Мольде — Карабах: прогноз на матч 30 ноября 2023, Лига Европы

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30 ноября пройдут матчи пятого тура групповой стадии Лиги Европы. В рамках группы Н сыграют «Мольде» — «Карабах». Игра пройдет в Молде на поле стадиона «Акер». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита матча. У норвежского коллектива нет поражений в 12 из 14 домашних играх турнира при 10 победах. В текущем сезоне команда проиграла «Карабаху» 0:1 в первом туре и «Байеру» 1:2 на домашней арене. В противостоянии с «Хеккеном» у «Мольде» домашняя победа 5:1 и гостевая 3:1. Всего у команды 6 набранных очков и третье место в группе. «Карабах» на старте турнира одержал две победы с одинаковым счетом 1:0. Победы над «Мольде» дома и «Хеккеном» в гостях. «Байеру» азербайджанский клуб проиграл дважды. Поражения 1:5 в гостях и 0:1 дома. С 6 очками команда на втором месте в группе. Победитель очного матча получит преимущество в борьбе за второе место в группе.

В матче первого круга был забит всего один мяч. Победу «Карабаху» принес точный удар Леандро Андраде на 56 минуте. в матче было показано 7 желтых карточек. Еще раз команды сыграли в 2020 году в третьем раунде квалификации. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0. В серии пенальти успешнее оказался «Мольде». Победа со счетом 6:5.

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, ИТБ0,5 «Карабаха», «обе забьют — да».

Мольде

 

В последнем матче чемпионата Норвегии «Мольде» взял три очка в гостевой встрече с «Сарпсборгом 08». Победа со счетом 3:1. Дважды гости забили до перерыва. Голами на 1 и 44 минутах отметились Матиас Фьёртофт Лёвик и Кристофер Хауген. На 50 минуте лидерство гостей упрочил Никлас Эдегор. Хозяева забили свой единственный мяч только на 90 минуте. Отличился Никлас Сандберг.

В Элитсерии «Мольде» занимает пятое место с 50 очками в 29 турах. На счету команды 15 побед, 5 ничьи и 9 поражений. Ниже команда не опустится, но и не поднимется выше. В чемпионате осталось провести один матч. В Кубке Норвегии «Мольде» выбыл на стадии полуфинала. В сезоне 2022 года команда была чемпионом Норвегии с преимуществом над вторым местом в 18 очков.

Результаты «Мольде» в пяти играх:

  • Элитсерия, «Сарпсборг 08» — «Мольде» 1:3;
  • Элитсерия, «Мольде» — «Лиллестрём» 4:0;
  • Лига Европы, «Хеккен» — «Мольде» 1:3;
  • Элитсерия, «Русенборг» — «Мольде» 3:1;
  • Элитсерия, «Мольде» — «Тромсё» 1:4.

На официальном уровне команда не играет вничью в 10 встречах. На счету «Мольде» пять побед и пять поражений. Разница голов 25:18. На домашней арене у команды пять побед, одна ничья и четыре поражения. Разница голов 24:14.

Интересные статистические факты по игре «Мольде»:

  • Самые результативные игроки команды в еврокубках: Магнус Эйкрем 3+2, Эмиль Брейвик 2+2, Кристиан Эриксен 3+0, Мартин Эллингсен 1+2, Кристофер Гульбрандсен 2+0;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Эмиль Брейвик 12+10, Магнус Эйкрем 9+10, Кристиан Эриксен 9+7, Магнус Грёдем 11+4, Кристофер Хауген 5+8;
  • Не менее 3 голов забивается в 9 из 12 матчах команды в турнире;
  • На домашней арене «Мольде» не проиграл в 12 из 14 играх в Лиге Европы;
  • На домашней арене команда победила в 10 из 14 играх турнира;
  • «Мольде» пропускает в 4 домашних матчах Лиги Европы;
  • «Мольде» победил в 14 из 19 домашних встречах;
  • В 8 домашних матчах команды забивается как минимум 3 гола;
  • В 4 матчах команда забивает до перерыва.

