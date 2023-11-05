Эрик тен Хаг: «Не знаю, почему люди сомневаются в Бруну как капитане «МЮ». Он ключевой игрок, ошибки бывают у всех»
Эрик тен Хаг поддержал Бруну Фернандеша.
Португалец во вчерашнем матче с «Фулхэмом» забил единственный и победный гол – на 91-й минуте.
«Я не понимаю, почему люди сомневаются в Бруну Фернандеше как капитане. Он играет ключевую роль для нас.
У всех бывают ошибки, никто не совершенен. Он очень важен для нас», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Действительно, почему в него не верят
Что на тренировке мы не видим, но на поле он не лидер.