Хавбек «Копенгагена» о Бруну: «Все, кто следит за «МЮ», знают, что есть игрок, который постоянно находится рядом с судьями, жалуется и ноет. Мне такие не нравятся»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген Бруну Фернандеш Мохамед Эльюнусси Футбол

Мохамед Эльюнусси раскритиковал поведение Бруну Фернандеша в игре Лиги чемпионов.

В конце первого тайма у футболиста «Копенгагена» возник конфликт с капитаном «Манчестер Юнайтед» на фоне назначения пенальти в ворота англичан.

«Думаю, все, кто следит за «МЮ» и кто видел его, знают, что есть игрок, который постоянно находится рядом с судьями, жалуется и ноет.

Я попытался увести его в сторону от рефери, сказал: «Все уже решено». Не более того.

Мне не нравятся футболисты, которые идут и пытаются повлиять на судей», – объяснил полузащитник «Копенгагена» в эфире TV2.

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22 комментария

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ZarvuR2020
Ну и в чём он не прав?
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Chuha-Motibg
И эту соплю сравнивают с КДБ. Когда у Юнайтед не идет игра, он первым начинает ныть и скулить. Тоже мне лидер и капитан
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bostonKG
В Барсу его
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+9
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Cearvm
Ответ Lavinka
Когда с начала сезона происходят такие вещи https://uploads.disquscdn.com/images/40a6b821e6185b4f0dfb37766e476220f7185275aaa8388e2b240026e4ac5759.jpg То приходится оказывать давление на судей .
Вот, оказывается, в чем проблемы МЮ и Бруну, который жалуется на все уже стабильно несколько лет.))
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Hi Hi
Криштиану Роналду Душ Сантуш Авейру - величайший игрок в истории футбола
Ага, поэтому ты даже его фамилию правильно написать не можешь. Я выше написал как правильно.
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Men77
А будет комментарий от "Реал в ванне" , что португальцы все такие? 🤣
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Waititi
все это знают видят и половина отрицает этого.
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Adrenaline Z
хавбек Копенгагена, не обращай внимания, нынешний Манчестер юнайтед это позорище!
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Александр Опёнышев
Большая часть португалов такие
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Петр Пустота
Это часть менталитета спорта высоких достижений и больших денег. Создать преимущество для команды ЛЮБЫМ способом. Провокацией соперника, симуляцией, давлением на арбитра. Всё что не запрещено(или запрещено, но трудно доказуемо) - то разрешено. Мне тоже такое не нравится, но я понимаю мотивацию таких игроков, как Бруну.
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Stereophonics89
Ответ Lavinka
Когда с начала сезона происходят такие вещи https://uploads.disquscdn.com/images/40a6b821e6185b4f0dfb37766e476220f7185275aaa8388e2b240026e4ac5759.jpg То приходится оказывать давление на судей .
кроме второго примера всё верно
у Рэша мяч всё-таки вышел
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Lavinka
Ответ Cearvm
Вот, оказывается, в чем проблемы МЮ и Бруну, который жалуется на все уже стабильно несколько лет.))
Так делает не один Бруну а очень многие латиноамериканские игроки , но всё внимание сейчас сконцентрировано на МЮ .
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Максим Кутузов
Ответ Hi Hi
Криштиану Роналду Душ Сантуш Авейру - величайший игрок в истории футбола
Я смеюсь, изображая твой никнейм..))
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Hi Hi
Ответ Максим Кутузов
Я смеюсь, изображая твой никнейм..))
А что с ним не так
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