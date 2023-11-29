Где смотреть Мольде – Карабах, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 30 ноября
В четверг, 30 ноября, сыграют Мольде и Карабах в 5 туре Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Акер Стадион».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Мольде – Карабах
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.