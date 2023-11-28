Хуан Роман Рикельме: «Марадона был величайшим игроком моего детства. Теперь величайший – Месси»

Теги МЛС Лионель Месси Хуан Роман Рикельме Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Интер Майами Футбол

Хуан Роман Рикельме высоко оценил уровень Диего Марадоны и Лионеля Месси.

«Марадона? Он величайший игрок, которого я видел на футбольном поле, когда был ребенком.

Теперь, когда я вырос, величайший – Месси. Мне повезло играть с ними обоими, для меня это было очень большой мечтой», – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины в беседе с ESPN. 

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67 комментариев

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Бьорн Дэли
ЮА впереди планеты по величайшим именам.
Два арга и один бразил в топ 3 величайших всех времен.
Все трое Чемпионы Мира.
+43
-9
+34
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Фарид Харисов
Ответ А. Мостовой
Величайший пенальтист разве что . Марадонна мог тащить и без пенальти в каждой игре. 0+0 против Бразилии за всю карьеру говорят громче любых слов
Месси твой пукан затащил в космос, без пенальти кстати ;)

8 ЗМ = ∞
2 звания лучшего игрока ЧМ и 1 выигранный финал мундиаля = ∞
Рекорд по голам за календарный год (91) = ∞
Рекорд по Золотым Бутсам = ∞
Рекорд по количеству ассистов = ∞

Отдыхай, бро. Не трать время на хейт такой глыбы, там прикопаться не к чему.
+44
-11
+33
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Фарид Харисов
Ответ Артём Сергеев
Месси сам на гармоне роста вскормлен, к чему вопрос?
Гормон роста позволяет стать самым титулованным по командным и личным достижениям, а ещё лучшим по сухой статистике гол + пас.

Так и запишем. Потом в жёлтый дом передам это открытие.
+33
-9
+24
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Бьорн Дэли
Ответ Artem Piatkov
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Не занижали европейцев, а наоборот пытались притянуть к ЮА.
Даже ЗМ не вручали игрокам из ЮА.
В свое время Платини пытались приравнять к Диего, но история расставила точки над и.
Как и в современности, когда Лео сми создали конкурента.
Но футбол оказался справедлив.
18 декабря 2022 одни плакали от величия и коронации игрока на глпвном турнире в истории, , другие от горя.
+22
-3
+19
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rigobersong
Топ лучших голов Роналду на ЧМ 22:

1. Липовый пенальти после своей же симуляции против Ганы

Топ лучших голов роналду в ПО ЧМ:

