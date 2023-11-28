Аллегри может покинуть «Ювентус» летом. Тренеру не нравятся изменения в клубе после ухода Аньелли

Теги Ювентус серия А Италия Антонио Конте Массимилиано Аллегри Андреа Аньелли Футбол

Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» в конце сезона.

Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, 56-летний специалист рассматривает возможность увольнения в 2024-м, поскольку считает, что клуб слишком сильно изменился после ухода президента Андреа Аньелли в прошлом году.

Также Аллегри неприятно удивило появление Антонио Конте на базе молодежной команды «бьянконери» – туда экс-тренера «Юве» пригласил Паоло Монтеро, работающий с юношами.

Отмечается, что в последнее время Конте неоднократно намекал, что был бы не прочь вернуться в туринский клуб.

Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.

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40 комментариев

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Eziiko
Давно пора
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Genriwhite
Ну и хорошо. Правда Конте лучше тоже не звать.
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Заяцволк
О, красавцы, давайте всеми поднажмите, Монтеро там, Джунтоли и т.п., чтобы общими усилиями выставить этот стыд из клуба )
+17
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Владимир Владимирович
И трансферная 💣 бомба лета. Пеп Гвардиола покидает МС с почестями и гордостью, и идёт покорять Серию А, уж большую зарплату такому киту Юве способен осилить, плюс 3-4 хорошие покупки и вуаля, Ювентус наконец-то спустя огромное время начинает играть в атакующий футбол. Гвардиола и играл будучи футболистом в Италии и не скрывал что желает поработать в этой стране
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Максим Столбов
Нету раздутых зарплат и перестали ехать звёзды? Ах, бедный Аллегри привык работать и ничего не делать, игроков оказывается надо развивать, кто бы мог подумать
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PabloMontero
А Макс вообще-то, с составом, где, кроме Кьезы и Щесны, одни бревна (жуткий позор, как можно было собрать Ювентус из таких низкокачественных игроков) - в прошлом сезоне уже сотворил чудо - третье место на поле.
И сегодня, группу кривоногих дровосеков (что они куплены на вес золота не значит ничего) он умудляется держать в лидестве чемпионата.
Аллегри может уйти потому-что он, на самом деле, куда более верен Ювентусу, чем Иуды-временщики Ферреро и Сканнавино, которые сдали клуб на избиение Федерации. А биться в одиночку кому охота?
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Kubinec_
давно так конца сезона не ждал
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qdr1k
🤞🤞🤞
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juveforzajuve
Ответ Владимир Владимирович
И трансферная 💣 бомба лета. Пеп Гвардиола покидает МС с почестями и гордостью, и идёт покорять Серию А, уж большую зарплату такому киту Юве способен осилить, плюс 3-4 хорошие покупки и вуаля, Ювентус наконец-то спустя огромное время начинает играть в атакующий футбол. Гвардиола и играл будучи футболистом в Италии и не скрывал что желает поработать в этой стране
Мне кажется, что Пеп и Юве не совместимы). Очень долго и, кстати, дорого будет ломать то что есть. Для Пепа в Италии это Наполи, может и Рома. Для Юве будет счастьем, если придёт Дешам.
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Marten Lunnar
Ответ Владимир Владимирович
И трансферная 💣 бомба лета. Пеп Гвардиола покидает МС с почестями и гордостью, и идёт покорять Серию А, уж большую зарплату такому киту Юве способен осилить, плюс 3-4 хорошие покупки и вуаля, Ювентус наконец-то спустя огромное время начинает играть в атакующий футбол. Гвардиола и играл будучи футболистом в Италии и не скрывал что желает поработать в этой стране
Только вряд ли к нам в юве придет
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Beckit
Даже, если Макс уйдет, надеюсь придет не Конте.. А условный Дешам или кто-то из новой школы. Истерики и импотенция в ЛЧ, да и поведение в Интере было не очень, мягко говоря
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juveforzajuve
Монтеро и Конте это кенты. Они долгое время играли бок о бок. А тут Аллегри обиделся. Надеюсь он так обидется, что покажет лучший свой футбол и результат, чтобы посрамить всех, особенно Конте.
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Сергей Петлин
Ответ DonaldBrashear 2.0
первое пришествие было 5 лет, какой к черту "поначалу"? это что за бред, спрашиваю? в финал лиги чемпионов тоже потому что конкуренции не было, дважды выходили? память короткая или что? или как та плохая жена после развода, только плохое помните? с Конте что, в ЛЧ далеко проходил, он там что-то настроил, на этом багаже Макс выигрывал, да? чушь писать откровенную зачем? где есть там полузащита? все игроки, за исключением трех человек, в команде середняки, точно такая же и игра, средняя. Или что, в состав Интера, например, прошел бы Маккени? или в составе Милана играл бы Ругани? или Костич вместо Эрнандеса бегал бы там в Милане на фланге? Или Влахович вместо Осимхена в Наполи играл бы? Играют на что есть, очки набирают, в этом году даже титул могут взять. Так что, не надо быть неблагодарным, и цените, что есть. А было многое. Конте - что, только хорошее помните о нем, да? я вот помню, как от Галасатарая в ЛЧ вылетали в групповом турнире, и такую игру, очень скучную и мутурную. Вот у него, как раз и не было конкуренции в Серии А особой, вот и выигрывал, на уровне ЛЧ был дном. Есть факты, не надо тут за уши притягивать чушь.
А я сказал где-то, что Конте вспоминаю хорошим словом? Мне не нравится идея смены Аллегри на Конте, но если выбирать только из них двоих, то Конте.

