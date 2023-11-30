Астана – Динамо Загреб, прогноз на матч 30.11.2023, Лига конференций УЕФА

30 ноября в Астане состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги конференций. Одноименная команда будет принимать гостей из Хорватии – Динамо Загреб. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Динамо Загреб (1,97).

Команды выступают в группе C. Единоличным лидером квартета, решившим все вопросы с выходом в плей-офф, является Виктория. Чехи набрали 12 очков из 12 возможных. Астана располагается на второй строчке, имея в активе 4 балла. Далее идут Балкани (Косово, 4 очка), а загребское Динамо замыкает таблицу, насобирав лишь три балла в 4 турах.

Астана

Астана проводит солидный сезон на внутренней арене. После 26 матчей команда занимает второе место, отставая от лидера (Ордабасы) на пять очков.

При этом важно заметить, что подопечные Григория Бабаяна подходят к важному поединку с «Загребом» фактически без кадровых потерь. Все лидеры в строю и готовы бороться за выход в плей-офф Лиги конференций.

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Динамо Загреб

Динамо откровенно «подзабило» на участие в ЛК, сосредоточившись на родном чемпионате. Впрочем, и в Хорватии у подопечных Сергея Якировича дела идут не лучшим образом. В настоящее время «шашечные» идут на третьей строчке, отставая от своего злейшего врага Хайдука на 9 очков. Важно заметить, что у Динамо имеются сразу два матча в запасе.

Игру в Астане точно пропустит вингер Лука Стойкович. Также «Загреб» с высокой долей вероятности не сможет рассчитывать на хавбека Лукаса Качавенду.

Астана – Динамо Загреб: история личных встреч

Суммарно Астана и «шашечные» успели провести пять очных поединков. Динамо добыло четыре победы, еще один матч завершился ничейным исходом.

В первом круге хорваты одолели коллектив из Казахстана на своем поле. Динамо просто «вынесло» соперника, победив со счетом 5:1.

Также следует заметить, что в сезоне 2023/2024 Астана и Динамо успели «зарубиться» в квалификации Лиги чемпионов. Оба раза сильнее были хорваты – 4:0 и 2:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Астана – Динамо Загреб

Аналитики не особо верят в то, что казахи смогут прервать серию неудач в противостоянии с Динамо. Букмекерская контора BetBoom дает на победу Астаны коэффициент 3,8. Успех «Загреба» оценивается значительно скромнее – 1,97. Ничья идет за 3,75.

Также ожидается, что соперники порадуют атакующим футболом. BetBoom предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов с кефом 1,68. ТМ предлагают взять с цифрой 2,26.

Мы считаем, что Динамо захочет совершить марш-бросок и все же побороться за место в плей-офф Лиги конференций, тем более, для этого есть все шансы. «Загреб» – максимально неудобный оппонент для Астаны. Предлагаем поставить на победу команды из Хорватии.

Любителям рискнуть можно и вовсе выбрать вариант победы Динамо с форой -1. Рабочая схема, учитывая историю личных встреч Астаны и «шашечных». Букмекерская контора BetBoom дает на такой вариант развития событий очень солидный коэффициент – 2,61.

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