Тен Хаг после 0:2 от «Реала» о том, что «МЮ» нужен нападающий: «Однозначно. Голов не хватило»
Эрик тен Хаг после 0:2 от «Реала» заявил, что «Ман Юнайтед» необходим нападающий.
В товарищеском матче, который прошел в США, команда тен Хага нанесла 14 ударов, но не забила.
– Игра «МЮ» в атаке против «Реала» объясняет, почему клуб хочет подписать нападающего?
– Однозначно. Нам не хватило двух моментов – с самого начала прессинг мог быть лучше и забитых голов.
Думаю, нам нужно больше игроков, которые способны обыграть один в один, а у нас такие ситуации возникали. В них оказывались Рэшфорд, Скотт Мактоминей и Гарначо. Из таких положений нужно забивать.
Сложно что-либо сказать. Мы работаем круглые сутки. Мы работаем и все – или не все, но многие – в этом клубе отдают все силы, чтобы закрыть сделку.
Мы никогда не говорим об игроках, у которых контракты с другими клубами, поэтому не раскрою, на кого мы нацелены. Работаем, чтобы нужный игрок подписал контракт с нами, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» активно работает над трансфером нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда. За него устно предложили 50+10 млн евро, но итальянский клуб хочет минимум 70 млн.
Этим летом состав «Юнайтед» пополнили полузащитник Мэйсон Маунт и вратарь Андре Онана.
6 из 7 трансферов Тен Хага − с опытом Эредивизи. Эрик тащит в «МЮ» своих, а о Маунте мечтал с «Аякса»
4:20 -«Очередное нытье от лысого шарлатана:)) Ни у одного тренера МЮ такого картбланша не было:)»
😂🤡
нап нужен
Даже с Арсами хавы забивали.