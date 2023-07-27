Тен Хаг после 0:2 от «Реала» о том, что «МЮ» нужен нападающий: «Однозначно. Голов не хватило»

Эрик тен Хаг после 0:2 от «Реала» заявил, что «Ман Юнайтед» необходим нападающий.

В товарищеском матче, который прошел в США, команда тен Хага нанесла 14 ударов, но не забила.

– Игра «МЮ» в атаке против « » объясняет, почему клуб хочет подписать нападающего?

– Однозначно. Нам не хватило двух моментов – с самого начала прессинг мог быть лучше и забитых голов.

Думаю, нам нужно больше игроков, которые способны обыграть один в один, а у нас такие ситуации возникали. В них оказывались Рэшфорд, Скотт Мактоминей и Гарначо. Из таких положений нужно забивать.

Сложно что-либо сказать. Мы работаем круглые сутки. Мы работаем и все – или не все, но многие – в этом клубе отдают все силы, чтобы закрыть сделку.

Мы никогда не говорим об игроках, у которых контракты с другими клубами, поэтому не раскрою, на кого мы нацелены. Работаем, чтобы нужный игрок подписал контракт с нами, – сказал главный тренер « ».

«МЮ» активно работает над трансфером нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда. За него устно предложили 50+10 млн евро, но итальянский клуб хочет минимум 70 млн.

Этим летом состав «Юнайтед» пополнили полузащитник Мэйсон Маунт и вратарь Андре Онана.

6 из 7 трансферов Тен Хага − с опытом Эредивизи. Эрик тащит в «МЮ» своих, а о Маунте мечтал с «Аякса»