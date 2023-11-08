Павел Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство, слишком большой отрыв. За тройку – может быть»

Павел Погребняк оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне Мир РПЛ.

– Видите, что « » поборется за титул?

– За первое место? Не сможет – очень большой очковый отрыв.

– А по потенциалу как оцените?

– Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков.

Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку – может быть, да, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России.

После 14 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. У лидирующего «Краснодара» – 31 балл.

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