Колосков о допуске российских команд U17: «УЕФА заинтересован в РФС и нашем футболе, Дюков проводил работу в исполкоме. Но без флага, гимна – жесткие условия, вопрос, как это организовать»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА женский футбол РФС Вячеслав Колосков Александр Дюков квалификация Евро U-17 Р-Спорт Футбол

Вячеслав Колосков прокомментировал снятие отстранения с российских команд U17.

УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, участвовать в международных турнирах. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Это означает, что мужская и женская сборные смогут принять участие в квалификации Евро-2023/24.

«Это первый не просто сигнал, а реальный шаг к допуску наших команд на международные турниры. Это говорит о том, что УЕФА заинтересован в РФС и нашем футболе в целом. Наверняка это произошло под каким-то давлением РФС, Дюков в исполкоме УЕФА – он там какую-то работу проводил.

С другой точки зрения, есть определенные жесткие условия: без флага, без гимна и прочее. Я бы дождался решения РФС, согласны ли они на эти условия. Вопрос, как это все на практике организовать – выбрать страну, с которой мы сыграем на нейтральном поле, будет проблематично. УЕФА должен четко прописать необходимость выполнения условия», – сказал почетный президент РФС.

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25 комментариев

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Пересвет Монохроматический
Без гимна и флага это не жесткие условия, а унижение.
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Mukunku 64
Я старенький и помню с какаким и трудом и скандалом увольняли Вечеслав Иваныча ( чуть ли ни - штурма в Тагиле)
Времена изменились ...старая песня :
..И даже пень , в осенний день
Березкой снова стать мечтает..
+4
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Max Zhomkov
Ответ Пересвет Монохроматический
Без гимна и флага это не жесткие условия, а унижение.
на две Олимпиады так съездили если что
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luu
Самому не стыдно такое говорить, буквально подачка, чтобы по серьёзноиу в Азию не двинули
+3
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catcher69
когда чьи-то подачки пытаешься выдать за чьи-то заслуги и тяжелую работу )))))
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Сергей Сурков
Ответ Максим Попов-Максим
а из-за чего был запрет?
спи дальше,
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Максим Попов-Максим
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Ответ Сергей Сурков
спи дальше,
что вы такое говорите, уважаемый. адекватно нельзя объяснить? вы такой злой, вам жена не даёт?
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Подкат Пенальтьевич
Хз. Чему тут радоваться. Те условия что ставит Европа явная попытка промыть мозги молодёжи. Чему выход без флага может научить молодежь? Тому что кидать родину и прогибаться под Европу нормально. Лучше вообще не участвовать, чем на таких условиях.
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Максим Попов-Максим
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а Семак туда поедет?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Максим Попов-Максим
а из-за чего был запрет?
Бухай дальше
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Максим Попов-Максим
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Ответ Магомед Саид Амирханов
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я уважаю себя, и не бухаю,алкоголь пьют только голубые,я здравый мужик
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Сергей Сурков
Ответ Максим Попов-Максим
что вы такое говорите, уважаемый. адекватно нельзя объяснить? вы такой злой, вам жена не даёт?
всё адекватно для таких как ты ,каков вопрос такой и ответ,спи лучше
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Сергей Сурков
Ответ Максим Попов-Максим
где в конституции написано что вы можете заставить меня спать?
а ты всю конституцию знаешь ? А почему наши клубы не играют не знаешь? иди спи малыш ,не до тебя
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ Максим Попов-Максим
наши клубы просто ссут играть это любому здравому человеку понятно, Семак и Карпин вон даже санкции покупают у США,а потом по ушам нам катают про СВО, а вы идиоты верите в это. Были настоящие мужчины договорились бы,а так подгузники тряпки одели и людям врут в наглую
>Семак и Карпин вон даже санкции покупают у США
Это пять. Пойду тоже санкций у США куплю.
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iPatrick
Ответ Подкат Пенальтьевич
Хз. Чему тут радоваться. Те условия что ставит Европа явная попытка промыть мозги молодёжи. Чему выход без флага может научить молодежь? Тому что кидать родину и прогибаться под Европу нормально. Лучше вообще не участвовать, чем на таких условиях.
А ты у самих спортсменов мнение спросил? Хотят ли они на таких условиях ехать?
Или у крепостных мнением не интересуются по твоему?
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Евгений Шевченко
Ответ iPatrick
А ты у самих спортсменов мнение спросил? Хотят ли они на таких условиях ехать? Или у крепостных мнением не интересуются по твоему?
они представляют свою страну. почему должно волновать только их мнение?
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