«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть неназначеный пенальти на 89-й минуте матча с «Уралом»
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом».
Игра 16-го тура Мир РПЛ закончилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 3:1.
«Быки» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 89-й минуте игры. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Главным арбитром этой игры был Сергей Иванов.
После 16 проведенных туров РПЛ «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» идет 12-м с 19 баллами.
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И что тут рассматривать? Если кто и фолил, то исключительно игрок Краснодара. Так как идти в борьбу за мяч прямой ногой задранной на уровень живота, открытыми шипами, нельзя, это опасная игра. Не тем Краснодар занят.
Ах, ну да. Зенит же... Какая объективность там. Просто топилово против конкурента.
Мае-гери Кокшаровым исполнен технически верно, присвоена оценка вазари (всё таки в голову киперу не попал, так бы чистый иппон был бы)