Виртц интересен «Реалу», «МЮ» и «Баварии». «Байер» хочет сохранить хавбека еще на сезон и оценивает его в 120-130 млн евро

Теги Бавария Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц интересен топ-клубам Европы.

20-летний полузащитник «Байера» привлек внимание со стороны «Баварии», «Реала» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport. Отмечается, что английский клуб следит за игроком, но еще не делал предложений и не связывался с его семьей – вероятно, это произойдет позже. 

«Клуб из Леверкузена уверен, что он [Виртц] может остаться еще на сезон, но они почему-то также боятся «Баварии», – утверждает журналист Флориан Плеттенберг. При этом руководство «Байера» знает, что после окончания сезона-2024/25 Виртц покинет команду. 

Ранее сообщалось, что хавбек склоняется к переходу в «Баварию», а не за границу. «Байер» потребует 120-130 млн евро за его трансфер. 

В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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28 комментариев

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corazón blanco
Шикарнейшую игру демонстрирует и это еще после порванных крестов.
+30
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Ханс Ланда
Ответ Марио 9
Вообще уже с ума сошли с ценами за 20 летнего пацана
Беллингем - тоже 20-летний пацан
+24
0
+24
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SaH4r.
Ответ corazón blanco
Шикарнейшую игру демонстрирует и это еще после порванных крестов.
Кресты не всегда конец карьеры, надеюсь и Гави как и Виртц заиграет еще лучше
+17
-4
+13
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Любезный Коссутий
МЮ приплели автоматом
+8
-2
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Bavarec-Art
Ответ a2wai
Бавария 120-130 лямов за немца не заплатит. Мюнхенцы забирают лучших немцев только бесплатно. Скрип их зубов во время трансфера Кейна до сих пор жужжит у всех в ушах. Поэтому у Реала и остальных конкурентов есть неплохие шансы на то, чтобы обставить Баварию и уговорить игрока переехать в другую лигу.
А где он в Реале играть будет? Вместо кого? Вот так слабо вижу, чтобы Реал заплатил 120М за ротацию.
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a2wai
Бавария 120-130 лямов за немца не заплатит. Мюнхенцы забирают лучших немцев только бесплатно. Скрип их зубов во время трансфера Кейна до сих пор жужжит у всех в ушах.

Поэтому у Реала и остальных конкурентов есть неплохие шансы на то, чтобы обставить Баварию и уговорить игрока переехать в другую лигу.
+10
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+3
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Bayern Munich
Ответ Большой Сэми
ни стыда,ни совести у вас фанатов Баварии
А что такого?!?? Другие команды покупают игроков в своих лигах вы молчите, а когда Бавария начинает просто интересоваться, то вы сразу ноете
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Bavarec-Art
Ответ a2wai
Реал может и к тактике Баварии прийти, тем более если туда уйдет Алонсо. Платить если и будут, то только в АПЛ, а там лохов найдется достаточно)
Слишком много если с одной стороны и свободное место после мюллера с другой. Ему то зачем идти в реал?! Апл еще можно обсудить, но точно не в мю болото
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Temp LC
Ответ Bayern Munich
А что такого?!?? Другие команды покупают игроков в своих лигах вы молчите, а когда Бавария начинает просто интересоваться, то вы сразу ноете
только в том же АПЛ таких талантов продают по 100+ млн, а Бавария забирает точно таких талантов или бесплатно, или за копейки
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sawa.666
Значит уйдёт бесплатно в Баварию, после окончания контракта)
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Ринат Башмаков
За 30 лямов в Баварию или за 130 в Челси
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Bayern Munich
С Мусиалой на пару вообще топ, хотя это маловероятно
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Lavinka
Пффф , уйдёт в Баварию бесплатно .
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Церебральный Сортировщик
Виртц восхитителен
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kaka10
Ответ Марио 9
Вообще уже с ума сошли с ценами за 20 летнего пацана
вообще Вирц очень крутой игрок
реально любой клуб усилит и потенциально станет одним из лучших на своей позиции

играет зрело и эффективно, а главное стабильно на высоком уровне
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jwbmwbqvih
…но они почему-то также боятся Баварии. Интересно,почему же они так боятся Баварию?
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Jason Williams
Ответ SaH4r.
Кресты не всегда конец карьеры, надеюсь и Гави как и Виртц заиграет еще лучше
Виртц - полузащитник с потрясающим игровым интеллектом, гави - безголовая тупица , вырывающая ноги соперникам
Лучше он не станет, футбол - вообще ге для него
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SaH4r.
Ответ Jason Williams
Виртц - полузащитник с потрясающим игровым интеллектом, гави - безголовая тупица , вырывающая ноги соперникам Лучше он не станет, футбол - вообще ге для него
"подписан на Реал Мадрид" и тут я заржал)
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SaH4r.
Ответ Jason Williams
Заржал я над голден боем Гиви, а ты можешь поплакать сходить)
потом уроки не забудь сделать малой)
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ertaoz
Ответ Любезный Коссутий
МЮ приплели автоматом
МЮ в основном покупает достаточно "отработавших" в других командах футболистов.
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Anthony Wrynn
мне кажется все зависит от будущего Алонсо. Если он останется на сезон, то и основа футболистов тоже
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a2wai
Ответ Bavarec-Art
А где он в Реале играть будет? Вместо кого? Вот так слабо вижу, чтобы Реал заплатил 120М за ротацию.
Реал может и к тактике Баварии прийти, тем более если туда уйдет Алонсо.

Платить если и будут, то только в АПЛ, а там лохов найдется достаточно)
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Марио 9
Вообще уже с ума сошли с ценами за 20 летнего пацана
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