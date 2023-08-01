Дюков, Бабаев, Медведев, Алаев и еще 11 россиян вошли в состав административных органов УЕФА

Теги ЦСКА Зенит Екатерина Федышина премьер-лига Россия УЕФА РФС Вячеслав Колосков Александр Медведев Роман Бабаев Максим Митрофанов Александр Дюков Александр Алаев ТАСС Полина Юмашева Футбол

15 представителей России заняли места административных органах УЕФА на период до 2027 года.

Об этом сообщила пресс-служба союза. 

Президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.

Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации, Полина Юмашева – в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев – в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев – в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина – комитете по фэйр-плей и социальной ответственности, председатель правления «Зенита» Александр Медведев – в комитете клубных соревнований.

Также свои должности сохранили Леонид Калошин (в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции) и Николай Левников (в экспертной комиссии по развитию судей).

Президент РПЛ Александр Алаев занял должность заместителя председателя комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов вошел в комитет по проведению клубных соревнований.

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова стала членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова вошла в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин вошел в состав юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова стала членом панели массового футбола.

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19 комментариев

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Ivan Balashov
Ответ Andrew Weird
Пятнадцать человек на сундук УЕФА!
Йо-хо-хо и Бабаев Рома!
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Andrew Weird
Пятнадцать человек на сундук УЕФА!
+18
-1
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Fomin525
Ответ MagicWithoutBorders
Видимо, вопрос о переходе в Азию был поднят, чтобы получить данные должности... а их получение - сигнал для РФС, что уходить в Азию не надо, всё образуется через пару лет после окончания СВО.
через пару лет? оптимистично(
+8
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Rundatgame
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Медведев, Дюков …. все понятно, движение на дно продолжается
Думаешь УЕФА из-за Медведева и Дюкова на дно движется?
+9
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Mark Safa
Это состав на отбор ЧЕ-2024?
+3
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MagicWithoutBorders
Видимо, вопрос о переходе в Азию был поднят, чтобы получить данные должности... а их получение - сигнал для РФС, что уходить в Азию не надо, всё образуется через пару лет после окончания СВО.
+5
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Вячеслав Максименко
Вот поэтому из УЕФА не выходим.
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Сергей Боев
Ответ СИ
Удивительно - сплошные наши бывшие звезды мирового футбола! И которые вывели наш футбол до недосягаемых высот! Все футбольные Федерации мира завидуют нам от таких наших достижений нашего футбола! А за что ещё можно попасть в этот список если не за величайшие достижения в области руководства нашего футбола? Хотя минутку - есть маленькое «но»- но ведь наш футбол полностью забанен - нет никаких международных игр, проблема трансфера игроков, перечисления денег, наши спортсмены не допущены ни до каких то международных соревнований ни до чм ни до ОИ ни до че. Ни до чего. А есть этот список. А ведь крымские футбольные Федерации до сих пор не в составе РФС . Почему? А есть этот список Мы до сих пор не перешли в Азию. Почему? А есть этот список. А может быть этому списку заявить протест русофобской организации уефа и добровольно выйти из состава комитетов уефа? Или что то мешает это сделать????
Мостового предлагаешь? У него то больше компетенций в чиновничьей работе.
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trav
какое огромное количество чиновников примазавшихся к футболу - жуть
"руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова стала членом панели массового футбола." - чем занимается Мащикова кто-то может с русского перевести?
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Wayne Gretzky 99
Сефер

УЕФА с Чеферином как уж на сковородке вертятся. Клубы и сборную отстраняем, чиновников оставляем.
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Ilya Shilovskiy
Я ничего не понимаю... К чему это все? Я не думаю, что компетентность упомянутых людей, выше европейских коллег. При полном отсутствии Россиян на международной арене (за исключением тенниса), данное решение выглядит очень странно.
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Alamarrr
Там, видимо, взносы требуются с участников комитетов?
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Любинко Друловича дрель
"Ольга Мащикова стала членом панели"
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Griezmann_Ufa
это как пасе и обсе..членство есть,а право голоса нет
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Rundatgame
Думаешь УЕФА из-за Медведева и Дюкова на дно движется?
Ты их видел? Это тотал анпрофешен
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