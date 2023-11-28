Аллегри может покинуть «Ювентус» летом. Тренеру не нравятся изменения в клубе после ухода Аньелли

Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» в конце сезона.

Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, 56-летний специалист рассматривает возможность увольнения в 2024-м, поскольку считает, что клуб слишком сильно изменился после ухода президента в прошлом году.

Также Аллегри неприятно удивило появление на базе молодежной команды «бьянконери» – туда экс-тренера «Юве» пригласил Паоло Монтеро, работающий с юношами.

Отмечается, что в последнее время Конте неоднократно намекал, что был бы не прочь вернуться в туринский клуб.

Контракт Аллегри с « » рассчитан до лета 2025 года.

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