуль, МЮ и Челси. Реал пока не досягаем, поэтому его в расчет не берём.
Кстати, забавно, что ты написал «уже точно» после этого матча. Что, победа над Лейпцигом наконец поставила точку в этом вопросе? До конца этого века еще 70 с лишним лет, дружище
Тем более Челси 09-10 явно мимо, даже не рядом с сезонами-катками Сити перечисленными четыремя.
04-06 еще туда сюда, но там такой говнофутбол был, что мухи дохли знаю.
МЮ 07-08, сливший оба дерби еще дошейховскому нищему Сити, тоже спорно, но так и быть. Один против четырех зачтем.
Например Барселона Гвардиолы и Барселона Хави очевидно разные команды.
И какой смысл писать про 70 лет до конца века, если в любых таких рассуждениях имеется в виду на настоящий момент? О чем бы ни говорили
Лучшие в АПЛ последних лет - бесспорно
Одни из лучших в мире за последнюю 5-7 летку? Да
Лучший клуб 21века - пока что Реал без каких либо сомнений)