Аллегри про 1:1 с «Интером»: «Главным было избежать поражения. «Ювентус» пропустил наивный гол, хотя отрабатывал такие всю неделю»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Даниэле Ругани Маркус Тюрам Душан Влахович Бремер Футбол

Массимилиано Аллегри доволен тем, что «Ювентус» не проиграл «Интеру» (1:1).

«Мы пропустили очень наивный гол, тем более что это произошло спустя всего несколько минут после того, как мы открыли счет. «Интер» уже показал, что ему становится легче играть, когда у него есть пространство для забеганий.

Мы знали, что они любят низом делать прострелы назад от лицевой линии, мы работали над этим, но все равно пропустили. Возможно, стоило сфолить раньше, пока они не дошли до такой позиции. Они двигались очень быстро. Ругани или Бремер должны были поближе подобраться к Тюраму, чтобы он не смог сделать передачу. Это одна из сильных сторон «Интера», мы работали над этим всю неделю.

Удача благоволит храбрым, так что нам нужно было действовать уверенно, агрессивно. Мы уже нащупываем баланс лучше, чем в начале сезона. Нужно продолжать прибавлять, и очень важно играть в обороне надежно.

Влахович, думаю, провел лучший матч после перехода в «Ювентус». Он некоторое время не забивал, но всегда усердно трудился. И давайте не забывать, что ему всего 23 года.

Команда сыграла хорошо, а это было непросто. Кажется, «Ювентус» уже три года не играл в матчах, которые могут вывести его на первое место. Я тоже не делал этого 4,5 года.

Наша цель – попасть в топ-4. Мы все еще опережаем команду с пятого места, мы правильно подошли к матчу с командой, которая ждала наших ошибок, так что это было демонстрацией нашей зрелости. Гола можно было избежать, но в матчах с топ-командами такое бывает.

Сегодня главным было избежать поражения, и это дает нам дополнительный толчок в процессе роста», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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26 комментариев

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LaffyTaffy
Ответ TheBestCapper
1 удар на обе команды во втором тайме. 1 угловой за весь матч, и то в первом тайме. Что за тухлый матч я посмотрел?
Дерби Италии во всей красе
+46
0
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TheBestCapper
1 удар на обе команды во втором тайме. 1 угловой за весь матч, и то в первом тайме. Что за тухлый матч я посмотрел?
+43
-3
+40
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Burak Orel
Ответ Владимир Владимирович
Медленно, но верно Юве подобрался на вверх, всего два очка от Интера отстают, зная как нерадзурри способен со всякими середняками вничью сыграть, шансы на скудетто очень даже хорошие, если ещё и Влахович прибавит то вообще шоколад
Шоколад? Хм, от шоколада только цвет от игры Ювентуса в этом сезоне и нужно быть очень наивным упоминая слова скудетто и Ювентус в одном предложении))
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vel
Матч, который можно записать команде в актив.

Пропущенный гол разочаровал сразу четырьмя подряд индивидуально неверно интерпретированными эпизодами. Начиная с Костича, после разворота корпуса Зоммером не прочитавшего, что мяч пойдет на фланг и запоздавшего с поджатием адресата, Ругани - не успевшего подстраховать серба, Бремера - задачей которого было не дать себя обыграть, а он наивно ринулся отбирать мяч, попался на финт и проиграл физическую борьбу, и заканчивая Гатти отвлекшегося на обманное движение Мартинеза вместо того, чтоб играть по мячу...
Перебор для игроков носящих футболку Ювентуса. Каждый имел возможность в зоне своей ответственности выручить партнеров и предотвратить гол, но облажался.
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Pertinax Gandi
Гол-то "Интера" хорош! От вратаря до вратаря, почти все пасы в касание, Лаутаро выскочил на опережение. Класс!
+12
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OldRedWhite
Хотел бы повторить , уже сказанное сегодня :

Говорят : стиль Ювентуса Аллегри неподражаем !
А я знаю брата-близнеца из Бундеслиги .
Это Бохум , только состав исполнителей далек от туринского.
А философия игры одинаковая :
не пропустить и помешать сыграть в активный футбол сопернику .

