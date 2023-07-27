Тен Хаг после 0:2 от «Реала» о том, что «МЮ» нужен нападающий: «Однозначно. Голов не хватило»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы товарищеские матчи (клубы) Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Скотт Мактоминей Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг после 0:2 от «Реала» заявил, что «Ман Юнайтед» необходим нападающий.

В товарищеском матче, который прошел в США, команда тен Хага нанесла 14 ударов, но не забила.

– Игра «МЮ» в атаке против «Реала» объясняет, почему клуб хочет подписать нападающего?

– Однозначно. Нам не хватило двух моментов – с самого начала прессинг мог быть лучше и забитых голов.

Думаю, нам нужно больше игроков, которые способны обыграть один в один, а у нас такие ситуации возникали. В них оказывались Рэшфорд, Скотт Мактоминей и Гарначо. Из таких положений нужно забивать.

Сложно что-либо сказать. Мы работаем круглые сутки. Мы работаем и все – или не все, но многие – в этом клубе отдают все силы, чтобы закрыть сделку.

Мы никогда не говорим об игроках, у которых контракты с другими клубами, поэтому не раскрою, на кого мы нацелены. Работаем, чтобы нужный игрок подписал контракт с нами, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» активно работает над трансфером нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда. За него устно предложили 50+10 млн евро, но итальянский клуб хочет минимум 70 млн.

Этим летом состав «Юнайтед» пополнили полузащитник Мэйсон Маунт и вратарь Андре Онана.

6 из 7 трансферов Тен Хага − с опытом Эредивизи. Эрик тащит в «МЮ» своих, а о Маунте мечтал с «Аякса»

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32 комментария

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QWertY
4:19 - https://wampi.ru/image/R9OQSQl

4:20 -«Очередное нытье от лысого шарлатана:)) Ни у одного тренера МЮ такого картбланша не было:)»

😂🤡
+12
-4
+8
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Dm Kznts
Ответ Андрюха с района
Сезон еще не начался, а физрук уже оправдывается и ноет)
цыц.
нап нужен
+10
-3
+7
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Romanian_Daddy
Первый комментарий Ригоберки стремительно теряет плюсы, он сразу решил запостить второй и третий в надежде на успех
+5
-2
+3
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Иван Пименов
Ответ QWertY
4:19 - https://wampi.ru/image/R9OQSQl 4:20 -«Очередное нытье от лысого шарлатана:)) Ни у одного тренера МЮ такого картбланша не было:)» 😂🤡
Так Ригоберка местный петрушка.
+3
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Dm Kznts
это было видно однозначно.
Даже с Арсами хавы забивали.
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Romanian_Daddy
Ответ QWertY
Игра была равной, Реал гол забил, когда МЮ еще был в меньшинстве из за травмы Майну. Ну и Хоселу в конце оформил красивейший голешник. Форвард обязательно нужен, смотреть на Трешфорда в роли центрнапа такое себе удовольствие)
Из оффсайда еще
+12
-10
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Bego Yusupov
Ответ Андрюха с района
Сезон еще не начался, а физрук уже оправдывается и ноет)
а ты думаешь мы далеко пойдём не чистым форвардом Рэшфордом и Марсьялем который не стабильный? если ты так думаешь то ты однозначно глуповат
+1
0
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Tun
Снимите номер кверти и ригоберке, пусть там собачатся, а потом мирятся на фоне ненависти к Роналду и целуют плакаты Месси
0
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QWertY
Ответ Romanian_Daddy
Не настолько) Билли вылез там в оффсайд
Я ща пересмотрел эпизод, там в офсайде был другой черныш, а Джуд был позади АВБ
+2
-2
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Romanian_Daddy
Ответ Сикарио
на самом деле МЮ проиграл из-за Чакыра, который вчера судил в одну сторону и даже удалил Наню
И твою няню
+1
-1
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Bego Yusupov
Ответ rigobersong
Артета в прошлом сезоне играл в атаку с Нкетиа, и уничтожал лысого шарлатана, никто не ныл, а бился за чемпионство:))
потомучто Эдди чистый форвард о чём ты вообще
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Ханахаки_Вицбуллер
Ответ QWertY
4:19 - https://wampi.ru/image/R9OQSQl 4:20 -«Очередное нытье от лысого шарлатана:)) Ни у одного тренера МЮ такого картбланша не было:)» 😂🤡
хахахахахаахахахахаххахаахахахах
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Romanian_Daddy
Ответ QWertY
4:19 - https://wampi.ru/image/R9OQSQl 4:20 -«Очередное нытье от лысого шарлатана:)) Ни у одного тренера МЮ такого картбланша не было:)» 😂🤡
Ахахахахаххахахах
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