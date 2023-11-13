Виртц – лучший ассистент в топ-5 лиг в 2023-м. 20-летний хавбек «Байера» опережает Винисиуса и де Брюйне

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Флориан Виртц лидирует по ассистам среди игроков топ-5 лиг Европы в 2023 году.

На счету хавбека «Байера» 18 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах. Вчера 20-летний немец отдал результативный пас в игре с «Унионом» (4:0).

На втором месте по этому показателю идет вингер «Реала» Винисиус – 17 ассистов.

В топ-5 также входят Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 15), Мохамед Салах (14), Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – по 13 голевых передач.

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10 комментариев

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panfiiiiil
Вернулся на топ уровень после крестов ! Красавец!
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Johnie
Ответ Игорь Осипов
когда в баварию перейдет ?
Думаю, что в Германии после этого сезона не останется.
+3
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Marco Reus
Хотелось бы чтобы Хаби Алонсо доработал до конца сезона, может быть увидим нового чемпиона в Германии, их первое чемпионство в истории.
+1
0
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Игорь Осипов
де брюйне взял бы если б не травма...
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-4
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Игорь Осипов
когда в баварию перейдет ?
+1
-1
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Азамат
Виртц тоже был травмирован долгое время
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Bazilic
Вот бы Барса денег наскребла на него
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SAKE01
Ответ Johnie
Думаю, что в Германии после этого сезона не останется.
любого немецкого Футболиста Бавария заберет себе
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