Рад , что Маэстро не разочаровал и меня практически процитировал )
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фк кабинет
Ответ OldRedWhite
Хотел бы повторить , уже сказанное сегодня : Говорят : стиль Ювентуса Аллегри неподражаем ! А я знаю брата-близнеца из Бундеслиги . Это Бохум , только состав исполнителей далек от туринского. А философия игры одинаковая : не пропустить и помешать сыграть в активный футбол сопернику . Рад , что Маэстро не разочаровал и меня практически процитировал )
Верно подметил, смотреть на это одно невозможно.
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giant
Вот она вся философия Макса в одном интервью - главное не проиграть, в моменте гола надо было фолить. Расписал пропущенный гол в красках, не упомянув что свой то забили по сути после ошибки игрока Интера - т е. не после какой-то осмысленной комбинации. Т.е. из серии и сам не гам и другому не дам.
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juveforzajuve
Влаховичу всего 23 года.... когда 2-3 года назад он играл лучше
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Сергей Петлин
Ответ Kirkorofff
А полгода назад только и было слышно призывы уволить физрука. Я как болельщик Милана был бы этому очень рад, но для Юве подарок, что он остался (хоть сам и не являюсь его поклонником). Те кто писал поймут это, когда подрастут.
Так его уволить и нужно. Пусть Милан забирает вместо Пиоли и радуется
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Дмитрий Кожевин
Очень ожидаемый расклад по статистике матча , всего по минимуму, оба тренеры - прагматики
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d.xoxlov
Оборона "Интера" вчера была не то, что экспериментальной; такого сочетания ни в одной другой игре больше не будет, думаю. И вместо того, чтобы попробовать поддавить во втором тайме, перейдя на 3-4-3 (хотя бы на первых 15-20 минут), Аллегри сгоняет Костича и Маккенни ниже, а под конец и вообще Сандро выпускает. "Удача благоволит храбрым", но ко вчерашней игре от Аллегри во втором тайме это отношения не имеет никакого.
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murat.rayanov83@icloud.com
Аллегри себя исчерпал,это тренер для того чтобы попасть в топ-4,его идеи устарели,из старой итальянской школы подошел бы Спалетти,как можно игроков Юве настраивать на катеначо,не проиграть,отсюда и убогий футбол
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Kirkorofff
Ответ Владимир Владимирович
Медленно, но верно Юве подобрался на вверх, всего два очка от Интера отстают, зная как нерадзурри способен со всякими середняками вничью сыграть, шансы на скудетто очень даже хорошие, если ещё и Влахович прибавит то вообще шоколад
А полгода назад только и было слышно призывы уволить физрука. Я как болельщик Милана был бы этому очень рад, но для Юве подарок, что он остался (хоть сам и не являюсь его поклонником). Те кто писал поймут это, когда подрастут.
+3
-2
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Ринат 77
Гатти тот ещё защитник.
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Vadgus
« Удача благоволит храбрым…»
И « сегодня было главным избежать поражения».
« Мы знали…», но «они все равно забили».
Типичная логика Аллегри
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Xell
Ответ Dzhansug Bukiya
Такой мертвейший интер можно было и нужно было разбивать, они еле ноги волочили по полю, но нет сгноим Кьезу на позиции бегунка центр форварда вместо его любимой позиции вингера, Маккени играет неизвестно кого, Камбьясо справа просто катастрофа, выхода из обороны нет, Бремер, Ругани и Гатти вынуждены начинать атаки средним или дальним пасом, чего делать они не могут, отсюда миллион потерь, просто не игра, а катастрофа, скорее бы дождить до лета и забыть про тебя навсегда. Напомнило матч на Сан Сиро, когда этот клоун умудрился против 10 игроков интера отдать мяч и обосраться на 1-2, и только чудо Игуаина вытащило тот матч
Юве мертвейше. Интер не проигрывает давно+лидер группы в ЛЧ. Это сильнейший клуб страны. Без вариантов.
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Xell
Ответ Владимир Владимирович
Медленно, но верно Юве подобрался на вверх, всего два очка от Интера отстают, зная как нерадзурри способен со всякими середняками вничью сыграть, шансы на скудетто очень даже хорошие, если ещё и Влахович прибавит то вообще шоколад
Рано им еще скудетто.
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Меган Лайф
Ответ Nekrasen
это всë понятно! Упустить победу как повели в счёте для Аллегри это позор на грани разгрома 0-5. Проблема и вопросы к нему по плану Б. Интер испугался Ювентуса если не сказать обделался и решил так матч и закончить понимая, что если пропустят 2й то так и уедут 1-2 и получат репутационный-имиджевый ущербперед Санта Клаусом оставшись 2ми. Почему Аллегри во втором тайме это зная не захотел рискнуть бежать забивать 2й? Хочет взять измором? Там в Европе еще играют, отрыва считай нет, тренер сопляк, состав не глубокий и будут травмы? Лучше бы он в шахматы играл) Может быть и прав, что не стал рисковать играть на победу, но матч был на домашнем стадионе все-таки и такие клубы, которые не могут обыграть на классе нужно обыгрывать головой!
Вы забываете, что рнтер забил именно после попытки такого добивания. Ошибка впереди, быстрые вертикальные передачи и гол. Это легко могло повториться)
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Nekrasen
это всë понятно! Упустить победу как повели в счёте для Аллегри это позор на грани разгрома 0-5. Проблема и вопросы к нему по плану Б. Интер испугался Ювентуса если не сказать обделался и решил так матч и закончить понимая, что если пропустят 2й то так и уедут 1-2 и получат репутационный-имиджевый ущербперед Санта Клаусом оставшись 2ми. Почему Аллегри во втором тайме это зная не захотел рискнуть бежать забивать 2й? Хочет взять измором? Там в Европе еще играют, отрыва считай нет, тренер сопляк, состав не глубокий и будут травмы? Лучше бы он в шахматы играл) Может быть и прав, что не стал рисковать играть на победу, но матч был на домашнем стадионе все-таки и такие клубы, которые не могут обыграть на классе нужно обыгрывать головой!
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