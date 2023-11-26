В Бразилии заявили, что Лионель Месси изменял жене Антонелле Рокуццо.

Сайт Direto Do Miolo со ссылкой на испанские источники написал, что Месси и переживают «самый большой кризис» из-за того, что у нападающего сборной Аргентины якобы был роман с аргентинской журналисткой Софией Мартинес. Утверждается, что из-за этого брак пары на грани распада.

На публикацию отреагировала жена экс-игрока «Барселоны» Франсеска Фабрегаса Даниэлла Семаан. Пара близка с и Антонеллой, они регулярно путешествуют вместе.

«Что это за новость. Бессмыслица, где нет ничего правдивого», – написала Семаан в инстаграме.

Отметим, что испанского источника, на который сослались в Direto Do Miolo, по всей видимости, не существует.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?