Аллегри может покинуть «Ювентус» летом. Тренеру не нравятся изменения в клубе после ухода Аньелли
Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» в конце сезона.
Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, 56-летний специалист рассматривает возможность увольнения в 2024-м, поскольку считает, что клуб слишком сильно изменился после ухода президента Андреа Аньелли в прошлом году.
Также Аллегри неприятно удивило появление Антонио Конте на базе молодежной команды «бьянконери» – туда экс-тренера «Юве» пригласил Паоло Монтеро, работающий с юношами.
Отмечается, что в последнее время Конте неоднократно намекал, что был бы не прочь вернуться в туринский клуб.
Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.
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И сегодня, группу кривоногих дровосеков (что они куплены на вес золота не значит ничего) он умудляется держать в лидестве чемпионата.
Аллегри может уйти потому-что он, на самом деле, куда более верен Ювентусу, чем Иуды-временщики Ферреро и Сканнавино, которые сдали клуб на избиение Федерации. А биться в одиночку кому охота?
Вы забываете, что Юве в этом году без еврокубков, а это очень сильное подспорье. Или это так, мелочь жизни?
Сравнил самых сильных игроков из разных команд с нашими)))
Влахович был до Юве топовым завершителем, он им и остаётся.
Костич и Эрнандес по позиции же вообще одинаково играют.
Ну с Маккени соглашусь, что не пройдёт в старт Интера, но он и в основной состав Юве не проходит😂 Точнее не проходил бы, но у физрука свой взгляд на то, чтоб поставить цп на правый фланг) Как и Кьеза был рожден играть латералем и вторым нападающим по его видению.
Как сказал один юзер по поводу игры игроков на не подходящих для них позициях - Аллегри круглое носит, квадратное катает..
Ещё - почему Аллегри практически с абсолютно любым дном играет в стиле "охраняйте поляка"? Или у условной Салернитаны игроки топовые, не чета составу Юве??
Первое пришествие - он играл поначалу, пока были наработки, был состав настроенный, потом начал сдавать, когда нужно было перестраивать состав. В итоге был правильно послан руководством.
Он чемпионства оформлял благодаря отсутствию конкурентов, можно вспомнить конечно Наполи, но у этого дна тряслись коленки, когда на первом месте оказывались..
Второе пришествие - нужно создавать команду. В итоге ТРЕТИЙ!!! год он только настраивает защиту. А ведь есть ещё полузащита, нападение и игра в целом. Пока он настроит всю команду целиком, мои потомки в двадцатом поколении умрут от старости.
Слепые смотрят игры Юве и видят крупинку замечательного в бочке с овном. И слушают, разинув рот, очередную чушь после убогого матча от физрука.
Недооценённый в Юве состав, а тренер посредственность полная, не способный третий год поставить внятную игру.
Камбьясо, Миретти и Фаджоли зажигали вначале, но были осажены физруком за желание играть в атаку и начали сдавать в кальмаболе.
Конте построил Юве перед первым приходом Макса и пока наработки были, Юве играл, потом начал потухать, тк внести что-то новое или самому построить Аллегри не может, что доказывает уже второй раз..
Почему у всех любителей кальмобола всё сводится к финалам ЛЧ +/- десять лет назад?
В настоящем до такой степени всё плохо, что остаётся рассуждать про лохматые года и былые заслуги))
Второй - изменения по минимуму. Что ещё сказать?
Это реально смешно)))
Как только у Юве налаживается турнирное положение, сразу появляются слухи, интриги, увольнения и скандалы.