«Я бы разрешил продавать и пиво, и вино, и водку, и все что угодно. Вопросы к Дюкову и Алаеву». Колосков об алкоголе на стадионах
Вячеслав Колосков поделился мнением о продаже алкоголя на стадионах.
«Почему на вип-ложах люди пьют любой алкоголь, а обычным болельщикам это запрещено? Это касается не только футбола, мне кажется, везде так – партийные собрания, съезды или еще что-то, везде и всегда так было. В театрах покупаешь ложу – и пей, гуляй сколько хочешь.
Я не вижу здесь проблем или противопоставления. Это не неравенство. Давайте везде будем неравенство искать! Люди одинаковые по своей сути, но у кого-то есть возможность попасть туда, а у кого-то – нет. Не думаю, что они им завидуют. Не вижу здесь социальной подоплеки. Ну, принято так и все.
Моя позиция известна – я бы разрешил продавать на стадионах и пиво, и вино, и водку, и все что угодно. Вопросы к Дюкову и Алаеву.
Конечно, я бы даже водку разрешил, но не в подворотне где-то, а в хорошем павильончике, чтобы стояли столы, была хорошая еда, чтобы люди могли сесть, поговорить, обсудить что-то. Но только чтобы не в очереди стояли на морозе и толкались, а в нормальных условиях. Я за это – за цивилизованную продажу спиртных напитков», – сказал почетный президент РФС.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Кстати в вип ложах, на сколько я понимаю, делают это полулегально, на свой страх и риск.
Как обычно, строгость закона в нашей стране компенсируется не обязательностью его исполнения.
Видимо, по той причине, что из ложи до поля фиг что докинешь и с соседней ложей махаться вряд ли пойдёшь.
Пиво и вино , в том числе и на открытии - закрытии в пластмассе . Причем вино в закупоренных бутылках !
Был , признаться, удивлен - ведь метательный снаряд же .
Эх, вегетарианские были времена ! ))
P.S. Крепкого алкоголя в свободной продаже не было - только в VIP-зонах