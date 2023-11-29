Где смотреть Мольде – Карабах, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 30 ноября

В четверг, 30 ноября, сыграют Мольде и Карабах в 5 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Акер Стадион».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Мольде – Карабах

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Мольде: все новости

Карабах: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Мольде – Карабах