Вы забываете, что Юве в этом году без еврокубков, а это очень сильное подспорье. Или это так, мелочь жизни?

Сравнил самых сильных игроков из разных команд с нашими)))
Влахович был до Юве топовым завершителем, он им и остаётся.
Костич и Эрнандес по позиции же вообще одинаково играют.
Ну с Маккени соглашусь, что не пройдёт в старт Интера, но он и в основной состав Юве не проходит😂 Точнее не проходил бы, но у физрука свой взгляд на то, чтоб поставить цп на правый фланг) Как и Кьеза был рожден играть латералем и вторым нападающим по его видению.
Как сказал один юзер по поводу игры игроков на не подходящих для них позициях - Аллегри круглое носит, квадратное катает..

Ещё - почему Аллегри практически с абсолютно любым дном играет в стиле "охраняйте поляка"? Или у условной Салернитаны игроки топовые, не чета составу Юве??
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Сергей Петлин
Ответ DonaldBrashear 2.0
это что за бред? "Конте построил Юве перед первым приходом Макса и пока наработки были, Юве играл, потом начал потухать, тк внести что-то новое или самому построить Аллегри не может"??? ВЫ ВООБЩЕ СЕРЬЕЗНО? Аллегри 5 лет пользовался наработками Конте и становился чемпионом что ли? Как можно таким неблагодарным быть или слепым абсолютно? 5 лет пользовался наработками, и чемпионства оформлял. тупее комментария в жизни не читал.
Тупее комментариев, чем от кальмафилов, представить нельзя, так что Вы зря.
Первое пришествие - он играл поначалу, пока были наработки, был состав настроенный, потом начал сдавать, когда нужно было перестраивать состав. В итоге был правильно послан руководством.
Он чемпионства оформлял благодаря отсутствию конкурентов, можно вспомнить конечно Наполи, но у этого дна тряслись коленки, когда на первом месте оказывались..
Второе пришествие - нужно создавать команду. В итоге ТРЕТИЙ!!! год он только настраивает защиту. А ведь есть ещё полузащита, нападение и игра в целом. Пока он настроит всю команду целиком, мои потомки в двадцатом поколении умрут от старости.
Слепые смотрят игры Юве и видят крупинку замечательного в бочке с овном. И слушают, разинув рот, очередную чушь после убогого матча от физрука.
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Сергей Петлин
Ответ DonaldBrashear 2.0
поклонники Юве так радуются, о, Маск уйдет, наконец-то, через год будут плакаться над очередным Пирло на 10 месте в Серии А, или когда Конте из группы Лиги Чемпионов не выйдет. Надеюсь, что Юве в этом сезоне станет чемпионом и Макс уйдет победителем, очень недооцененный тренер, с тем составом, что есть у Юве, в этом сезоне отличные результаты показывает. Игроки, за исключением Кьезы (иногда) и Шченсны, Рабьо - абсолютные середняки. Гатти - Бремер - Ругани - это три дровосека в защите, мощные парни, но тупят постоянно, не успевают, в голе Интера все трое недоработали, каждый на своем участке, каждый опоздал, каждый недоработал и так все время. В центре Маккени - середняк, Лакотелли - тоже, топом не стал, Влахович - очень дорогое бревно, которое умеет забивать, но ему нужно постоянно создавать моменты, а Кин и Милик - просто два чела, которые находятся на поле, один медленный очень, другой глупый просто, середняки. Молодняк Фаджоли, Миретти, Камбьязо - не зажигают никак(( Турок есть молодой, вот его бы еще заигрывал Макс, было бы классно. Если бы и брать замену, то уж точно не Конте (он же псих настоящий, развалит все, уйдет через год-полтора). Пеп - мечта конечно, но он не придет, может быть Зидан, и все, вариантов особых и нет ведь. Но так понимаю, Макс сам уйти хочет, тогда это другое.
С Максом прям зачастили из группы ЛЧ выходить)
Недооценённый в Юве состав, а тренер посредственность полная, не способный третий год поставить внятную игру.
Камбьясо, Миретти и Фаджоли зажигали вначале, но были осажены физруком за желание играть в атаку и начали сдавать в кальмаболе.

