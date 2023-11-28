Дзола считает Осимхена идеальным форвардом для «Реала»: «Мбаппе больше вингер, чем чистый нападающий. «Ман Сити» вряд ли легко отпустит Холанда»

Теги ПСЖ Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Наполи Джанфранко Дзола Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Джанфранко Дзола назвал нападающих, которых подписал бы на месте «Реала».

– Мадридскому «Реалу» пока не удалось найти достойную замену Бензема. Кого вы считаете лучшим кандидатом?

– Это очень сложный вопрос (смеется). Я правда не знаю. Называют много громких имен, таких как Мбаппе, Холанд и даже Осимхен, который, на мой взгляд, идеально подходит для мадридского «Реала».

Но Мбаппе немного отличается от Холанда, и я не думаю, что «Манчестер Сити» легко позволит Холанду уйти.

– Что, если я попрошу вас назвать только одного из них?

– Вы все усложняете для меня (смеется). К счастью для меня, я не тренер мадридского «Реала».

Я мог бы выбрать Мбаппе, учитывая его талант и индивидуальность, он подходит, но он больше вингер, чем чистый нападающий, поэтому, на мой взгляд, на позицию чистого нападающего лучше подошли бы Холанд или Осимхен.

У каждого тренера свое видение. Вполне возможно, что тренер предпочел бы видеть в составе такого игрока, как Мбаппе, даже несмотря на то, что он не является чистым нападающим, поскольку это может пойти на пользу его стилю игры, – сказал бывший игрок «Наполи» и «Челси». 

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20 комментариев

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Pertinax Gandi
Неужели свет клином сошёлся на трёх форвардах? Есть в конце концов Тюкавин, Сергеев, Чалов.
+25
-1
+24
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ман сити фейк
Ответ А. Мостовой
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Правильно замыкать не каждый умеет
+12
-1
+11
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Hans Castorp
Осимхен на топ уровне отыграл лишь сезон , в этом уже не так хорош , плюс видать травматичный , и он уж точно не замена Бензема по функционалу и навыкам , заменой Кариму мог быть только Кейн, других игроков с такими навыками имхо просто нет сейчас , и Кейн и Холланд оба чистые наконечники. Мбаппе больше вингер , это да , но мне кажется с его техникой , скоростью и ударом он сможет играть без проблем и 9 , но опять таки это будет отличаться от того что давал Карим , и вероятно у Мбаппе будут проблемы в силовой и верховой борьбе в позиционных атаках
+14
-5
+9
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morphvirg
Ответ А. Мостовой
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Как же припекает)
+9
0
+9
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Артём Ширяев
Ответ Hans Castorp
Осимхен на топ уровне отыграл лишь сезон , в этом уже не так хорош , плюс видать травматичный , и он уж точно не замена Бензема по функционалу и навыкам , заменой Кариму мог быть только Кейн, других игроков с такими навыками имхо просто нет сейчас , и Кейн и Холланд оба чистые наконечники. Мбаппе больше вингер , это да , но мне кажется с его техникой , скоростью и ударом он сможет играть без проблем и 9 , но опять таки это будет отличаться от того что давал Карим , и вероятно у Мбаппе будут проблемы в силовой и верховой борьбе в позиционных атаках
Альварес гипотетически. Он тоже весьма здорово адаптировался в роли "под" Холландом.
А так да. То что творит Кейн - это космос. Без него Тухеля уже бы не было скорее всего.
+8
0
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re-gree
Ответ А. Мостовой
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Глупые нападающие до сих пор не догадались, что можно просто замыкать в пустые, набивать статку и побеждать)
+8
0
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Roostam Qwacker
Так уже куплен,играет в Бразилии и приедет летом
Что там мудрить то
+6
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&_Bishep_&
Ответ А. Мостовой
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Сколько у неё голов за год?
+7
-2
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MVL
Ответ А. Мостовой
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Самое смешное, если бы он не замыкал, для чего его и взяли, они бы так ЛЧ и не взяли.
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morphvirg
Ответ Ivang King
Я что то упустил ?! Пенланд, это теперь так Холланда называют ?
Да. Уже не знают, к чему придраться.
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Ivang King
Ответ morphvirg
Как же припекает)
Я что то упустил ?! Пенланд, это теперь так Холланда называют ?
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morphvirg
Ответ ман сити фейк
Правильно замыкать не каждый умеет
Самый прикол в том, что продолжают повторять заученные фразы.
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MVL
Перес африканцев не покупает.
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А.В. Бубнов
Ответ MVL
Самое смешное, если бы он не замыкал, для чего его и взяли, они бы так ЛЧ и не взяли.
А вот другие клубы, Лигу Чемпионов выигрывали.
Это покупки берут
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А.В. Бубнов
Ответ Ivang King
Я что то упустил ?! Пенланд, это теперь так Холланда называют ?
Да, это про Отвисогуба.
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deadjoker
Чистый центр форвард будет мешать Биллингему врываться в штрафную. Мбаппе тут более органично подойдет
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Варяг
Ответ Pertinax Gandi
Неужели свет клином сошёлся на трёх форвардах? Есть в конце концов Тюкавин, Сергеев, Чалов.
Заболотный, прости господи...
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