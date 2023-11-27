«Спартак» – молодец среди овец, а среди молодцов и сам овца. Я не стал мучить глаза и мозг». Белоус о матче с «Балтикой» в снегопад

Теги Спартак Юрий Белоус премьер-лига Россия Балтика Футбол

Юрий Белоус высказался о матче «Балтика» – «Спартак».

Матч 16-го тура Мир РПЛ в Калининграде завершился победой «Спартака» со счетом 2:0. Игра проходила при сильном снегопаде, в связи с чем ее приостанавливали на несколько минут в начале первого тайма, а перерыв длился больше 25 минут.

– В Калининграде, в отличие от Воронежа, погодные условия не помешали «Спартаку» победить…

– Прежде всего, надо сказать, что такие игры – катастрофа. Калининград оказался не готов к снегопаду.

Неужели изначально нельзя было выбрать красный мяч, как в советское время, основываясь на прогнозе погоды? В итоге смотреть игру было невозможно. Неужели непонятно в конце ноября, что уже наступает зима?

– «Спартак» выиграл заслуженно?

– Честно говоря, я не стал мучить свои глаза и свой мозг. До этого я посмотрел в субботу три прекрасных матча чемпионата России, а эта игра мне была абсолютно неинтересна. Первый гол я увидел, на нем все и закончилось.

– «Спартак» же молодец, что выиграл?

– Молодец среди овец, а среди молодцов и сам овца, – сказал бывший гендиректор «Ростова».

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30 комментариев

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КБ Сергей
Белоус - трусливый гнус. Или гнусливый трус. Впрочем, какая разница?
+45
-2
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Михаил Алексеев
Закусывать надо
+44
-3
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Barcelona Forever
🤦сказочный *******
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андрей лазовский
Комментатор не о вц а , переел он холодца. Юра если молодец, кушай меньше холодец
+13
0
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Cruel Snake
Поэт под шофе
+12
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Сергей Круглов
Быдло, вот по этому и бывший 🤣
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Сергей Илюшенков
Что-то он так не выразился после матча по водному поло в Воронеже!Там просто Спартак проиграл и все эти горе специалисты радовались как дети!Глупые и завистливые людишки!
+7
-2
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Spartakus1984
Какая то овца Белоуская
+7
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Павел Ермаков
Сел Белоус потопить против Спартака.Увидел гол.И всё понял.)
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Ковид 07.10.52
А мне вспомнился вот такой стишок , характеризующий Белоуса: Писать на стенах туалета не мудренно, среди ....(кала) вы все поэты, среди поэтов вы ....(кал).
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Евгениий
Молчал бы, шабашник
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Вячеслав Припузов
Что за бред? Ростову повезло, что он бывший....
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Hitgoe Himgob
Ответ Михаил Алексеев
Закусывать надо
А он кто такой вообще, чем занимается? Его в нашем футболе лет 10 уже нет
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Никому_никабельный
Дядь, про мяч уже сказано пересказано 1000 раз. Вроде чел с футболом связан, а несёт такую ахинею. 🤡
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За_909!
Вот это высер при народе...
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Иван Правспарт
вот ба ран
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Mohnatiy
Нельзя мучить то, чего нет...
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Владимир Самойлов
Кто ты такой бело ус ??))) язык твой - враг твой !!!
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Valentin Kompaneytsev
Команды играли в ужасных условиях и заслуживают сочувствия. Что касается "я не стал мучить свои глаза и свой мозг" то, после сказанного Белоусом, мозг ему лечить точно надо.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Barcelona Forever
🤦сказочный *******
Не сказочный,а реальный.
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Алар
«Пастернака не читал, но осуждаю!»
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Артур Межаков
Птица дятел и то умнее....
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Sergey Man
Такую трагедию создал из-за снегопада, будто такое впервые произошло.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Barcelona Forever
🤦сказочный *******
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Barcelona Forever
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ну а что ты хотел,на спортсе давно процветает политика двойных стандартов и лицемерие.Кому-то можно говорить и писать оскорбления,а кого-то даже за литературные слова банят и удаляют коменты.
Все равны,но кто-то равнее
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Barcelona Forever
Ответ Честный контроль
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Ну если Спартак "овца",то тогда вы кто?!Вы сейчас под Спартаком, получается вы "подстилка овцы"?!🤣🤣🤣
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