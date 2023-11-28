«Баварии» интересен Виртц, хавбек склоняется к переходу в Мюнхен, а не за границу. «Байер» потребует 120-130 млн евро

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц может перейти в «Баварию» из «Байера».

Переезд за границу не является приоритетным вариантом для 20-летнего полузащитника. В настоящее время он склоняется к переходу в «Баварию», если мюнхенский клуб захочет осуществить трансфер, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

«Бавария» хочет попытаться подписать игрока, если будет такая возможность. Это также зависит от будущего Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.

За трансфер Виртца «Байер» потребует 120-130 миллионов евро. 

В текущем сезоне Бундеслиги Флориан провел 12 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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61 комментарий

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Акира_1
Бавария: в смысле 120? А почему не свободный агент, але
+98
-7
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Отец Абду
Байер за него потребует 120-130, но продаст за 20-30:)
+47
-7
+40
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Иван Иванов
Классика Баварии каждый сезон:
1. Забрать главного тренера и/или самого важного игрока главного конкурента сезона
2. Учить все клубы Европы как нужно правильно управлять клубом
3. Вернуться к пункту 1
+40
-11
+29
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Real_v_dushe
Бундесклассика продолжается, баварка в своём репертуаре.
+26
-12
+14
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Ernur Naizabekov
Бундес самая ипанутая лига одной команды! Почему не переименуют в чемпионат Баварии? уже лет 20, 19 команд являются донорами и тренировочными командами для раздачи очков Баварии
+24
-12
+12
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Иван Лапин
Также через год: "Виртц переходит в Баварию бесплатно"
+9
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Real_v_dushe
Ответ Артём Сергеев
Комментарий скрыт
Нет, конечно. Даже наоборот, часть воспитанников Реала играют во многих испанских клубах. Вот, например, в АТМ сейчас на первых ролях воспитанники Реала Мората и Льоренте, Льоренте переходил прямым переходом в АТМ.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Отец Абду
Байер за него потребует 120-130, но продаст за 20-30:)
Отдаст за бокал баварского и бретцель с вюрстхен. А то, ишь ты, чего удумали🤓
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MBayern7
Ответ Sergi Barjuan
И где он неправду написал чтобы такую истерику включать?
Неправда в том, что в Бундеслиге всего 18 команд, а он про какие-то 19 клубов доноров.
+6
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Demyan Grachev
немецкий сосисен каннибал снова обнажил плотоядные клыки
+7
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Михо
Ответ Den Den
Крутой игрок, да и сам хочет в Мюнхен. Продолжит ли Байер проявлять свою принципиальность?
За 120-130 конечно не продолжит. Нормальная рыночная цена за такого игрока, но не думаю что Бавария заплатит столько, вероятнее подождут еще год чтобы цена упала
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Артемий Дмитриев
Ответ Real_v_dushe
Бундесклассика продолжается, баварка в своём репертуаре.
Скорее теперь исключение из правил, Тухель любитель в АПЛ закупаться, вирц скорее всего кандидатура руководства, а вот если посмотреть на трансферы Боруссии, то складывается впечатление, что они ослабляют конкурентов по чемпионату.
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Собиратель хаоса
Чтобы оценить все перспективы Байера насчет 120-130 млн, достаточно знать, что самый дорогой трансфер Баварии на внутреннем рынке за всю историю обошелся ей ровно в 3 раза дешевле.
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Romero_095
Ответ Иван Иванов
Классика Баварии каждый сезон: 1. Забрать главного тренера и/или самого важного игрока главного конкурента сезона 2. Учить все клубы Европы как нужно правильно управлять клубом 3. Вернуться к пункту 1
Как будто Боруссия игроков из Бундеслиги не перехватывает
Тот же Брандт из Байера
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Real_v_dushe
Ответ Собиратель хаоса
Чтобы оценить все перспективы Байера насчет 120-130 млн, достаточно знать, что самый дорогой трансфер Баварии на внутреннем рынке за всю историю обошелся ей ровно в 3 раза дешевле.
Другие ТОП-клубы будут готовы заплатить столько. Лучше него выглядит в бундесе сейчас только Мусиала. И то это дело вкуса. Если баварка не раскошелится на столько, то раскошелятся другие из других стран. На трансфермаркт его стоимость прямо сейчас 85 млн евро, так что 120-130 млн не выглядят чем-то слишком большим.
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Артём Сергеев
Ответ Romero_095
Как будто Боруссия игроков из Бундеслиги не перехватывает Тот же Брандт из Байера
все так делают,но надо докопаться до Баварии, иначе не до чего будет
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alfadi
Почему если Бавария хочет кого-то купить, то это сразу лига доноров?
Боруссия не покупала Шлоттербека, Зюле, Хуммельса, Фюлькруга, Брандта, Азара, Ройса и десяток ещё у клубов бундеслиги, как и остальные команды?
Или только Бавария должна закупаться в иных лигах?
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Real_v_dushe
Ответ Артём Сергеев
ты про другое, воспитаники это одно а звёзды другое, реалка не подписывает звездных свободных трансферов? Я бы , будь президентом футбольного клуба тоже подписывал годных футболистов,способных усилить клуб
Льоренте и Мората такого же калибра игроки, как и Виртц сейчас в бундесе. Реал редко покупает испанских игроков из других клубов, всегда при этом платит очень много и эти редкие покупки игроков из такого уровня клубов, как Сосьедад, Малага, Бетис или Мальорка. В основном молодые игроки идут из Реала в испанскую лигу, как вот, например, Кубо в Сосьедаде. Можно приводить много примеров усилений: Сарабия в Севильи играл, Парехо в Валенсии, Хоселу вот, который вернулся в Реал, очень сильно играл за тот же Эспаньол. Иско, например, хоть и не воспитанник, но перешёл в Севилью из Реала, там не сложилось, но сейчас он божит в Бетисе. Реал и Барселона дали другим клубам в Ла Лиге много хороших игроков, которые для этих клубов стали легендами.

