Джанфранко Дзола назвал нападающих, которых подписал бы на месте «Реала».

– Мадридскому « » пока не удалось найти достойную замену . Кого вы считаете лучшим кандидатом?

– Это очень сложный вопрос (смеется). Я правда не знаю. Называют много громких имен, таких как Мбаппе, Холанд и даже Осимхен, который, на мой взгляд, идеально подходит для мадридского «Реала».

Но Мбаппе немного отличается от Холанда, и я не думаю, что « » легко позволит Холанду уйти.

– Что, если я попрошу вас назвать только одного из них?

– Вы все усложняете для меня (смеется). К счастью для меня, я не тренер мадридского «Реала».

Я мог бы выбрать Мбаппе, учитывая его талант и индивидуальность, он подходит, но он больше вингер, чем чистый нападающий, поэтому, на мой взгляд, на позицию чистого нападающего лучше подошли бы Холанд или .

У каждого тренера свое видение. Вполне возможно, что тренер предпочел бы видеть в составе такого игрока, как Мбаппе, даже несмотря на то, что он не является чистым нападающим, поскольку это может пойти на пользу его стилю игры, – сказал бывший игрок « » и «Челси».

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