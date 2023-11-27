Адриен Рабьо: «Цель «Ювентуса» – скудетто. Мы чемпионы и должны помнить об этом. Верю, что можем победить»
Адриен Рабьо обозначил чемпионские амбиции «Ювентуса» после 1:1 с «Интером».
«Хороший результат. Мы хотели победить, конечно, но это очень сложный соперник.
Цель, которую мы обсуждаем в раздевалке, – это, естественно, скудетто. Мы чемпионы и должны об этом помнить. И я верю, что мы можем выиграть титул», – сказал хавбек «Ювентуса» в эфире DAZN.
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В отношении Рабьо, согласен - достойный матч провел.