Баварка непонятно, что и кому дала в бундесе. А что она забрала, понятно всем.
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Неби Бабаханов
Ответ Real_v_dushe
Бундесклассика продолжается, баварка в своём репертуаре.
В чем проблема если за него заплатят нормально? или он обязательно должен перейти в зарубеж?)
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Артём Сергеев
Ответ alfadi
Почему если Бавария хочет кого-то купить, то это сразу лига доноров? Боруссия не покупала Шлоттербека, Зюле, Хуммельса, Фюлькруга, Брандта, Азара, Ройса и десяток ещё у клубов бундеслиги, как и остальные команды? Или только Бавария должна закупаться в иных лигах?
тупо зависть, и главное кто это пишет? фаны всяких барселон,Челси ,псг и других мешков, смешно
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Артём Сергеев
Ответ Proper Chels
Хаха, 120 миллионов? Уверен на 99% Бавария уже втемную работает с агентами и готовит подписание свободным агентом с подписным бонусом или за год до конца контракта миллионов за 30. Забавно, что никто не расследует работу Баварии с агентами)
а по расследованию насчёт челси и его трансферного безумия как дела обстоят?
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Сергей Пацаваца
Ответ Иван Лапин
Также через год: "Виртц переходит в Баварию бесплатно"
Я так в фм часто делаю если играю за топ-клуб:через прессу заявляю об интересе к игроку,которого невозможно купить ,в итоге игрок бузит внутри клуба и ругается со всеми подряд и я его забираю по меньшей цене или вообще бесплатно,а Бавария так в реальной жизни постоянно делает
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Артём Сергеев
Ответ Ernur Naizabekov
Не истери ))). Что правда, то правда с фермерской лигой, всего лишь предложил упростить и переименовать по факту как есть в чемпионат баварии! Барса далеко не занимается такими делами малыш, Барса своих воспитывает и по честному выкупает, просто обстоятельства на 4-5 лет другие, приходится рычаги включать ))). А так, ту же Боруссию спонсируют совместно с Реалом! и баварию временами. Только немцы чутка ипанутая нация, когда у них выкупают за овердокуя, они начинают жаловаться и истерить, а когда свои ж мюнхенцы уводят за бесплатно, то воды в рот наберут! и такими фактами живет вся фермерская бундеслига последние 20 лет. и какие нафиг там вердеры, штутгарты, вольфсбурги ))), везде в европе сосут от всяких Порту и да Бенфик.
собственно как и барселонка в европе, даже дёрганье рычагов не помагает)
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Артём Сергеев
Ответ Ernur Naizabekov
Не истери ))). Что правда, то правда с фермерской лигой, всего лишь предложил упростить и переименовать по факту как есть в чемпионат баварии! Барса далеко не занимается такими делами малыш, Барса своих воспитывает и по честному выкупает, просто обстоятельства на 4-5 лет другие, приходится рычаги включать ))). А так, ту же Боруссию спонсируют совместно с Реалом! и баварию временами. Только немцы чутка ипанутая нация, когда у них выкупают за овердокуя, они начинают жаловаться и истерить, а когда свои ж мюнхенцы уводят за бесплатно, то воды в рот наберут! и такими фактами живет вся фермерская бундеслига последние 20 лет. и какие нафиг там вердеры, штутгарты, вольфсбурги ))), везде в европе сосут от всяких Порту и да Бенфик.
переименовываем тогда Ла лигу в чемпионат реала,АПЛ в чемп Ман Сити, чемп Франции в лигу псг
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Артём Сергеев
Ответ MBayern7
Неправда в том, что в Бундеслиге всего 18 команд, а он про какие-то 19 клубов доноров.
и все 18 доноры)
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Артём Сергеев
Ответ Sergi Barjuan
И где он неправду написал чтобы такую истерику включать?
а никакой истерики и не было, просто когда фанат обнищавшеи команды подобное пишет,то это странно. Барселонка занимается ведь тем же,подписывает свободных ,но вышла на новый уровень,она их пытается тут же продать. А вы нажаловались на мои комментарий, ничего в нём плохого не было
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Kahn01
Ответ Ernur Naizabekov
Бундес самая ипанутая лига одной команды! Почему не переименуют в чемпионат Баварии? уже лет 20, 19 команд являются донорами и тренировочными командами для раздачи очков Баварии
20? Серьезно? А Вердер, Штутгарт, Боруссию и Вольфсбург забыли? Или, вам напомнить какой состав был у Баварии в 2004-2008? Легендарные Брено, Оттль, Кристиан Лелль и прочие Герлицы и Карими. Таких игроков сейчас даже в дубле нет, а это были игроки обоймы. Это был конкурентный чемпионат, и никто не виноват что Бавария построила грамотный менеджмент с начала 10-х годов, и планомерно следовала рабочей схеме с трансферами и воспитанниками. Никто не мешает делать тоже самое другим командам.
