«Я бы разрешил продавать и пиво, и вино, и водку, и все что угодно. Вопросы к Дюкову и Алаеву». Колосков об алкоголе на стадионах

Теги премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков Александр Дюков Александр Алаев алкоголь и спорт Футбол

Вячеслав Колосков поделился мнением о продаже алкоголя на стадионах.

«Почему на вип-ложах люди пьют любой алкоголь, а обычным болельщикам это запрещено? Это касается не только футбола, мне кажется, везде так – партийные собрания, съезды или еще что-то, везде и всегда так было. В театрах покупаешь ложу – и пей, гуляй сколько хочешь.

Я не вижу здесь проблем или противопоставления. Это не неравенство. Давайте везде будем неравенство искать! Люди одинаковые по своей сути, но у кого-то есть возможность попасть туда, а у кого-то – нет. Не думаю, что они им завидуют. Не вижу здесь социальной подоплеки. Ну, принято так и все.

Моя позиция известна – я бы разрешил продавать на стадионах и пиво, и вино, и водку, и все что угодно. Вопросы к Дюкову и Алаеву.

Конечно, я бы даже водку разрешил, но не в подворотне где-то, а в хорошем павильончике, чтобы стояли столы, была хорошая еда, чтобы люди могли сесть, поговорить, обсудить что-то. Но только чтобы не в очереди стояли на морозе и толкались, а в нормальных условиях. Я за это – за цивилизованную продажу спиртных напитков», – сказал почетный президент РФС. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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44 комментария

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Razrubsis
Водка на стадионе - вот это совсем другой разговор!!!
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Птюч, Ёж.
да сразу рюмочные открыть. там тепло, душевно, люди добрые.
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Гаврила Ардалионович
Почему на вип-ложах люди пьют любой алкоголь, а обычным болельщикам это запрещено? - потому, что сословное общество именно так и выглядит. Правящая "знать" и податное сословие (смерды на обычных трибунах) находятся в разных правовых режимах.
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Struzhok
Ответ Razrubsis
Водка на стадионе - вот это совсем другой разговор!!!
Главное, все 50 лет, что он руководил футболом, так и было)))))))
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Кузбасс
И гетер тоже разрешить надо. А то что это за футбол без них?
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Гаврила Ардалионович
Почему на вип-ложах люди пьют любой алкоголь, а обычным болельщикам это запрещено? - потому, что сословное общество именно так и выглядит. Правящая "знать" и податное сословие (смерды на обычных трибунах) находятся в разных правовых режимах.
Ну да, как в Колизее, там то же кто попало сидел, а в ложе боги, мало что изменилось, демос "кратос" только им нельзя пить, а в ложе можно всё. Ещё решили демос цифроризовать, на всякий случай.
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schwein
При чем здесь Дюков, если это регулируется на уровне закона РФ?
Кстати в вип ложах, на сколько я понимаю, делают это полулегально, на свой страх и риск.
Как обычно, строгость закона в нашей стране компенсируется не обязательностью его исполнения.
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Дмитрий Рабко
«Почему на вип-ложах люди пьют любой алкоголь, а обычным болельщикам это запрещено?

