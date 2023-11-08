Пеп Гвардиола: «Говорят, что групповой этап ЛЧ – это легко. Но эту работу надо выполнить. У «Ман Сити» высокие стандарты, поэтому мы на вершине АПЛ и в плей-офф ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

Пеп Гвардиола рад, что «Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Конечно, мы очень рады, что вышли в плей-офф за два тура до конца. Надо финишировать первыми. У нас есть время подумать об этом.

Возможно, наши действия были недостаточно... нет, решительными – не то слово... недостаточно четкими, тонкими для того, чтобы забить больше голов. Но мне понравилось то, что я увидел команду.

Слово, которое определяет эту группу на протяжении многих лет, – постоянство. У нас высокие стандарты, и именно поэтому мы до сих пор находимся на вершине АПЛ и прошли в плей-офф Лиги чемпионов.

Люди говорят: «Да ладно, групповой этап – это легко». Но эту работу надо выполнить. В жизни нужно делать то, чего от тебя ждут.

Осталось два матча. «Лейпциг» – сильнейший соперник в этой группе, нам надо постараться и занять место выше него. Важно иметь возможность провести ответный матч на своем поле в плей-офф», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью TNT Sport.

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7 комментариев

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v@mpir
Ответ xQcoW
Ну с триллиардами на трансферы любой клуб должен быть в топе))
Ага, расскажи это МЮ
+5
0
+5
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quasififa
Ответ xQcoW
Ну с триллиардами на трансферы любой клуб должен быть в топе))
Но в самом топе почему-то только Ман Сити
+5
-1
+4
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Даниил Гутин
Ответ xQcoW
Ну с триллиардами на трансферы любой клуб должен быть в топе))
тогда почему Челси в прошлом году не взяли требл?
0
0
0
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