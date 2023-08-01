Дюков, Бабаев, Медведев, Алаев и еще 11 россиян вошли в состав административных органов УЕФА
15 представителей России заняли места административных органах УЕФА на период до 2027 года.
Об этом сообщила пресс-служба союза.
Президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.
Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации, Полина Юмашева – в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев – в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев – в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина – комитете по фэйр-плей и социальной ответственности, председатель правления «Зенита» Александр Медведев – в комитете клубных соревнований.
Также свои должности сохранили Леонид Калошин (в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции) и Николай Левников (в экспертной комиссии по развитию судей).
Президент РПЛ Александр Алаев занял должность заместителя председателя комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов вошел в комитет по проведению клубных соревнований.
Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова стала членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова вошла в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин вошел в состав юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова стала членом панели массового футбола.
"руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова стала членом панели массового футбола." - чем занимается Мащикова кто-то может с русского перевести?
УЕФА с Чеферином как уж на сковородке вертятся. Клубы и сборную отстраняем, чиновников оставляем.