Ой..все:))
+21
-5
+16
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Станислав Л
Ответ Anton Abaturov
К этому заявлению вообще относиться серьезно нельзя, Кто знает тему в курсе как и за что обижен Рекельми на Диего. Маленькая месть. Не один вменяемый аргентинец никогда такого не скажет. Чего тут сравнивать вообще? У одного величайший перфоменс ЧМ и величайший клубный перфоменс в сильнейшей лиге в истории со средним Наполи. У другого 1 гол с игры в 5 (!) п.о. ЧМ с игры, сам Кубок выигранный на липовых пенказ, куча фейковых ЗМ, титулы купленные на бабки Негрейро, стата набитая в товарнчках и группах ( а когда команда полностью не него не играла - 20 голов за два сезона в фермерской лиге( и вечный антирекорд ЛЧ 3:8. Кто- нибудь может представить что команда Диего могла пролететь с таким светом в главном турнире ? Тренер мне еще говорил" Марадона это и есть футбола торжество ног над мячом. За 40 лет в спорте ч видел только трех настоящих гениев - Тайсон в боксе, Каспаров в шахматах, и Марадона в футболе."
фанбои роналду врут, как обычно
+11
-1
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Фарид Харисов
Ответ Артём Сергеев
Комментарий удален модератором
Да, но не санитарам, а пациентам. Ибо каждый второй хейтер Месси сошёл с ума после 18 декабря 2022.
Просто их добиваю ;)
+12
-5
+7
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rigobersong
Ответ Станислав Л
фанбои роналду врут, как обычно
Конечно, ведь у Месси 2 гола в ПО с игры. Это в 2 раза больше, чему Роналду, вообщем как и результативных действий во всех финальных матчах 50 против 24х:))
+8
-2
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Бьорн Дэли
Ответ Pushka Zotova
Технично примазать Месси к славе и статусу Марадоны и Пеле не выйдет. Слишком по-разному они брали свои ЧМ. Голы Пеле и Марадоны были украшениями чемпионатов. Пенальти Месси были его позором. До ЧМ-22 я уважал Месси намного больше.
Кому интересно твое мнение?
Больно, обидно, ну переживи это более достойно, чем писать очередную ахинею.
Гол рукой Диего видимо из памяти вышибло.
+7
-1
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Юсуф Тайсумов
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Ответ А. Мостовой
Величайший пенальтист разве что . Марадонна мог тащить и без пенальти в каждой игре. 0+0 против Бразилии за всю карьеру говорят громче любых слов
0+0 в плей-офф чм за 20 лет не забудь Александра
+8
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Vinnipukh Vinni
Ответ Tpy6kaMerlina
Напомните, во времена Марадоны были допинг тесты?
Ну а как по-твоему его на коксе в итоге спалили? Это были допинг тесты.
+6
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Romans Muhins
Ответ Tpy6kaMerlina
Напомните, во времена Марадоны были допинг тесты?
Конечно, поэтому Марадону и дисквалифицировали на мундиале 1990 года
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Vinnipukh Vinni
Ответ А. Мостовой
Величайший пенальтист разве что . Марадонна мог тащить и без пенальти в каждой игре. 0+0 против Бразилии за всю карьеру говорят громче любых слов
Да, Марадона просто руками забивал без лишних вопросов.
+4
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rigobersong
Ответ Anton Abaturov
К этому заявлению вообще относиться серьезно нельзя, Кто знает тему в курсе как и за что обижен Рекельми на Диего. Маленькая месть. Не один вменяемый аргентинец никогда такого не скажет. Чего тут сравнивать вообще? У одного величайший перфоменс ЧМ и величайший клубный перфоменс в сильнейшей лиге в истории со средним Наполи. У другого 1 гол с игры в 5 (!) п.о. ЧМ с игры, сам Кубок выигранный на липовых пенказ, куча фейковых ЗМ, титулы купленные на бабки Негрейро, стата набитая в товарнчках и группах ( а когда команда полностью не него не играла - 20 голов за два сезона в фермерской лиге( и вечный антирекорд ЛЧ 3:8. Кто- нибудь может представить что команда Диего могла пролететь с таким светом в главном турнире ? Тренер мне еще говорил" Марадона это и есть футбола торжество ног над мячом. За 40 лет в спорте ч видел только трех настоящих гениев - Тайсон в боксе, Каспаров в шахматах, и Марадона в футболе."
Зачем ты обманываешь людей?:)
+5
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rej1sta
Ответ Anton Abaturov
К этому заявлению вообще относиться серьезно нельзя, Кто знает тему в курсе как и за что обижен Рекельми на Диего. Маленькая месть. Не один вменяемый аргентинец никогда такого не скажет. Чего тут сравнивать вообще? У одного величайший перфоменс ЧМ и величайший клубный перфоменс в сильнейшей лиге в истории со средним Наполи. У другого 1 гол с игры в 5 (!) п.о. ЧМ с игры, сам Кубок выигранный на липовых пенказ, куча фейковых ЗМ, титулы купленные на бабки Негрейро, стата набитая в товарнчках и группах ( а когда команда полностью не него не играла - 20 голов за два сезона в фермерской лиге( и вечный антирекорд ЛЧ 3:8. Кто- нибудь может представить что команда Диего могла пролететь с таким светом в главном турнире ? Тренер мне еще говорил" Марадона это и есть футбола торжество ног над мячом. За 40 лет в спорте ч видел только трех настоящих гениев - Тайсон в боксе, Каспаров в шахматах, и Марадона в футболе."
Ну вот много аргентинцев говорят Месси, зачем ты врешь как обычно?)

https://youtube.com/shorts/ZVwUxpVKQG8?si=eq0tJH5v8Phm8enG
+3
0
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Бьорн Дэли
Ответ Артём Сергеев
рано тебе на выписку получается
Он прав, после победы Лео на ЧМ фанаты Роналду будто разум потеряли.
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Станислав Л
Птюч, Ёж.
17 минут назад