Конте построил Юве перед первым приходом Макса и пока наработки были, Юве играл, потом начал потухать, тк внести что-то новое или самому построить Аллегри не может, что доказывает уже второй раз..
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gja
Ответ juveforzajuve
Мне кажется, что Пеп и Юве не совместимы). Очень долго и, кстати, дорого будет ломать то что есть. Для Пепа в Италии это Наполи, может и Рома. Для Юве будет счастьем, если придёт Дешам.
В Наполи? Гвардиола? К де Лаурентису? Да Пеп скорее Брешию в серии Б возглавит чем Наполи.
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Сергей Петлин
Ответ DonaldBrashear 2.0
так, а я не понял, а где про достижение Маска с двумя финалами ЛЧ? пока вы не признаете это его достижение, разговаривать не о чем. вы просто неблагодарный фанат и все.
И сливаться не нужно.
Почему у всех любителей кальмобола всё сводится к финалам ЛЧ +/- десять лет назад?
В настоящем до такой степени всё плохо, что остаётся рассуждать про лохматые года и былые заслуги))
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Ostap28
Конечно одно место 🔥
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Vitalij berko
Ответ xatten
Забавно. Как только у Юве налаживается турнирное положение, сразу появляются слухи, интриги, увольнения и скандалы.
просто устали уже
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Сергей Петлин
Ответ DonaldBrashear 2.0
так, а я не понял, а где про достижение Маска с двумя финалами ЛЧ? пока вы не признаете это его достижение, разговаривать не о чем. вы просто неблагодарный фанат и все.
Он в первый финал залез на игре, которую выстроил Конте, ничего не поменяв.
Второй - изменения по минимуму. Что ещё сказать?
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Il_Capitano
Ответ juveforzajuve
Мне кажется, что Пеп и Юве не совместимы). Очень долго и, кстати, дорого будет ломать то что есть. Для Пепа в Италии это Наполи, может и Рома. Для Юве будет счастьем, если придёт Дешам.
Зизу?
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Vitalij berko
Ответ Владимир Владимирович
И трансферная 💣 бомба лета. Пеп Гвардиола покидает МС с почестями и гордостью, и идёт покорять Серию А, уж большую зарплату такому киту Юве способен осилить, плюс 3-4 хорошие покупки и вуаля, Ювентус наконец-то спустя огромное время начинает играть в атакующий футбол. Гвардиола и играл будучи футболистом в Италии и не скрывал что желает поработать в этой стране
твои слова да богу в уши
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Сергей Петлин
Ответ Заяцволк
О, красавцы, давайте всеми поднажмите, Монтеро там, Джунтоли и т.п., чтобы общими усилиями выставить этот стыд из клуба )
Выставить этот стыд из клуба 😂😂😂
Это реально смешно)))
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Cosstigan
После последней игры с Интером , я его вообще понять не мог , такое чувство не в футбол играют , а мучаются , одна атака адекватная, и то за счет Влахо и Кьезы
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KarLik
В почему так все хотят его убрать? Ювентус впервые за пару лет хоть что-то показывает и хотя бы рядом с первым местом..
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SpilightTwarkle
Ему еще что-то не нравится)
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xatten
Забавно.
Как только у Юве налаживается турнирное положение, сразу появляются слухи, интриги, увольнения и скандалы.
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Дониёр Расулов
Нууу как-то шило на мыло
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Lavinka
Не верю (с)
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Павел Антипин
А всем остальным не нравится Аллегри
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skxgpkt7xn
Урааааааааааа
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