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SaH4r.
Бавария, которая думала, что возьмёт его свободным агентом: 🗿🗿🗿
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-3
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Sergi Barjuan
Ответ Артём Сергеев
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И где он неправду написал чтобы такую истерику включать?
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Артём Сергеев
Ответ Ernur Naizabekov
Бундес самая ипанутая лига одной команды! Почему не переименуют в чемпионат Баварии? уже лет 20, 19 команд являются донорами и тренировочными командами для раздачи очков Баварии
Комментарий удален модератором
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Born is the King
Бавария как и любой монополист будет пытаться вернуть Байер в средняки , как она и сделала в начале 2000х
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Real_v_dushe
Ответ Неби Бабаханов
В чем проблема если за него заплатят нормально? или он обязательно должен перейти в зарубеж?)
Нет никакой проблемы кроме той, что немецкий футбол и лига явно в кризисе и ничего хорошего ей не светит.
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Real_v_dushe
Ответ Timofey29
Унылое говно. Баварка - это ,ты, типа , унизил или даже просто растоптал клуб??? Несчастные обладатели баварок,реалок,мессек и т.д.
Я не особо уважаю клуб, который не умеет уважать свою лигу. Это нормально, потому что жадность всегда рождает бедность. Убийство бундеса баваркой убило не только саму привлекательность этого турнира, но и даже важную для немцев сборную Германии (хотя я невысокого мнения о футболе уровня сборных, убогое это зрелище, но тем не менее). Кроме того, позиция баварки относительно Суперлиги была лицемерной и откровенно оскорбительной.
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rembrandao
В Итоге уйдет в Баварию за 20 лямов)
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Timofey29
Ответ Real_v_dushe
Бундесклассика продолжается, баварка в своём репертуаре.
Унылое говно. Баварка - это ,ты, типа , унизил или даже просто растоптал клуб??? Несчастные обладатели баварок,реалок,мессек и т.д.
+1
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Артём Сергеев
Ответ Real_v_dushe
Льоренте и Мората такого же калибра игроки, как и Виртц сейчас в бундесе. Реал редко покупает испанских игроков из других клубов, всегда при этом платит очень много и эти редкие покупки игроков из такого уровня клубов, как Сосьедад, Малага, Бетис или Мальорка. В основном молодые игроки идут из Реала в испанскую лигу, как вот, например, Кубо в Сосьедаде. Можно приводить много примеров усилений: Сарабия в Севильи играл, Парехо в Валенсии, Хоселу вот, который вернулся в Реал, очень сильно играл за тот же Эспаньол. Иско, например, хоть и не воспитанник, но перешёл в Севилью из Реала, там не сложилось, но сейчас он божит в Бетисе. Реал и Барселона дали другим клубам в Ла Лиге много хороших игроков, которые для этих клубов стали легендами. Баварка непонятно, что и кому дала в бундесе. А что она забрала, понятно всем.
*покупает за дорого
это потому что мешок который весь рынок порушил? Конечно легко быть политпроектом, да и про свободных ты дичь какую то сморозил,да и про воспитанников,типа " вот смотрите ,у нас классные воспитаники –разбираите" ?
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Volgogradets
Ответ Артём Сергеев
Комментарий скрыт
Реал не скупает всю Ла Лигу
+1
-1
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Stewart D.
бавария по другому не умеет
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Руслан З.
Мусиала поедет в обратном направлении?
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БолельщикСоСтажем
Вопрос времени, но сначала надо победить в Бундеслиге с Байером
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GloryReal
А что вы хотели, "чемпионат Баварии". И футболистов, и тренеров Байера заберет, причем бесплатно. Так что все эти разговоры про принципы, про честность, все это мимо.
+3
-3
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Timofey29
Ответ Артём Сергеев
прям каждый сезон? Врунишка
Не суть. Этих сезонов набралось достаточно , чтобы делать именно такие выводы
+3
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Михо
Ответ remix!
Интересно, сколько до конца контракта
Контракт до 2027 года
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Alex Sarus
Мог бы и остаться в Байере, еще очень молод. А то выйдет как с Гетце.
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Serg13s
Будет большая глупость. С Гетце уже проходил это. Такого плана игроки не для Бавария.
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