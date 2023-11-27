«Спартак» – молодец среди овец, а среди молодцов и сам овца. Я не стал мучить глаза и мозг». Белоус о матче с «Балтикой» в снегопад

Юрий Белоус высказался о матче «Балтика» – «Спартак».

Матч 16-го тура Мир в Калининграде завершился победой « » со счетом 2:0. Игра проходила при сильном снегопаде, в связи с чем ее приостанавливали на несколько минут в начале первого тайма, а перерыв длился больше 25 минут.

– В Калининграде, в отличие от Воронежа, погодные условия не помешали «Спартаку» победить…

– Прежде всего, надо сказать, что такие игры – катастрофа. Калининград оказался не готов к снегопаду.

Неужели изначально нельзя было выбрать красный мяч, как в советское время, основываясь на прогнозе погоды? В итоге смотреть игру было невозможно. Неужели непонятно в конце ноября, что уже наступает зима?

– «Спартак» выиграл заслуженно?

– Честно говоря, я не стал мучить свои глаза и свой мозг. До этого я посмотрел в субботу три прекрасных матча чемпионата России, а эта игра мне была абсолютно неинтересна. Первый гол я увидел, на нем все и закончилось.

– «Спартак» же молодец, что выиграл?

– Молодец среди овец, а среди молодцов и сам овца, – сказал бывший гендиректор «Ростова».

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