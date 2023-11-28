«Баварии» интересен Виртц, хавбек склоняется к переходу в Мюнхен, а не за границу. «Байер» потребует 120-130 млн евро
Флориан Виртц может перейти в «Баварию» из «Байера».
Переезд за границу не является приоритетным вариантом для 20-летнего полузащитника. В настоящее время он склоняется к переходу в «Баварию», если мюнхенский клуб захочет осуществить трансфер, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
«Бавария» хочет попытаться подписать игрока, если будет такая возможность. Это также зависит от будущего Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.
За трансфер Виртца «Байер» потребует 120-130 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
1. Забрать главного тренера и/или самого важного игрока главного конкурента сезона
2. Учить все клубы Европы как нужно правильно управлять клубом
3. Вернуться к пункту 1
Тот же Брандт из Байера
Боруссия не покупала Шлоттербека, Зюле, Хуммельса, Фюлькруга, Брандта, Азара, Ройса и десяток ещё у клубов бундеслиги, как и остальные команды?
Или только Бавария должна закупаться в иных лигах?
Баварка непонятно, что и кому дала в бундесе. А что она забрала, понятно всем.
это потому что мешок который весь рынок порушил? Конечно легко быть политпроектом, да и про свободных ты дичь какую то сморозил,да и про воспитанников,типа " вот смотрите ,у нас классные воспитаники –разбираите" ?