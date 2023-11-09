Хавбек «Копенгагена» о Бруну: «Все, кто следит за «МЮ», знают, что есть игрок, который постоянно находится рядом с судьями, жалуется и ноет. Мне такие не нравятся»
Мохамед Эльюнусси раскритиковал поведение Бруну Фернандеша в игре Лиги чемпионов.
В конце первого тайма у футболиста «Копенгагена» возник конфликт с капитаном «Манчестер Юнайтед» на фоне назначения пенальти в ворота англичан.
«Думаю, все, кто следит за «МЮ» и кто видел его, знают, что есть игрок, который постоянно находится рядом с судьями, жалуется и ноет.
Я попытался увести его в сторону от рефери, сказал: «Все уже решено». Не более того.
Мне не нравятся футболисты, которые идут и пытаются повлиять на судей», – объяснил полузащитник «Копенгагена» в эфире TV2.
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