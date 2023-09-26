Колосков о допуске российских команд U17: «УЕФА заинтересован в РФС и нашем футболе, Дюков проводил работу в исполкоме. Но без флага, гимна – жесткие условия, вопрос, как это организовать»

Вячеслав Колосков прокомментировал снятие отстранения с российских команд U17.

разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, участвовать в международных турнирах. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Это означает, что мужская и женская сборные смогут принять участие в квалификации Евро-2023/24.

«Это первый не просто сигнал, а реальный шаг к допуску наших команд на международные турниры. Это говорит о том, что УЕФА заинтересован в РФС и нашем футболе в целом. Наверняка это произошло под каким-то давлением РФС, в исполкоме УЕФА – он там какую-то работу проводил.

С другой точки зрения, есть определенные жесткие условия: без флага, без гимна и прочее. Я бы дождался решения РФС, согласны ли они на эти условия. Вопрос, как это все на практике организовать – выбрать страну, с которой мы сыграем на нейтральном поле, будет проблематично. УЕФА должен четко прописать необходимость выполнения условия», – сказал почетный президент .

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