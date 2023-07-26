Колосков о пиве на стадионах: «Можно даже водку разрешить. Фанат изменился, плюс есть Fan ID»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Вячеслав Колосков Р-Спорт Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Вячеслав Колосков выступил за разрешение продажи алкоголя на стадионах.

«Позитивно относился к идее возвращения пива на стадионы и пять лет назад, и сейчас. Считаю даже, что можно было бы разрешить продажу крепкого алкоголя – водки, например. Только это надо организовать в хорошо обустроенных местах, с соответствующей обстановкой, вкусной едой и так далее.

Фанат изменился, пьяниц становится все меньше и меньше, плюс работает карта болельщика. Так что не вижу никакой проблемы. Более того, клубы и лиги смогут заработать на рекламе пивной продукции. Другое дело, что дополнительных болельщиков на трибуны это не привлечет. Пиво ведь можно много где попить, никто ради этого на стадион не пойдет», – сказал почетный президент РФС.

Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Правительству рекомендовано ускорить внесение поправок

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29 комментариев

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psycho
сразу ерша продавать
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Ебздрогыч
Можно еще женщин с низкой социальной ответственностью на трибуны привлечь, чтобы зритель пошел и оформил себе фанайди.
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svft
Ответ psycho
сразу ерша продавать
только по ёрш ай ди
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Pertinax Gandi
Правильно. Жаль только я в очередной раз бросил пить навсегда.
+5
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Cst Cap
Колосков держит нос по-ветру, хватка чиновничья в крови! Но времена его давно прошли...
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svft
точно, и легкие наркотики.
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Геннадий Тимченко
хорошее предложение👏главное, чтобы покупка пива (водки) производилась исключительно с ФанУйди, чтобы на выходе со стадиона полицейские уже имели ФИО и фото для составления протокола по статье 20.21 КОАП РФ ~ появление в общественных местах в состоянии опьянения, которое влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Колосков не забывает и о пополнений госбюджета за счёт болельщиков🔥🔥🔥
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Hakuna Matata!
Тогда разрешайте с собой мангал брать, пивко шашлыки, кривоножки по полю 90 минут бегают)
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FilinMD
Скорее водку разрешат, чем фанайди отменят)
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s_h_a_m_a_n
А водку разрешить видимо для того, чтобы пьяниц меньше не становилось..
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Sarumian
Охота Крепкая и Балтика Девятка лайт для детей и мам.
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Антимосковский
а на фан-секторах можно разрешить мефедрон для бодрости
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tolobas
Пиво под футбол можно дома или в спорт-бпре попить без всяких паспортов. Дешевле и качественнее
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pashko
Ну Колосоккер знает толк в футбольной атрибутике
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parfumer.01
А пенсионеров всё больше…
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Eazy-D
Пиво без водки - деньги на ветер!
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6tspey7tb5
Хмурого можно ещё разрешить
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Bartez1986
а если фанат изменился, зачем тогда фануйди? 🤔
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Агитатор
Пива и зрелищ этому плебсу!
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Арсений Хахатанов
ага, всё равно кто без фануйди, будут ходить лучше в спорт баре пива попить, эта замануха не выстрелит, ведь как звучит цитата из Белого солнца пустыни: "Я мзду не беру, мне за державу обидно"
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Барсик Юрана
Можно с собой спирт приносить, а на стадионе будут его водичкой разбавлять
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shishovv
Пьяницы сейчас законы принимают, ибо как это можно сделать в трезвом уме мы не понимаем🤦‍♀️
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prus_3
Можно и оружие. Холодное для начала.
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ЦСКА1960
Ответ Ебздрогыч
Можно еще женщин с низкой социальной ответственностью на трибуны привлечь, чтобы зритель пошел и оформил себе фанайди.
А в чем прикол за Путиным повторять, будто раньше не было эвфемизмов для проституток?
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Всё знаю
Ответ Ебздрогыч
Можно еще женщин с низкой социальной ответственностью на трибуны привлечь, чтобы зритель пошел и оформил себе фанайди.
Так на поле и так много людей с низкой социальной ответственностью))
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