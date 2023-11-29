«Манчестер Сити» выиграл 7 матчей подряд в ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

«Манчестер Сити» выиграл 7 матчей Лиги чемпионов подряд.

В 5-м туре группового этапа «горожане» обыграли «РБ Лейпциг» (3:2), уступая со счетом 0:2 после первого тайма.

«Манчестер Сити» выиграл 5 из 5 матчей группового этапа текущего розыгрыша.

Последним матчем Лиги чемпионов, который команде под руководством Пепа Гвардиолы не удалось выиграть, был первый полуфинал предыдущего сезона против «Реала» (1:1).

Затем, в ответной игре, «Сити» победил со счетом 4:0, а в финале обыграл «Интер» – 1:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг».

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35 комментариев

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scaryclown/
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лучший клуб 21 века уже точно наряду с Барселоной Пепа и Энрике.
+42
-23
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demchuk79
Ответ scaryclown/
лучший клуб 21 века уже точно наряду с Барселоной Пепа и Энрике.
Лучший тренер тоже
+19
-2
+17
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Velirpa
МС - флагман Англии.
+21
-6
+15
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TheDustman
Мда, МС прям как бразильцы в былые времена: вы нам забьете сколько сможете, мы вам- сколько захотим.
+13
-4
+9
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Universal1000
Пеп просто зачищает ЛЧ.
Хозяин турнира.
Скоро рекорд по победам, голам.
А там и по взятым чашкам может закрыть легко.
+9
-4
+5
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Tristan...
Видел как Реал согнулся перед Сити, но Ляйпциг нет
+13
-9
+4
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#SharkTeam
Ответ ML26
Челси 09/10, МЮ 07/08 — абонент временно недоступен
Обе слабее нынешнего Сити
+6
-2
+4
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Птюч, Ёж.
Ответ scaryclown/
лучший клуб 21 века уже точно наряду с Барселоной Пепа и Энрике.
Бавария Юппа Хайнкеса.
+12
-8
+4
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sema mixajlov
Ответ Tristan...
Видел как Реал согнулся перед Сити, но Ляйпциг нет
Лейпциг отлично играл пока в автобус не сел
+4
0
+4
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#SharkTeam
Надо делать 6 из 6
+8
-4
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Universal1000
Ответ Leon Petov
Скоро вновь за него будут болеть все каталонцы
Хорошо конечно лучший тренер в истории изнасиловал мадридское говно на Этихаде в мае.
Раза 4 пересмотрел. Кайф.
+7
-4
+3
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Universal1000
Ответ ML26
Ну давай логически поразмыслим. В той же Англии у МЮ одинаково по трофеям в 21 веке (что внутренних, что международных). У Челси больше ЛЧ, а чемпионатов на пару меньше, тоже равноценно. Может если бы ты сказал, что Сити претендует на лучшую команду 20-ых годов, то еще можно было понять, на до их конца еще очень много времени, не говоря уже про 21-й век. С кем в историческом плане Сити может конкурировать за звание лучшей команды 21 века: Бавария, Милан, Барселона, Ливерпуль, МЮ и Челси. Реал пока не досягаем, поэтому его в расчет не берём. Кстати, забавно, что ты написал «уже точно» после этого матча. Что, победа над Лейпцигом наконец поставила точку в этом вопросе? До конца этого века еще 70 с лишним лет, дружище
Когда Челси и Маню выдадут что-то уровня сезонов Пепа 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 и 2022-2023 - наберёшь.
Или ты думал качество, содержательность, красоту и зрелищность футбола никто не будет учитывать? Очень зря.
Сити уже поэтому наиграл на лучший клуб АПЛ 21 века. Однозначно.

Милан с двумя скудетто и Ливерпуль с одной АПЛ конечно прям претендуют на многое уже в этом веке, прям вот да.
+8
-5
+3
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ML26
Ответ scaryclown/
лучший клуб 21 века уже точно наряду с Барселоной Пепа и Энрике.
Ну давай логически поразмыслим. В той же Англии у МЮ одинаково по трофеям в 21 веке (что внутренних, что международных). У Челси больше ЛЧ, а чемпионатов на пару меньше, тоже равноценно. Может если бы ты сказал, что Сити претендует на лучшую команду 20-ых годов, то еще можно было понять, на до их конца еще очень много времени, не говоря уже про 21-й век.

С кем в историческом плане Сити может конкурировать за звание лучшей команды 21 века: Бавария, Милан, Барселона, Ливерпуль, МЮ и Челси. Реал пока не досягаем, поэтому его в расчет не берём.

