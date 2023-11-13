Виртц – лучший ассистент в топ-5 лиг в 2023-м. 20-летний хавбек «Байера» опережает Винисиуса и де Брюйне
Флориан Виртц лидирует по ассистам среди игроков топ-5 лиг Европы в 2023 году.
На счету хавбека «Байера» 18 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах. Вчера 20-летний немец отдал результативный пас в игре с «Унионом» (4:0).
На втором месте по этому показателю идет вингер «Реала» Винисиус – 17 ассистов.
В топ-5 также входят Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 15), Мохамед Салах (14), Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – по 13 голевых передач.
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