Погребняк об Абаскале: «Рыжий в команде – к удаче. Но с таким микроклиматом «Спартак» вряд ли будет за что-то бороться. Третье место – предел, и то если постараться»

Теги Спартак Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

Павел Погребняк высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Сейчас один из самых критикуемых тренеров в России – Гильермо Абаскаль. По делу ему достается от болельщиков и экспертов?

– Если рыжий в команде, то это к удаче. Серьезно, есть такая поговорка! Абаскаля то хотят убрать, то оставляют.

Непонятно каким образом там ведется политика. Для меня «Спартак» – это загадка. Что там творится? Есть конфликты внутри команды: кто-то не пришел на завтрак, кто-то обиделся... Понятно, что с таким микроклиматом в коллективе бороться за что-то серьезное вряд ли получится.

«Спартак» во всей красе – это удивить, обсудить... Я думаю, что Абаскаль спокойно продолжит работать, потому что они сыграли с «Локомотивом» со счетом 1:1 в меньшинстве и обыграли потом «Ростов» и «Балтику». Этим самым он забетонировал себе место до лета точно.

– Вы ранее отметили, что «Спартак» не сможет бороться за золотые медали. Разве их нынешний состав собран не для решения чемпионских задач?

– Смотря с кем сравнивать. Если с «Зенитом» и «Краснодаром», то точно нет. К тому же, очковый отрыв уже очень большой.

Я думаю, что третье место – предел «Спартака», и то нужно будет постараться, – сказал экс-форвард сборной России.

После 16 туров «Спартак» идет 4-м в турнирной таблице Мир РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита».

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14 комментариев

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Spartakus1984
Не удивлюсь, если Спартак в итоге будет выше Краснодара. Нападающего нужно зимой купить и Тавареш после травмы уже вернётся. Будет интересно.
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Húllabbalabbalúú
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Откуда ему знать что там в команде? наслушался инсайдеров дырявых и думает, что в теме:)))
"Для меня «Спартак» – это загадка. Что там творится?"
То есть ничего не знаю, но свое важное мнение обязательно выскажу.
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+11
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Откуда ему знать что там в команде? наслушался инсайдеров дырявых и думает, что в теме:)))
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Древний спартач
Чтобы бороться за чемпионство надо видеть в команде силу , стабильность и уверенность игроков в каждой линии . У Спартака на сегодня такого нет . Нужен "хребет" на котором держится игра . Не видно солидности у команды - так тыр-пыр , рваная игра - 15 минут играют , 75 "пожарят" . Нет какой-то уверенности перед игрой , что команда вот сегодня может без вопросов победить . А вообще , скажу крамольную мысль для многих фанатов (но , она нужна и правде надо смотреть в глаза) - когда Спартак будет обыгрывать Зенит , хотя бы у себя дома (кубок не в счёт) и с позиции силы играть в Питере , тогда и можно будет задумываться о чемпионстве . А пока от 2 места и ниже - борьба только за эти места . И ещё , надо усиливаться и чтобы у игроков не было спадов в игре - стабильность признак мастерства .
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r3tr0!
Был один рыжий в спартаке – так постоянно удаляли
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Владимир Дмитриев
Знать о микроклимате в команде, из сплетен из интернета, и делать далеко идущие выводы, не от большого ума!
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Алексей Петров
а если 2 рыжих как было недавно?
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Алар
Отрыв в 6 очков от первого места по мнению Погребняка огромен, что даже третье место предел для Спартака)) Что же такого Погребняку сделали в Спартаке, что его колбасит до сих пор?
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Иван Правспарт
мне нравится мне этот Паша ,но в чём то онправ
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barnauldiscovery
Про отставание так говорят, будто там очков 20, не меньше. Даже от первого места всего 6 очков (2 победы). Это, естественно, не говорит о том, что Спартак всех опередит, но такие фразы про "очковый отрыв очень большой" такие же нелепые, как и фразы о чемпионстве после нескольких первых туров
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Вячеслав Припузов
Ответ Spartakus1984
Не удивлюсь, если Спартак в итоге будет выше Краснодара. Нападающего нужно зимой купить и Тавареш после травмы уже вернётся. Будет интересно.
А я не удивлюсь, если Спартак станет таки чемпионом, если сохранится плотность в таблице до конца чемпионата...лидеры не остались непобежденными и не один раз, который можно было списать на случайность... велика вероятность, что чемпион будет определен по дополнительным показателям...
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