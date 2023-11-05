Эрик тен Хаг: «Не знаю, почему люди сомневаются в Бруну как капитане «МЮ». Он ключевой игрок, ошибки бывают у всех»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поддержал Бруну Фернандеша.

Португалец во вчерашнем матче с «Фулхэмом» забил единственный и победный гол – на 91-й минуте.

«Я не понимаю, почему люди сомневаются в Бруну Фернандеше как капитане. Он играет ключевую роль для нас.

У всех бывают ошибки, никто не совершенен. Он очень важен для нас», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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10 комментариев

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Amoralbl4
Постоянное нытье, истерики, споры с арбитрами, симуляции, да и внешность для капитана не подходящая
Действительно, почему в него не верят
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Pelerin
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Бруно настоящий лидер. Люди смотрят только на его эмоции на поле, но никому не интересно, как он важен для раздевалки, тренировках и тд. Все партнёры отмечают его лидерство и трудолюбие. Ни разу не было такого, чтобы он ходил пешком или филонил на тренировках. Поэтому он и капитан. Всегда отдает всего себя игре. Вчера в очередной раз забил победный гол и уже обошел Дуайта Йорка в списке лучших бомбардиров МЮ
Можно сколько угодно трудиться на тренировке. Но если при первых же трудностях на поле он превращается в обиженную девочку, то и партнëры не смогут заставить себя прилагать сверхусилия.
Что на тренировке мы не видим, но на поле он не лидер.
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Виталий Ан
Хак иди работай! Целыми днями на вопросы отвечаешь. ))
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Виталий Ан
Для Бруну капитанство хорошо. Имеет право разговаривать с арбитрами. А так бы получал вечно желтые ).
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Curry30
Таких бездарей как фернандеш еще поискать надо))) До чего МЮ стал плох, что такие игроки капитанят)
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Potapson
Вообще-то люди больше сомневаться в тен Хаге.
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Glukinho
Ответ Amoralbl4
Постоянное нытье, истерики, споры с арбитрами, симуляции, да и внешность для капитана не подходящая Действительно, почему в него не верят
подходящая внешность для капитана - деревянная нога и попугай на плече?
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