Колосков о пиве на стадионах: «Можно даже водку разрешить. Фанат изменился, плюс есть Fan ID»

Вячеслав Колосков выступил за разрешение продажи алкоголя на стадионах.

«Позитивно относился к идее возвращения пива на стадионы и пять лет назад, и сейчас. Считаю даже, что можно было бы разрешить продажу крепкого алкоголя – водки, например. Только это надо организовать в хорошо обустроенных местах, с соответствующей обстановкой, вкусной едой и так далее.

Фанат изменился, пьяниц становится все меньше и меньше, плюс работает карта болельщика. Так что не вижу никакой проблемы. Более того, клубы и лиги смогут заработать на рекламе пивной продукции. Другое дело, что дополнительных болельщиков на трибуны это не привлечет. Пиво ведь можно много где попить, никто ради этого на стадион не пойдет», – сказал почетный президент .

Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Правительству рекомендовано ускорить внесение поправок