Кстати, забавно, что ты написал «уже точно» после этого матча. Что, победа над Лейпцигом наконец поставила точку в этом вопросе? До конца этого века еще 70 с лишним лет, дружище
+8
-6
+2
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rigobersong
Каждая победа в ЛЧ это деньги:) Сити честно укладывается в ФФП, а вот как МЮ и Челси это делают надо бы проверить:))
+16
-14
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#SharkTeam
Ответ ML26
Ну так и пишите тогда лучший клуб здесь и сейчас. Зачем после того, как вас окунают лицом в грязь, вы пишете, мол « да щас все так говорят, неужели не ясен контекст?». Нет, не ясен. До конца века 70 лет, в начале 22 ФИФА объявит лучший клуб столетия, как делала это уже раньше, но мы не доживем до этого)
Я не заметил что он именно клуб написал. Но ты почему-то настаиваешь на ерунде про "70 лет до конца века". Нет, это неправильно. Когда говорят про 21 век подразумевается что на текущий момент. И это не только про футбол вообще-то
+3
-1
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Universal1000
Ответ ML26
Челси 09/10, МЮ 07/08 — абонент временно недоступен
По одному против 4-ех?
Тем более Челси 09-10 явно мимо, даже не рядом с сезонами-катками Сити перечисленными четыремя.
04-06 еще туда сюда, но там такой говнофутбол был, что мухи дохли знаю.

МЮ 07-08, сливший оба дерби еще дошейховскому нищему Сити, тоже спорно, но так и быть. Один против четырех зачтем.
+4
-2
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Leon Petov
Ответ Universal1000
Хорошо конечно лучший тренер в истории изнасиловал мадридское говно на Этихаде в мае. Раза 4 пересмотрел. Кайф.
Порвался
+2
-1
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Красавцы💙👏Продолжаем в том же духе👍
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Ман Сити
Ответ Ирка Филькина
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Пересмотри матч Сити с ливером, вот что значит помощь судей. Вообще все в пользу портового проекта.
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#SharkTeam
Ответ ML26
Ну давай логически поразмыслим. В той же Англии у МЮ одинаково по трофеям в 21 веке (что внутренних, что международных). У Челси больше ЛЧ, а чемпионатов на пару меньше, тоже равноценно. Может если бы ты сказал, что Сити претендует на лучшую команду 20-ых годов, то еще можно было понять, на до их конца еще очень много времени, не говоря уже про 21-й век. С кем в историческом плане Сити может конкурировать за звание лучшей команды 21 века: Бавария, Милан, Барселона, Ливерпуль, МЮ и Челси. Реал пока не досягаем, поэтому его в расчет не берём. Кстати, забавно, что ты написал «уже точно» после этого матча. Что, победа над Лейпцигом наконец поставила точку в этом вопросе? До конца этого века еще 70 с лишним лет, дружище
Путаешь понятия команды и клуба. Я бы даже у Сити выделил две великих команды.
Например Барселона Гвардиолы и Барселона Хави очевидно разные команды.
И какой смысл писать про 70 лет до конца века, если в любых таких рассуждениях имеется в виду на настоящий момент? О чем бы ни говорили
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#SharkTeam
Ответ ML26
Челси 09/10, МЮ 07/08 — абонент временно недоступен
Кстати, манЮ 07/08 проиграл оба дерби)
+2
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Jlaw
Ответ хавбек+
уверен Розе забил два и в очередной раз сел сушить за что и был наказан?
типа того
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Velirpa
Ответ Ирка Филькина
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Маню уступает очко Копенгагену и Сараю, могут ещё перевнуть все.
+2
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pogbadrogba
Ответ Universal1000
Когда Челси и Маню выдадут что-то уровня сезонов Пепа 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 и 2022-2023 - наберёшь. Или ты думал качество, содержательность, красоту и зрелищность футбола никто не будет учитывать? Очень зря. Сити уже поэтому наиграл на лучший клуб АПЛ 21 века. Однозначно. Милан с двумя скудетто и Ливерпуль с одной АПЛ конечно прям претендуют на многое уже в этом веке, прям вот да.
😂😂😂
Лучшие в АПЛ последних лет - бесспорно
Одни из лучших в мире за последнюю 5-7 летку? Да
Лучший клуб 21века - пока что Реал без каких либо сомнений)
0
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Zidan GOAT
Ответ scaryclown/
лучший клуб 21 века уже точно наряду с Барселоной Пепа и Энрике.
Реал наверно в 19 веке брал 4 Лч за 5 лет😂
+3
-3
0
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baccardos
Ответ scaryclown/
лучший клуб 21 века уже точно наряду с Барселоной Пепа и Энрике.
Это Реал ! История, трофеи, фанаты поведение, стадион,короли ЛЧ. Это просто факты !
+6
-6
0
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Universal1000
Ответ Leon Petov
Порвался
Порвался...жалобный реаль мадридъ очень хорошо на Этихаде в мае против лучшего тренера в истории. Такое не зашивается причем.
+2
-2
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