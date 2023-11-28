Флориан Виртц интересен топ-клубам Европы.

20-летний полузащитник «Байера» привлек внимание со стороны «Баварии», « » и « », сообщает Sky Sport. Отмечается, что английский клуб следит за игроком, но еще не делал предложений и не связывался с его семьей – вероятно, это произойдет позже.

«Клуб из уверен, что он [ ] может остаться еще на сезон, но они почему-то также боятся «Баварии», – утверждает журналист Флориан Плеттенберг. При этом руководство «Байера» знает, что после окончания сезона-2024/25 Виртц покинет команду.

Ранее сообщалось, что хавбек склоняется к переходу в «Баварию», а не за границу. «Байер» потребует 120-130 млн евро за его трансфер.

В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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