Игроки «Интера» не смогли принять душ на стадионе «Юве» после матча из-за проблем с водоснабжением

Теги Интер Ювентус серия А Италия Альянц Стэдиум Футбол

Игроки «Интера» не смогли принять душ на стадионе «Ювентуса».

После матча Серии А на «Альянц Стэдиум» возникли проблемы с водоснабжением. Напор воды был очень слабым из-за отказа насосов.

В итоге игроки «Интера» поехали на автобусе в Милан, где и приняли душ.

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30 комментариев

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Kubinec_
вчера такой футбол был, что две команды даже не вспотели
+80
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+76
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giant
Аллегри поставил защиту на краны.
+32
-1
+31
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QWertY
А вот и причина почему Кришти покинул Юве)
+38
-11
+27
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porosenochek
Теперь Юве знает, что в ответке они и в туалет не сходят...
+12
-1
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PJLby
Так, ну это никуда не годится, нужно в суд подавать и требовать снять 5-7 очей, а лучше 9.
+10
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Say Hello to the Robots
Эх, не будет Саламыча в Юве, значит
+9
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+9
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Дурачок
Если в кране нет воды - значит выпили сионисты .
+9
-3
+6
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MinkoffS
Ответ Kubinec_
вчера такой футбол был, что две команды даже не вспотели
первый тайм был очень хороший
+5
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+5
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faaakkkeee
На Ковыктинском газоконденсатном месторождении такая же фигня частенько, понимаю мужиков.
+2
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Pigmalion
Если проблема с насосами - позвали бы Динамо. Предыдущая новость говорит, что они, вроде как, профессионалы в этом.
+1
0
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Ramiz Tamazanov
- 15 очков в студию
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Дмитрий Рабко
Ответ rigobersong
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Точно. Это и не римские термы - мыться после парной надо в ближайшее озеро или речку бежать. А то и просто в снег нырять.
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idalgo
Если бы это случилось в России, новость была бы на главной
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Galaktika
И что, поехали вонючие в метро народу атмосферу портить?
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Miron11
В баню сходят,в общественную
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LaffyTaffy
вонючий автобус получился
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Pertinax Gandi
Надеюсь, они летели потом в самолёте отдельно от обычных граждан.
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Подкат Пенальтьевич
У Ювентуса большие долги. Экономят.
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Как дела на заводе
Ничего страшного, дома в ваннах помоются))
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Omar Sivori
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Тюменец
Ну ничего. Это ж Турин. Провинция.
Было время для игроков Интера сразу на поле душ включали. В Барселоне вот очень душевно получилось.
+6
-6
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Антон Орехов
Ну со шланга для полива газона обмылись бы 😁
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