Бразильский таблоид написал, что Месси изменял жене с аргентинской журналисткой. Супруга Фабрегаса опровергла это: «Неправда»

Теги Франсеск Фабрегас МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу светская хроника Интер Майами Антонелла Рокуццо Футбол

В Бразилии заявили, что Лионель Месси изменял жене Антонелле Рокуццо.

Сайт Direto Do Miolo со ссылкой на испанские источники написал, что Месси и Рокуццо переживают «самый большой кризис» из-за того, что у нападающего сборной Аргентины якобы был роман с аргентинской журналисткой Софией Мартинес. Утверждается, что из-за этого брак пары на грани распада.

На публикацию отреагировала жена экс-игрока «Барселоны» Франсеска Фабрегаса Даниэлла Семаан. Пара близка с Месси и Антонеллой, они регулярно путешествуют вместе.

«Что это за новость. Бессмыслица, где нет ничего правдивого», – написала Семаан в инстаграме.

Отметим, что испанского источника, на который сослались в Direto Do Miolo, по всей видимости, не существует.

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98 комментариев

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Ilia Tikhonov
Неправда,я не аргентинская журналистка-заявила супруга Фабрегаса
+214
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Alexander
Как интересно, после поражения сборной Бразилии от Аргентины сразу же появляется информация от бразильского же таблоида, что Месси оказывается неверный семьянин)) Не на поле, так в газетах обыграем)
+178
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+153
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Bunyod Turgunov
Ответ Эрнандес Эрнандес
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Человек живёт со своей жизнью. Выиграл все возможные трофеи и личные награды. Ставил много рекорды из которых нереально нынешним игрокам обновить. А ты тут сидишь 24/7 и обливаешь его грязью. Просто мне жалко на таких людей как ты
+108
-15
+93
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Эрнандес Эрнандес
Серхио Агуэро : «Неправда»
+88
-31
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songbilong
Ответ Ilia Tikhonov
Неправда,я не аргентинская журналистка-заявила супруга Фабрегаса
не прочитав новость полностью, можно подумать, что Месси именно с женой Фабрегаса изменил.
+58
-2
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Leon Petov
"Это неправда, он изменял со мной"
+45
-17
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messi_leo
Ответ S1rAlex
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Жена Фабрегаса хотя бы близкая подруга, но у тебя чего-то не возникла вопроса бегали ли неизвестные «журналисты» со свечкой за Месси. Налицо обилие критического мышления.
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Ilia Tikhonov
Ответ songbilong
не прочитав новость полностью, можно подумать, что Месси именно с женой Фабрегаса изменил.
В этом вся суть журналистики)если так вообще можно назвать что то на спортсе)
+26
-5
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Иван Баланар
Родриго Де Поль: "а вот сейчас обидно было"
+26
-13
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Trey4rch
Бразилы такие крысы закомплексованные)))
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Leon Petov
"Это неправда, он изменял со мной"
Вот ты Лёня, даешь)
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Vinnipukh Vinni
Бразилы прям вовремя выкатили "инсайд". Очень удачно - сразу после поражения от Аргентины.
+12
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The Best 20
ну началось))) блин вот кому это надо???
+10
-1
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Экспертное мнение
Ответ Эрнандес Эрнандес
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3+3 у Месси на ЧМ-22 без учета пенальти.
0+0 у Роналду на ЧМ-22 без учета пенальти.

но вы давно отвергли реальность и придумали свой мирок)))
+15
-7
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Алексей Ненахов
Никогда Ригоберг не был так близок к разоблачению
+13
-5
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Benjamin
Видимо сильно бразильцев обидели аргентинцы в последнем матче)))
+9
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Vinnipukh Vinni
Ответ The Best 20
ну началось))) блин вот кому это надо???
Бразилам это надо.
+7
-1
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Gaiar
Ответ Эрнандес Эрнандес
Да мне плевать на то, что ты напишешь 😁
Жалко вас
+6
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Michael_the_creator
Выносите ЗМ
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Иван Мирный
Вот не чего писать, придумают сказки.
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Caterina
Николас Тальяфико: " Каждые два года мы ездим на Маракану. Поливаем растения, и возвращаемся домой."
+6
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Oleg
Ответ Эрнандес Эрнандес
Еще один ревнивый фанат Месси 😆
Был бы ревнивый если бы кринж сумел завоевать величайший трофей ЧМ, но оно не смогло.
Поэтому только стеб над ним и его фанатами.
Сверху вниз на вас смотрим.
Месси то нас не подвел, 18.12.2022 - наша гордость, ваша боль.
+10
-6
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AF007
"Отметим, что испанского источника, на который сослались в Direto Do Miolo, по всей видимости, не существует"

И нахрена тогда это здесь?) Всякую фейковую дичь про Величайшего в последние дней 5 постят
+11
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justadamso@icloud.com
Ответ Amanda Saw
как бы печально это не звучало, наш Лео превращается в посмешище что в футбольном поле что вне футбола 🥲
После интервью Роналду вам так этого хочется
+4
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Экспертное мнение
Отметим, что испанского источника, на который сослались в Direto Do Miolo, по всей видимости, не существует.

