Виртц интересен «Реалу», «МЮ» и «Баварии». «Байер» хочет сохранить хавбека еще на сезон и оценивает его в 120-130 млн евро
Флориан Виртц интересен топ-клубам Европы.
20-летний полузащитник «Байера» привлек внимание со стороны «Баварии», «Реала» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport. Отмечается, что английский клуб следит за игроком, но еще не делал предложений и не связывался с его семьей – вероятно, это произойдет позже.
«Клуб из Леверкузена уверен, что он [Виртц] может остаться еще на сезон, но они почему-то также боятся «Баварии», – утверждает журналист Флориан Плеттенберг. При этом руководство «Байера» знает, что после окончания сезона-2024/25 Виртц покинет команду.
Ранее сообщалось, что хавбек склоняется к переходу в «Баварию», а не за границу. «Байер» потребует 120-130 млн евро за его трансфер.
В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Поэтому у Реала и остальных конкурентов есть неплохие шансы на то, чтобы обставить Баварию и уговорить игрока переехать в другую лигу.
реально любой клуб усилит и потенциально станет одним из лучших на своей позиции
играет зрело и эффективно, а главное стабильно на высоком уровне
Лучше он не станет, футбол - вообще ге для него
Платить если и будут, то только в АПЛ, а там лохов найдется достаточно)