Видимо, по той причине, что из ложи до поля фиг что докинешь и с соседней ложей махаться вряд ли пойдёшь.
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ХавиГави_Паратрупер
Почётного президента РФС есть за что почитать😎
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Честный контроль
У некогда благодетеля Спартака совсем кукуха поехала.
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Гаврила Ардалионович
Можно поставить телевизор в рюмочной, можно поставить рюмочную на трибуне. Выбираем)
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Night Crawler
Ответ Птюч, Ёж.
да сразу рюмочные открыть. там тепло, душевно, люди добрые.
Это ,как я понимаю, надо голосом Джексона читать)
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Удар Кержакова
Хватит нам 00-ых когда курили и бухали на трибунах. Когда молодой это весело, когда взрослеешь от пьяных рож тошнит на трибунах, не говоря уж о том чтобы сходить на футбол с ребёнком или женой.
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Cst Cap
Придётся крышу открывать ко 2-му тайму, иначе и футболерам понадобится закуска 🍻
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Гаврила Ардалионович
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Ну да, как в Колизее, там то же кто попало сидел, а в ложе боги, мало что изменилось, демос "кратос" только им нельзя пить, а в ложе можно всё. Ещё решили демос цифроризовать, на всякий случай.
Эт да, базару ноль. Но есть нюанс: в Риме была и правила настоящая знать, аристократия, а в РФ правят воры, которые по определению аристократией стать не могут. (За штурвалами аэропланов в первую мировую сидели настоящие бароны, да и "Войну и мир" Льва Николаича открываем и читаем, всё просто.) И их дети и внуки останутся детьми воров и не более. Западные элиты уже всё огласили этим нуворишам. Самое поганое, что эрэфийская "знать" уже уже давно воспринимается глубинным народом (их паствой) как высшее сословие. Гешефт - профит.
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Bill Zapulil
«… и хмурого тоже. Да хоть по три куба мескаля, каждому кто по фанайди!» - добавил почетный президент.
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hruken
Ответ Удар Кержакова
Хватит нам 00-ых когда курили и бухали на трибунах. Когда молодой это весело, когда взрослеешь от пьяных рож тошнит на трибунах, не говоря уж о том чтобы сходить на футбол с ребёнком или женой.
Дорогу молодым!)
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Птюч, Ёж.
Ответ Night Crawler
Это ,как я понимаю, надо голосом Джексона читать)
ну да))
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Кузбасс
И гетер тоже разрешить надо. А то что это за футбол без них?
Тебе-то куда гетеры, горелый?
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трахтенберг месть коней
Ответ Razrubsis
Водка на стадионе - вот это совсем другой разговор!!!
щас Милонова удар хватит
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Гаврила Ардалионович
Ответ Marienburg
Упрощаете ситуацию. Не знаю как в других городах, а у нас большая часть бизнес-клуба те же смерды с более дорогими билетами, которым доступно и пиво и вино. Дело не в сословиях, им тоже по закону нельзя. Клубам обозначили черту, которую не следует переступать. Логично, что это "закрытые" сектора, за пределами которых все-таки соблюдают закон. Иначе получится, что пиво пьёт вся арена
большая часть бизнес-клуба те же смерды с более дорогими билетами - я примерно об этом и написал немного другими словами. Никаких разногласий. -в Риме была и правила настоящая знать, аристократия, а в РФ правят воры, которые по определению аристократией стать не могут.
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Ибн Хоттабыч
Ответ And-Rover
И отрезвители строить тогда возле стадионов надо.
Вы знаете, а прекрасно помню время, когда на стадионах продавалось всё: И пиво, и водка, и коньяк. А вот вытрезвителей на стадионах не помню. Да и пьяных в хлам, которым нужен был бы вытрезвитель, тоже тогда на стадионах не встречал.
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8c8dx72cs7
Вместо кресел на стадионах поляны накрыты.
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Spaten
Я за вас выпил, значит вы - тостуемый. Я до дна - и вы до дна!
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<=Ubriaco_Belloccio=>
То что Колосков продажный, мы всегда знали
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OldRedWhite
Помню Олимпиаду в Лондоне , единственные летние игры , где мне удалось побывать :
Пиво и вино , в том числе и на открытии - закрытии в пластмассе . Причем вино в закупоренных бутылках !
Был , признаться, удивлен - ведь метательный снаряд же .
Эх, вегетарианские были времена ! ))
P.S. Крепкого алкоголя в свободной продаже не было - только в VIP-зонах
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Marienburg
Наш человек, уважаю 😄
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Kuznets 09
Колоскова в президенты!
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And-Rover
И отрезвители строить тогда возле стадионов надо.
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Forte Live
Как же долго эту тему мусолят. Колоскова совсем, конечно, понесло. Остановимся на пиве. Не сомневаюсь, что там будет такая ценовая политика, то спроса высокого не будет. Вспоминая ЧМ-18.
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denis_wtf
Вайлдбериз откройте их женщины будут ходить
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Древний спартач
Ну что же , заодно и футбол посмотреть можно будет .
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Гаврила Ардалионович
Поддержую Колоскова. Напивайтесь, полезно.
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Kit244098
Если дедушка Слава хочет, чтобы обычные болельщики бухали на стадионе, как посетители ВИП-лож, то пусть тогда делает из стадиона одну большую ложу. И по бухлу и по стоимости посещения. И тогда и настанет всеобщая благодать. И айдишник можно будет отменить. Бабло всех уравнчет))
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KOTOV71
Из крайности,в другую крайность. Где же эта " Золотая Середина"?!
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ZenitFan
пиво да. а вот вино и уж тем более водку это перебор. хочешь в сопли быть - для этого вэлком в спортбар.
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Beast
Всё, что угодно - нормальная тема
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Кино Музыка
И божественный запах на стадионе)
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