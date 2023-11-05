Эрик тен Хаг: «Не знаю, почему люди сомневаются в Бруну как капитане «МЮ». Он ключевой игрок, ошибки бывают у всех»

Эрик тен Хаг поддержал Бруну Фернандеша.

Португалец во вчерашнем матче с «Фулхэмом» забил единственный и победный гол – на 91-й минуте.

«Я не понимаю, почему люди сомневаются в Бруну Фернандеше как капитане. Он играет ключевую роль для нас.

У всех бывают ошибки, никто не совершенен. Он очень важен для нас», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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