Дюков, Бабаев, Медведев, Алаев и еще 11 россиян вошли в состав административных органов УЕФА

15 представителей России заняли места административных органах УЕФА на период до 2027 года.

Об этом сообщила пресс-служба союза.

Президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.

сохранил место среди почетных президентов организации, – в комитете по управлению и соблюдению требований, – в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев – в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина – комитете по фэйр-плей и социальной ответственности, председатель правления « » – в комитете клубных соревнований.

Также свои должности сохранили Леонид Калошин (в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции) и Николай Левников (в экспертной комиссии по развитию судей).

Президент РПЛ Александр Алаев занял должность заместителя председателя комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов вошел в комитет по проведению клубных соревнований.

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова стала членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова вошла в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин вошел в состав юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова стала членом панели массового футбола.