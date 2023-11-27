Адриен Рабьо: «Цель «Ювентуса» – скудетто. Мы чемпионы и должны помнить об этом. Верю, что можем победить»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Адриен Рабьо Футбол

Адриен Рабьо обозначил чемпионские амбиции «Ювентуса» после 1:1 с «Интером».

«Хороший результат. Мы хотели победить, конечно, но это очень сложный соперник.

Цель, которую мы обсуждаем в раздевалке, – это, естественно, скудетто. Мы чемпионы и должны об этом помнить. И я верю, что мы можем выиграть титул», – сказал хавбек «Ювентуса» в эфире DAZN.

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16 комментариев

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Nekrasen
Ответ Mihei4
Товарищ Шнякин! Если не пялиться в смартфон вместо монитора и не сидеть в телеграме во время эфира, то можно реже ошибаться и даже сразу увидеть руку Камбьязо, а не на повторе. "Миланское дерби" это эпик фейл.
про Миланское дерби я тоже поржал))) Но ему видимо позволительно за выслугу лет. хотя какие его годы даже вспомнить не могу?! Как по мне отличные комментаторы какими были Маслаченко, Розанов, Уткин и молодой Стогниенко брали самой игрой и не занимались доставкой пиццей от футбенд или статистикой на телефоне))) Поэтому их федеральный канал и превратился в гумно! У каждого комментатора все девайсы перед работой отбирать нужно, а раньше такого не было. Сейчас можно футбольный матч комментировать и в порнхаб поглялывать со словами "он навязывает свою волю и владеет всей территорией !"
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Mihei4
Товарищ Шнякин! Если не пялиться в смартфон вместо монитора и не сидеть в телеграме во время эфира, то можно реже ошибаться и даже сразу увидеть руку Камбьязо, а не на повторе. "Миланское дерби" это эпик фейл.
+4
-2
+2
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леннорыч-абрамович
Три сезона уже не были чемпионами.
+3
-2
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Joey Ramone
Всей командой попробуйте для начала в воротах не стоять.
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Buharoid
У вашего контендера ноль ударов за весь второй тайм. Чампеоны, бгг.
+4
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AlexRyzen
Первый тайм конечно был по-лучше второго ..)
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Nekrasen
Помню как его пинали студенты со спортса как пришёл, а сам пинал его 3 года назад каждый день на протяжении года. На сегодня это самый сильный игрок в команде! Насчет капитана не знаю- Данило все же выше будет у меня, но Рабьо однозначно игрок матча и звезда. Стереотип когда называют травмы игроков в клубе по типу клуб превратилсяв российскую помойку в корне не верен. Да, возможна травма из-за этих сборных у кого-то, но это не значит, что гранд потерял статус оставшись без 1-2х футболистов. Есть звезды как Бремер, Рабьо. Вот когда не будет никого, тогда и надо ныть)
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GiovanniX
Адриен Рабьо: Мы чемпионы!
Он что ли зимой в Наполи переходит?
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ForzaGandzasar
Ахахах, а вы в курсе, что цель Аллегри - это 4ое место 😃
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Amico Megobari ®
Ответ Joey Ramone
Всей командой попробуйте для начала в воротах не стоять.
как интор в первом тайме?
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giant
Ответ фк кабинет
С такой убогой игрой говорить о чемпионству.Давно не было такой слабой Серия А.
Серия А не такая слабая - это Аллегри-стайл все портит. Посмотрите матчи Интера, Наполи, Аталанты, Милана. Даже если команды проигрывают - всегда есть футбол, комбинации, удары. В матче Ювнтуса - это вся команда компактного у своих ворот, владение процентов 40, никаких замен в атаку - самая большая роскошь - это смена композиции нападающий на нападающего, а то лучше защитника в конце выпустить. И это у себя дома.
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фк кабинет
Ответ giant
Серия А не такая слабая - это Аллегри-стайл все портит. Посмотрите матчи Интера, Наполи, Аталанты, Милана. Даже если команды проигрывают - всегда есть футбол, комбинации, удары. В матче Ювнтуса - это вся команда компактного у своих ворот, владение процентов 40, никаких замен в атаку - самая большая роскошь - это смена композиции нападающий на нападающего, а то лучше защитника в конце выпустить. И это у себя дома.
Во втором тайме Интер тоже отбывал номер,как вчера Милан.
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giant
Ответ фк кабинет
Во втором тайме Интер тоже отбывал номер,как вчера Милан.
Отбывал - потому что Ювентус окопался на своей половине добывая ничью на своем поле. Рисковать естественно не хотели, зная что впереди Юве может наказать за ошибку - как это по сути было с первым голом. Ладно вторые не могли, но почему первые упорно не хотели? На своем то поле? Не держа в уме матч среди недели в еврокубках?
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vel
Ответ Nekrasen
Помню как его пинали студенты со спортса как пришёл, а сам пинал его 3 года назад каждый день на протяжении года. На сегодня это самый сильный игрок в команде! Насчет капитана не знаю- Данило все же выше будет у меня, но Рабьо однозначно игрок матча и звезда. Стереотип когда называют травмы игроков в клубе по типу клуб превратилсяв российскую помойку в корне не верен. Да, возможна травма из-за этих сборных у кого-то, но это не значит, что гранд потерял статус оставшись без 1-2х футболистов. Есть звезды как Бремер, Рабьо. Вот когда не будет никого, тогда и надо ныть)
Без Данило Юве играет много надежней в обороне, перестав допускать серьезные позиционные ошибки и практически не теряет мяч при продвижении мяча вперед любым из трио защитников, чем очень грешил бразил.

В отношении Рабьо, согласен - достойный матч провел.
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