Павел Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство, слишком большой отрыв. За тройку – может быть»
Павел Погребняк оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне Мир РПЛ.
– Видите, что «Спартак» поборется за титул?
– За первое место? Не сможет – очень большой очковый отрыв.
– А по потенциалу как оцените?
– Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков.
Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку – может быть, да, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России.
После 14 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. У лидирующего «Краснодара» – 31 балл.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Из категории вопросов типа будет ли Зенит силён на дистанции, мог ли Конифей перейти в Европу и т.д.) надеюсь вы поняли что я имел ввиду.