но спортс всё равно принес новость сюда)) И на фоне этого пихнет Криштика в топ бомбардиров Европы и высосут из пальца какой-то арабский рекорд. Вот и вся схема раздувания "противостояния" все эти 20 лет. Думаете вы самые умные? Никто не заметит ваши желтушные приёмчики? Заметили, все всё заметили)
+14
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AlonRaven
Ответ Диана Ди
А ей откуда знать!? Она свечку держала что ли?
А как она, общаясь с ними, может не знать, что они разводятся?
+2
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Born is the King
Де Поль:"Ложь. Это была не журналистка"
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Oleg
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ревнивый персофан? 😆
Ревновать не к кому.
Увы.
Кринж проиграл Лео историческую гонку.
+5
-3
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Гасан исмаилов
Ответ Oleg
Был бы ревнивый если бы кринж сумел завоевать величайший трофей ЧМ, но оно не смогло. Поэтому только стеб над ним и его фанатами. Сверху вниз на вас смотрим. Месси то нас не подвел, 18.12.2022 - наша гордость, ваша боль.
Ну не победил он ЧМ.Ты отрицаешь величие Фигу,Деку,Ибрагимовича,Ширера,Креспо,Ван Бастена?Все они не выигрывали ЧМ.А Роналду еще и на пике божил.Он и Месси являются великими.А такие токсичные,никчемные люди,как вы,сидят и осуждают всех подряд.
+4
-2
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Вальдано
Бразильский "таблоид" после поражения на Маракане скоро заявит, что Месси и с Байденом спит.. 😄.. Бразильяны, как и любители Роналду, не умеют достойно проигрывать... Хорошо, что и тех и других натянули.. Это было кайфово.. 👍👏
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NEgr17
Ответ Ilia Tikhonov
Неправда,я не аргентинская журналистка-заявила супруга Фабрегаса
Это же хотел написать)
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The Best 20
Ответ Vinnipukh Vinni
Бразилам это надо.
ну это да, не подумал))+
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Oleg
Ответ Гасан исмаилов
Ну не победил он ЧМ.Ты отрицаешь величие Фигу,Деку,Ибрагимовича,Ширера,Креспо,Ван Бастена?Все они не выигрывали ЧМ.А Роналду еще и на пике божил.Он и Месси являются великими.А такие токсичные,никчемные люди,как вы,сидят и осуждают всех подряд.
1.Месси
2.Пеле
3.Марадона
____________________
Остальные после.
+1
0
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prus_3
Фабрегас писец как насторожился!
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Диана Ди
А ей откуда знать!? Она свечку держала что ли?
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Илья Мурашов
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий скрыт
Естественно. Месси сыграл всего 6 неполных матча.
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Din Rizaev
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий скрыт
и что дальше?
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Oleg
Ответ Эрнандес Эрнандес
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Kermit
Ответ Иван Мирный
Вот не чего писать, придумают сказки.
Не хватает новости про повышенный холестерин комментатора Дениса Казанского. :)
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Gaiar
Ответ Эрнандес Эрнандес
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Ну давайте я вам тоже самое напишу. В моем случае тоже двойные каталонские стандарты?
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Oleg
Ответ Эрнандес Эрнандес
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damondiamond
"Это неправда", - опровергла супруга Фабрегаса, добавив, что это была она
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songbilong
Ответ Штаны Габора Кирая
С самим Фабрегасом.
В присутствии аргентинской журналистки
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Штаны Габора Кирая
Ответ songbilong
не прочитав новость полностью, можно подумать, что Месси именно с женой Фабрегаса изменил.
С самим Фабрегасом.
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Antivse-2
а Месси то оказался не таким уж и святым
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pasmike
Ну сходил разок налево, что такого-то? После стольких лет супруги малость приедаются, не удивительно...
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prus_3
Бедный Фабрегас! Его жена не только за своим мужем успевает следить, но и за чужими. От такой не скроешься.
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Ромарио
Ответ Гномович!
Фейк Месси изменял жене только с Эвребе, Айтекином, Блаттером, Инфантино и судейской бригады ЧМ 22.
Но спал только с Агуэро -)
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as009595@icloud.com
Ответ Syndycate
Так и про то)
Ну а что красавица жена надо же ее чем то брать, если не внешностью то кошельком🤣
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deadjoker
Он изменял с Агуэро :))
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