Пеп Гвардиола: «Говорят, что групповой этап ЛЧ – это легко. Но эту работу надо выполнить. У «Ман Сити» высокие стандарты, поэтому мы на вершине АПЛ и в плей-офф ЛЧ»

Пеп Гвардиола рад, что «Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Конечно, мы очень рады, что вышли в плей-офф за два тура до конца. Надо финишировать первыми. У нас есть время подумать об этом.

Возможно, наши действия были недостаточно... нет, решительными – не то слово... недостаточно четкими, тонкими для того, чтобы забить больше голов. Но мне понравилось то, что я увидел команду.

Слово, которое определяет эту группу на протяжении многих лет, – постоянство. У нас высокие стандарты, и именно поэтому мы до сих пор находимся на вершине и прошли в плей-офф чемпионов.

Люди говорят: «Да ладно, групповой этап – это легко». Но эту работу надо выполнить. В жизни нужно делать то, чего от тебя ждут.

Осталось два матча. « » – сильнейший соперник в этой группе, нам надо постараться и занять место выше него. Важно иметь возможность провести ответный матч на своем поле в плей-офф», – сказал главный тренер « » в интервью TNT Sport.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!