Аллегри про 1:1 с «Интером»: «Главным было избежать поражения. «Ювентус» пропустил наивный гол, хотя отрабатывал такие всю неделю»
Массимилиано Аллегри доволен тем, что «Ювентус» не проиграл «Интеру» (1:1).
«Мы пропустили очень наивный гол, тем более что это произошло спустя всего несколько минут после того, как мы открыли счет. «Интер» уже показал, что ему становится легче играть, когда у него есть пространство для забеганий.
Мы знали, что они любят низом делать прострелы назад от лицевой линии, мы работали над этим, но все равно пропустили. Возможно, стоило сфолить раньше, пока они не дошли до такой позиции. Они двигались очень быстро. Ругани или Бремер должны были поближе подобраться к Тюраму, чтобы он не смог сделать передачу. Это одна из сильных сторон «Интера», мы работали над этим всю неделю.
Удача благоволит храбрым, так что нам нужно было действовать уверенно, агрессивно. Мы уже нащупываем баланс лучше, чем в начале сезона. Нужно продолжать прибавлять, и очень важно играть в обороне надежно.
Влахович, думаю, провел лучший матч после перехода в «Ювентус». Он некоторое время не забивал, но всегда усердно трудился. И давайте не забывать, что ему всего 23 года.
Команда сыграла хорошо, а это было непросто. Кажется, «Ювентус» уже три года не играл в матчах, которые могут вывести его на первое место. Я тоже не делал этого 4,5 года.
Наша цель – попасть в топ-4. Мы все еще опережаем команду с пятого места, мы правильно подошли к матчу с командой, которая ждала наших ошибок, так что это было демонстрацией нашей зрелости. Гола можно было избежать, но в матчах с топ-командами такое бывает.
Сегодня главным было избежать поражения, и это дает нам дополнительный толчок в процессе роста», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Пропущенный гол разочаровал сразу четырьмя подряд индивидуально неверно интерпретированными эпизодами. Начиная с Костича, после разворота корпуса Зоммером не прочитавшего, что мяч пойдет на фланг и запоздавшего с поджатием адресата, Ругани - не успевшего подстраховать серба, Бремера - задачей которого было не дать себя обыграть, а он наивно ринулся отбирать мяч, попался на финт и проиграл физическую борьбу, и заканчивая Гатти отвлекшегося на обманное движение Мартинеза вместо того, чтоб играть по мячу...
Перебор для игроков носящих футболку Ювентуса. Каждый имел возможность в зоне своей ответственности выручить партнеров и предотвратить гол, но облажался.
Говорят : стиль Ювентуса Аллегри неподражаем !
А я знаю брата-близнеца из Бундеслиги .
Это Бохум , только состав исполнителей далек от туринского.
А философия игры одинаковая :
не пропустить и помешать сыграть в активный футбол сопернику .
Рад , что Маэстро не разочаровал и меня практически процитировал )
И « сегодня было главным избежать поражения».
« Мы знали…», но «они все равно забили».
Типичная логика Аллегри