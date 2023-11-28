«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть неназначеный пенальти на 89-й минуте матча с «Уралом»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом».

Игра 16-го тура Мир РПЛ закончилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 3:1. 

«Быки» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 89-й минуте игры. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. 

Главным арбитром этой игры был Сергей Иванов.

После 16 проведенных туров РПЛ «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» идет 12-м с 19 баллами. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
На 89 минуте это вот этот эпизод с Кокшаровым - https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/a/18/03cbfd4494f949afded61f567807f.jpeg

И что тут рассматривать? Если кто и фолил, то исключительно игрок Краснодара. Так как идти в борьбу за мяч прямой ногой задранной на уровень живота, открытыми шипами, нельзя, это опасная игра. Не тем Краснодар занят.
+34
-7
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей лазовский
Краснодар начал быковать
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
Краснодар мордой об газон возили два тайма, какой ЭСК 🤡🤡
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Ответ Максим Прокофьев
Ну Иванов и Черникова за 1 фол в игре, на 2 минуте посадил на ЖК (хотя Сиссе потом и заменили, но фол в центре поля не на жёлтую за первое же нарушение)
Черников отморозок на футбольном поле, ему желтую еще в раздевалке надо показывать, до выхода.
+23
-11
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
расформировать московские кабинеты
Ответ ЛыСъ
Черников отморозок на футбольном поле, ему желтую еще в раздевалке надо показывать, до выхода.
это правила такие существуют, что без нарушений карточки дают? что ж дельфин за свои мерзости уходит от наказания?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Не понимаю претензий, игрок успел пробить по воротам, мяч он уже никак не доставал. Откуда тут пенка то?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Ответ ЛыСъ
Черников отморозок на футбольном поле, ему желтую еще в раздевалке надо показывать, до выхода.
Если Черников отморозок, то боюсь спросить кто тогда Барриос)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макар
Так Краснодару играть нельзя, это уже слишком, они так вообще кубок не возьмут не когда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diablosax
Ответ fil_spb
На 89 минуте это вот этот эпизод с Кокшаровым - https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/a/18/03cbfd4494f949afded61f567807f.jpeg И что тут рассматривать? Если кто и фолил, то исключительно игрок Краснодара. Так как идти в борьбу за мяч прямой ногой задранной на уровень живота, открытыми шипами, нельзя, это опасная игра. Не тем Краснодар занят.
Даже по этому скрину видно, что то, что там происходит по скрину не очевидно. Не запрещено играть ногой на уровне бедра, и если ты первый на мяче и потом в тебя въедет вратарь, то причём тут "опасная игра". Они не навстречу друг другу бежали - т.е. нападающие не идёт прямой ногой ВО ВРАТАРЯ, он играет в мяч, носком и успевает. Даже если считать мои слова "интерпретацией", то даже в этом случае - вы видите, что у вас тоже самое. Вот и пусть ЭСК официально даёт комментарий, для этого и запрос. Если много людей считают, что есть что рассматривать - для этого и есть эта процедура. Вроде в регламенте не прописано, что если fil_sbp не считает необходимым, то подаваться нельзя.

Ах, ну да. Зенит же... Какая объективность там. Просто топилово против конкурента.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
Столько шума и яиц было из-за этого одного эпизода?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
После тройного жеста Кордобы в адрес судьи эта просьба просто сверхнаглость
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Серьезно? Предъявить претензии Сереже Иванову, чье покровительство неустанно озвучивает глава Газпрома? Это самострел для Краснодара.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrEkolog
ЭСК РФС рассмотрев претензию ФК Краснодар постановил:
Мае-гери Кокшаровым исполнен технически верно, присвоена оценка вазари (всё таки в голову киперу не попал, так бы чистый иппон был бы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krasnodar_07
Ответ fil_spb
На 89 минуте это вот этот эпизод с Кокшаровым - https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/a/18/03cbfd4494f949afded61f567807f.jpeg И что тут рассматривать? Если кто и фолил, то исключительно игрок Краснодара. Так как идти в борьбу за мяч прямой ногой задранной на уровень живота, открытыми шипами, нельзя, это опасная игра. Не тем Краснодар занят.
Какой Вазари!Чистый иппон и медаль за шикарный приём,таких надо на мировое первенство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий