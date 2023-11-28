Дзола считает Осимхена идеальным форвардом для «Реала»: «Мбаппе больше вингер, чем чистый нападающий. «Ман Сити» вряд ли легко отпустит Холанда»
Джанфранко Дзола назвал нападающих, которых подписал бы на месте «Реала».
– Мадридскому «Реалу» пока не удалось найти достойную замену Бензема. Кого вы считаете лучшим кандидатом?
– Это очень сложный вопрос (смеется). Я правда не знаю. Называют много громких имен, таких как Мбаппе, Холанд и даже Осимхен, который, на мой взгляд, идеально подходит для мадридского «Реала».
Но Мбаппе немного отличается от Холанда, и я не думаю, что «Манчестер Сити» легко позволит Холанду уйти.
– Что, если я попрошу вас назвать только одного из них?
– Вы все усложняете для меня (смеется). К счастью для меня, я не тренер мадридского «Реала».
Я мог бы выбрать Мбаппе, учитывая его талант и индивидуальность, он подходит, но он больше вингер, чем чистый нападающий, поэтому, на мой взгляд, на позицию чистого нападающего лучше подошли бы Холанд или Осимхен.
У каждого тренера свое видение. Вполне возможно, что тренер предпочел бы видеть в составе такого игрока, как Мбаппе, даже несмотря на то, что он не является чистым нападающим, поскольку это может пойти на пользу его стилю игры, – сказал бывший игрок «Наполи» и «Челси».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А так да. То что творит Кейн - это космос. Без него Тухеля уже бы не было скорее всего.
Что там мудрить то
Это покупки берут