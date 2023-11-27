Погребняк об Абаскале: «Рыжий в команде – к удаче. Но с таким микроклиматом «Спартак» вряд ли будет за что-то бороться. Третье место – предел, и то если постараться»

Павел Погребняк высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Сейчас один из самых критикуемых тренеров в России – . По делу ему достается от болельщиков и экспертов?

– Если рыжий в команде, то это к удаче. Серьезно, есть такая поговорка! Абаскаля то хотят убрать, то оставляют.

Непонятно каким образом там ведется политика. Для меня «Спартак» – это загадка. Что там творится? Есть конфликты внутри команды: кто-то не пришел на завтрак, кто-то обиделся... Понятно, что с таким микроклиматом в коллективе бороться за что-то серьезное вряд ли получится.

«Спартак» во всей красе – это удивить, обсудить... Я думаю, что Абаскаль спокойно продолжит работать, потому что они сыграли с «Локомотивом» со счетом 1:1 в меньшинстве и обыграли потом «Ростов» и «Балтику». Этим самым он забетонировал себе место до лета точно.

– Вы ранее отметили, что «Спартак» не сможет бороться за золотые медали. Разве их нынешний состав собран не для решения чемпионских задач?

– Смотря с кем сравнивать. Если с « » и « », то точно нет. К тому же, очковый отрыв уже очень большой.

Я думаю, что третье место – предел « », и то нужно будет постараться, – сказал экс-форвард сборной России.

После 16 туров «Спартак» идет 4-м в турнирной таблице Мир , на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита».

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