Хуан Роман Рикельме: «Марадона был величайшим игроком моего детства. Теперь величайший – Месси»

Хуан Роман Рикельме высоко оценил уровень Диего Марадоны и Лионеля Месси.

« ? Он величайший игрок, которого я видел на футбольном поле, когда был ребенком.

Теперь, когда я вырос, величайший – . Мне повезло играть с ними обоими, для меня это было очень большой мечтой», – сказал бывший полузащитник сборной в беседе с ESPN.

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