Ответ Tpy6kaMerlina
Напомните, во времена Марадоны были допинг тесты?
а во времена Марадоны давали такие пенки как во времена Месси?
_________________________________________
забивали руками только
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Cearvm
Ничего себе! Казалось, Марадона и Рикельме - игроки разных эпох, но они правда пересекались в Боке Хуниорс в конце 90-х.
+3
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Игорь Климов
Factos! 🐐🇦🇷
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barcelona_football_club
Ответ А. Мостовой
Величайший пенальтист разве что . Марадонна мог тащить и без пенальти в каждой игре. 0+0 против Бразилии за всю карьеру говорят громче любых слов
великий португалец Роналду в плей офф ЧМ - 0+0 Г+П. 😭😭
+3
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Boni R
оба величайших своего времени.
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Станислав Л
Ответ Anton Abaturov
эти препараты запрещены мок. вот и весь вопрос. Месси -допингист
для больных их выписывают врачи
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JURAVLI
Ответ Pushka Zotova
Да, но почему-то когда речь заходит о рекорде по пенальти Месси на ЧМ-22 против гола столетия Марадоны на ЧМ-86, аргументы заканчиваются уже у "у десятилетних "свидетелей" игры Месси со Спортса)
и что в этих пенальти плохого? все пенальти забиты по правилам, поставлены по правилам, а помимо пенальти у Месси на турнире ещё несколько голов с игры и несколько поистине гениальных голевых. Это был турнир Месси и он себя показал во всей красе. Так что чушь про пенальти оставьте для убогих хейтеров Лео)
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rigobersong
Величайшие не проигрывали Брентфорду и Брайтону по 4-0, и еще...

La Liga Real Madrid 29/11/2010 FC Barcelona 5-0 Real Madrid -
Premier League Manchester United 24/10/2021 Manchester United 0-5 Liverpool -
La Liga Real Madrid 7/02/2015 Atletico Madrid 4-0 Real Madrid -
La Liga Real Madrid 21/11/2015 Real Madrid 0-4 FC Barcelona -
Premier League Manchester United 14/03/2004 Manchester City 4-1 Manchester United -
Premier League Manchester United 29/10/2005 Middlesbrough 4-1 Manchester United 1
Premier League Manchester United 14/03/2009 Manchester United 1-4 Liverpool 1
Champions League Real Madrid 24/04/2013 Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid 1
International friendly Portugal 20/11/2008 Brazil 6-2 Portugal -
2014 World Cup Portugal 16/06/2014 Germany 4-0 Portugal

Ну и раз уж роналду считают победу на ЧЕ заслуженной, по той же логике запишем в его копилку 6-3 от МС:))
+6
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JURAVLI
Месси опередил Марадону по: голам, ассистам, успешным обводкам, личным трофеям, клубным трофеям, трофеям за сборную, голам со штрафных, длительности пика... Он лучше его во всем, тут никаких уже аргументов у десятилетних "свидетелей" игры Диего со Спортса не осталось.
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Бьорн Дэли
Ответ Pushka Zotova
Прежде чем писать о достойном поведении, научитесь сами вести себя достойно. Я вежлив и спокоен. Высказав своё мнение, указал факты, на основании которых я к нему пришел. А вы хамите и обзываетесь. Ну и кому тут "больно и обидно"?)
Факт один - Месси Чемпион Мира.
Роналду исторически проиграл, причем разгромно. Это тоже факт.
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Universal1000
Нравится это кому-то или ее нравится, но на фоне Месси уже и в Аргентине Марадона - никто, пыль, чисто такой раритетный чувачок под коксом для стареющех, лысеющих толстячков или уже вовсе дедов деменционных. И не более того.

