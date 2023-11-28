«Я бы разрешил продавать и пиво, и вино, и водку, и все что угодно. Вопросы к Дюкову и Алаеву». Колосков об алкоголе на стадионах

Вячеслав Колосков поделился мнением о продаже алкоголя на стадионах.

«Почему на вип-ложах люди пьют любой алкоголь, а обычным болельщикам это запрещено? Это касается не только футбола, мне кажется, везде так – партийные собрания, съезды или еще что-то, везде и всегда так было. В театрах покупаешь ложу – и пей, гуляй сколько хочешь.

Я не вижу здесь проблем или противопоставления. Это не неравенство. Давайте везде будем неравенство искать! Люди одинаковые по своей сути, но у кого-то есть возможность попасть туда, а у кого-то – нет. Не думаю, что они им завидуют. Не вижу здесь социальной подоплеки. Ну, принято так и все.

Моя позиция известна – я бы разрешил продавать на стадионах и пиво, и вино, и водку, и все что угодно. Вопросы к и .

Конечно, я бы даже водку разрешил, но не в подворотне где-то, а в хорошем павильончике, чтобы стояли столы, была хорошая еда, чтобы люди могли сесть, поговорить, обсудить что-то. Но только чтобы не в очереди стояли на морозе и толкались, а в нормальных условиях. Я за это – за цивилизованную продажу спиртных напитков», – сказал почетный президент РФС.

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