«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть неназначеный пенальти на 89-й минуте матча с «Уралом»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом».

Игра 16-го тура Мир закончилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 3:1.

«Быки» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 89-й минуте игры. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром этой игры был .

После 16 проведенных туров РПЛ « » занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. « » идет 12-м с 19 баллами.

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