Про мир за пределами Аргентины и речи вести уже давным давно неуместно. Пропасть в соотношении. Месси его полностью переехал. Во всем. Ну кроме наркотиков конечно.
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The Best 20
Ответ Станислав Л
Птюч, Ёж. 17 минут назад Ответ Tpy6kaMerlina Напомните, во времена Марадоны были допинг тесты? а во времена Марадоны давали такие пенки как во времена Месси? _________________________________________ забивали руками только
Марадона был алкоголиком наркоманом насильником. он продержал свой феноменальный уровень не более 6-7 лет
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Буратино55
Ответ rigobersong
Топ лучших голов Роналду на ЧМ 22: 1. Липовый пенальти после своей же симуляции против Ганы Топ лучших голов роналду в ПО ЧМ: Ой..все:))
Я думаю Рикельме мечтал о том как бы стать круче и Марадоны и Месси
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JURAVLI
Ответ Pushka Zotova
Я если и устал, то только от хамства поклонников Месси, заменяющего им аргументы.
с вами начнут нормально общаться, если перестанете нагло врать) не видел он ассисты Месси в топах, смешно. Его ассист с голландцами рассматривали со всех сторон во всех топах, а его сольный проход и пас с Хорватами? Пишите чушь, а потом обижаетесь на хамство.

Не пытайтесь натянуть сову на глобус. Месси уже давно опередил наркомана во всем. Даже по трофеям в сборной опередил. Спор окончен
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JURAVLI
Ответ Pushka Zotova
Я не пойму, почему мои слова про пенальти-чушь? Этот рекорд вошел в историю и вы сколько бы раз вы не написали "чушь про пенальти", этот рекорд никуда не денется. И что-то не припомню голов Месси или голов с передач Месси хоть в одном топе голов ЧМ-22. Так что гениальность пасов Месси не более, чем ваша фантазия. А плохого в пенальти всего лишь то, что гений забивал на ЧМ гениальные голы. А Месси - забивал пенальти. Не более и не менее) И вровень с гением Месси никогда не встать.
Вровень никогда не встать, потому что Месси уже давно далеко впереди) отдыхайте)
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Вальдано
Ответ Pushka Zotova
Я не пойму, почему мои слова про пенальти-чушь? Этот рекорд вошел в историю и вы сколько бы раз вы не написали "чушь про пенальти", этот рекорд никуда не денется. И что-то не припомню голов Месси или голов с передач Месси хоть в одном топе голов ЧМ-22. Так что гениальность пасов Месси не более, чем ваша фантазия. А плохого в пенальти всего лишь то, что гений забивал на ЧМ гениальные голы. А Месси - забивал пенальти. Не более и не менее) И вровень с гением Месси никогда не встать.
Тебе не получится облить грязью Месси.. Не старайся... Всё напрасно.. Месси - Величайший игрок всех времён.. По игре... И по всему остальному... Во всём...
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граф Якунин
Ответ Cearvm
Ничего себе! Казалось, Марадона и Рикельме - игроки разных эпох, но они правда пересекались в Боке Хуниорс в конце 90-х.
Да, когда начинал Рикельме, Марадона доигрывал. А с Месси пересеклись на олимпиаде и чм, ка.
Но потом та история про уход из сборной при тренере Марадоне
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Pushka Zotova
Ответ Бьорн Дэли
Факт один - Месси Чемпион Мира. Роналду исторически проиграл, причем разгромно. Это тоже факт.
Это уже два факта)
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Pushka Zotova
Ответ Бьорн Дэли
Кому интересно твое мнение? Больно, обидно, ну переживи это более достойно, чем писать очередную ахинею. Гол рукой Диего видимо из памяти вышибло.
Прежде чем писать о достойном поведении, научитесь сами вести себя достойно. Я вежлив и спокоен. Высказав своё мнение, указал факты, на основании которых я к нему пришел.
А вы хамите и обзываетесь. Ну и кому тут "больно и обидно"?)
+1
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Родя Раскольников
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Самое смешное, что это пишет зумер, который максимум застал конец нулевых и начало десятых. И то будучи учащимся младших классов.
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Артём Сергеев
Ответ Фарид Харисов
Гормон роста позволяет стать самым титулованным по командным и личным достижениям, а ещё лучшим по сухой статистике гол + пас. Так и запишем. Потом в жёлтый дом передам это открытие.
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
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а как же кринжи
+3
-3
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v.belorussky
По факту. Не было никого лучше Месси. И вряд ли будет.
+5
-5
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