Игроки «Интера» не смогли принять душ на стадионе «Юве» после матча из-за проблем с водоснабжением
Игроки «Интера» не смогли принять душ на стадионе «Ювентуса».
После матча Серии А на «Альянц Стэдиум» возникли проблемы с водоснабжением. Напор воды был очень слабым из-за отказа насосов.
В итоге игроки «Интера» поехали на автобусе в Милан, где и приняли душ.
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Было время для игроков Интера сразу на поле душ включали. В Барселоне вот очень душевно получилось.