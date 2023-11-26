Бразильский таблоид написал, что Месси изменял жене с аргентинской журналисткой. Супруга Фабрегаса опровергла это: «Неправда»
В Бразилии заявили, что Лионель Месси изменял жене Антонелле Рокуццо.
Сайт Direto Do Miolo со ссылкой на испанские источники написал, что Месси и Рокуццо переживают «самый большой кризис» из-за того, что у нападающего сборной Аргентины якобы был роман с аргентинской журналисткой Софией Мартинес. Утверждается, что из-за этого брак пары на грани распада.
На публикацию отреагировала жена экс-игрока «Барселоны» Франсеска Фабрегаса Даниэлла Семаан. Пара близка с Месси и Антонеллой, они регулярно путешествуют вместе.
«Что это за новость. Бессмыслица, где нет ничего правдивого», – написала Семаан в инстаграме.
Отметим, что испанского источника, на который сослались в Direto Do Miolo, по всей видимости, не существует.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
0+0 у Роналду на ЧМ-22 без учета пенальти.
но вы давно отвергли реальность и придумали свой мирок)))
Поэтому только стеб над ним и его фанатами.
Сверху вниз на вас смотрим.
Месси то нас не подвел, 18.12.2022 - наша гордость, ваша боль.
И нахрена тогда это здесь?) Всякую фейковую дичь про Величайшего в последние дней 5 постят
но спортс всё равно принес новость сюда)) И на фоне этого пихнет Криштика в топ бомбардиров Европы и высосут из пальца какой-то арабский рекорд. Вот и вся схема раздувания "противостояния" все эти 20 лет. Думаете вы самые умные? Никто не заметит ваши желтушные приёмчики? Заметили, все всё заметили)
Увы.
Кринж проиграл Лео историческую гонку.
2.Пеле
3.Марадона
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Остальные после.