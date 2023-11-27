Игроки «Интера» не смогли принять душ на стадионе «Ювентуса».

После матча Серии А на «Альянц Стэдиум» возникли проблемы с водоснабжением. Напор воды был очень слабым из-за отказа насосов.

В итоге игроки «Интера» поехали на автобусе в Милан, где и приняли душ.

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