В лазарете команды 32-летний защитник Мартин Линнес.

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Карабах

 

в 14 туре чемпионата Азербайджана по футболу «Карабах» взял три очка в игре с «Сабахом» из Баку. Гостевая победа со счетом 2:1. Все три гола были забиты во втором тайме. Гости забили на 58 и 61 минутах. Голами отличились Турал Байрамов и Нариман Ахундзаде. Хозяева почти сразу сократили отставание в счете. На 64 минуте забил Джесси Секидика. Больше результативных действий в матче не было.

«Карабах» после 14 туров удерживает лидерство в чемпионате Азербайджана. Команда набрала 29 очков. На счету «Карабаха» 9 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Разница голов 33:13. «Карабах» самая результативная команда турнира. В сезоне 2022/2023 команда стала чемпионом Азербайджана.

Результаты «Карабаха» в пяти последних встречах:

  • Премьер-Лига, «Сабах» Баку — «Карабах» 1:2;
  • Премьер-Лига, «Карабах» — «Сабаил» 3:1;
  • Лига Европы, «Карабах» — «Байер» 0:1;
  • Премьер-Лига, «Карабах» — «Кяпаз» 7:1;
  • Премьер-Лига, «Араз-Нахчыван» — «Карабах» 2:1.

На официальном уровне у команды шесть побед, одна ничья и три поражения. Разница голов 24:13. В гостевых встречах у «Карабаха» шесть побед, одна ничья и три поражения. Разница голов 16:14.

Интересные статические факты по игре «Карабаха» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в еврокубках: Леандро Андраде 3+2, Редон Джиджа 5+0, Абдула Зубир 1+3, Яссин Бензья 2+2, Турал Байрамов 3+0;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Жуниньо 12+0, Леандро Андраде 7+2, Яссин Бензья 6+2, Абдула Зубир 4+3, Турал Байрамов 6+0;
  • Не больше 2 голов забивалось в 5 из 6 играх «Карабаха» в турнире;
  • «Карабах» не играет вничью в 26 матчах Лиги Европы;
  • Голевая серия команды в турнире 7 гостевых матчей;
  • «Карабах» победил в 14 из 19 матчах на выезде;
  • В 4 гостевых матчах команды было забито как минимум 3 гола;
  • Обе команды забивают в 4 гостевых матчах «Карабаха»;
  • Команда забивает в 19 гостевых матчах;
  • «Карабах» пропускает в 7 играх.

Серьезных кадровых проблем нет.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы Мольде — Карабах

 

В предстоящей паре будет определен второй участник плей-офф Лиги Европы. Победитель матча почти гарантирует себе второе место в квартете. В случае ничьей обе команды пробьются в евровесну, так как не смогут опуститься ниже третьей строчки. Для «Мольде» игра с «Карабахом» хорошая возможность взять очки, так как в последнем туре будет игра с «Байером» в Леверкузене.

Коэффициенты на матч «Мольде» — «Карабах» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Мольде» — 1,93;
  • Ничья — 3,67;
  • Победа «Карабаха» — 4,13;
  • ТБ2,5 — 1,81;
  • ТМ2,5 — 2,08;
  • «Обе забьют — да» — 1,73;
  • «Обе забьют — нет» — 2,10.

В Лиге Европы норвежцы играют результативно. Как минимум три гола было забито в 9 из 12 матчах в турнире с участием «Мольде». «Карабах» играет в более закрытый футбол, но на выезде и в Лиге Европы регулярно огорчает соперников. В 9 из 10 матчах «Карабах» забивает. «Мольде» будет стараться играть на победу, так как другой результат почти лишит шансов на второе место. В последнем туре групповой стадии у «Карабаха» соперник попроще. Настрой команд, высокая результативность «Мольде» и голевая гостевая серия «Карабаха» окажут влияние на игру. Для ставки на матч можно выбрать ТБ2,5 и «обе забьют — да». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,81 и 1,73 на эти исходы.

Где смотреть матч Мольде — Карабах

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Мольде Норвегия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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