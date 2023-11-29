«Манчестер Сити» выиграл 7 матчей подряд в ЛЧ

«Манчестер Сити» выиграл 7 матчей Лиги чемпионов подряд.

В 5-м туре группового этапа «горожане» обыграли « » (3:2), уступая со счетом 0:2 после первого тайма.

« » выиграл 5 из 5 матчей группового этапа текущего розыгрыша.

Последним матчем чемпионов, который команде под руководством не удалось выиграть, был первый полуфинал предыдущего сезона против «Реала» (1:1).

Затем, в ответной игре, «Сити» победил со счетом 4:0, а в финале обыграл «Интер» – 1:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг».

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