Хуан Роман Рикельме: «Марадона был величайшим игроком моего детства. Теперь величайший – Месси»
Хуан Роман Рикельме высоко оценил уровень Диего Марадоны и Лионеля Месси.
«Марадона? Он величайший игрок, которого я видел на футбольном поле, когда был ребенком.
Теперь, когда я вырос, величайший – Месси. Мне повезло играть с ними обоими, для меня это было очень большой мечтой», – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины в беседе с ESPN.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Два арга и один бразил в топ 3 величайших всех времен.
Все трое Чемпионы Мира.
8 ЗМ = ∞
2 звания лучшего игрока ЧМ и 1 выигранный финал мундиаля = ∞
Рекорд по голам за календарный год (91) = ∞
Рекорд по Золотым Бутсам = ∞
Рекорд по количеству ассистов = ∞
Отдыхай, бро. Не трать время на хейт такой глыбы, там прикопаться не к чему.
Так и запишем. Потом в жёлтый дом передам это открытие.
Даже ЗМ не вручали игрокам из ЮА.
В свое время Платини пытались приравнять к Диего, но история расставила точки над и.
Как и в современности, когда Лео сми создали конкурента.
Но футбол оказался справедлив.
18 декабря 2022 одни плакали от величия и коронации игрока на глпвном турнире в истории, , другие от горя.
1. Липовый пенальти после своей же симуляции против Ганы
Топ лучших голов роналду в ПО ЧМ:
Ой..все:))
Просто их добиваю ;)
Больно, обидно, ну переживи это более достойно, чем писать очередную ахинею.
Гол рукой Диего видимо из памяти вышибло.
https://youtube.com/shorts/ZVwUxpVKQG8?si=eq0tJH5v8Phm8enG
17 минут назад
Ответ Tpy6kaMerlina
Напомните, во времена Марадоны были допинг тесты?
а во времена Марадоны давали такие пенки как во времена Месси?
_________________________________________
забивали руками только
La Liga Real Madrid 29/11/2010 FC Barcelona 5-0 Real Madrid -
Premier League Manchester United 24/10/2021 Manchester United 0-5 Liverpool -
La Liga Real Madrid 7/02/2015 Atletico Madrid 4-0 Real Madrid -
La Liga Real Madrid 21/11/2015 Real Madrid 0-4 FC Barcelona -
Premier League Manchester United 14/03/2004 Manchester City 4-1 Manchester United -
Premier League Manchester United 29/10/2005 Middlesbrough 4-1 Manchester United 1
Premier League Manchester United 14/03/2009 Manchester United 1-4 Liverpool 1
Champions League Real Madrid 24/04/2013 Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid 1
International friendly Portugal 20/11/2008 Brazil 6-2 Portugal -
2014 World Cup Portugal 16/06/2014 Germany 4-0 Portugal
Ну и раз уж роналду считают победу на ЧЕ заслуженной, по той же логике запишем в его копилку 6-3 от МС:))
Роналду исторически проиграл, причем разгромно. Это тоже факт.
Про мир за пределами Аргентины и речи вести уже давным давно неуместно. Пропасть в соотношении. Месси его полностью переехал. Во всем. Ну кроме наркотиков конечно.
Не пытайтесь натянуть сову на глобус. Месси уже давно опередил наркомана во всем. Даже по трофеям в сборной опередил. Спор окончен
Но потом та история про уход из сборной при тренере Марадоне
А вы хамите и обзываетесь. Ну и кому тут "больно и обидно"?)