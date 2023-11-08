Павел Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство, слишком большой отрыв. За тройку – может быть»

Теги Спартак Павел Погребняк премьер-лига Россия Футбол

Павел Погребняк оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне Мир РПЛ.

– Видите, что «Спартак» поборется за титул?

– За первое место? Не сможет – очень большой очковый отрыв.

– А по потенциалу как оцените?

– Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков.

Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку – может быть, да, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России.

После 14 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. У лидирующего «Краснодара» – 31 балл.

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10 комментариев

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Zenith forever
Интересно, почему постоянно всех спрашивают, сумеет ли Спартак стать чемпионом, ведь нужно спрашивать, сумеет ли Спартак остаться в вышке?
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Pestalo33i
Спартак и в 2016 стал чемпионом случайно.... вообще, все эти росказни про судейские победы должны бы были отвадить хороших людей от Спартака, но подлецов много, большинство
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igls54
«Спартак» сможет еще навязать... шарфиков, может быть»
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Slavnov
спартак играет,как г...в переходные бы не загреметь,какая тройка?
+2
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Ринат Якупов
Ещё один, воспитанник, вылез.
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svft
ох уж эта популярность)
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Радонежский
Игры нет, нет команды. Какая ещё тройка? Смешно. Абаскаля надо убирать
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nexia99
Ответ Zenith forever
Интересно, почему постоянно всех спрашивают, сумеет ли Спартак стать чемпионом, ведь нужно спрашивать, сумеет ли Спартак остаться в вышке?
Потому что скудный уровень нынешних журналистов не способен на большее - каждый день задавать один и тот же вопрос, иногда одному и тому же человеку.
Из категории вопросов типа будет ли Зенит силён на дистанции, мог ли Конифей перейти в Европу и т.д.) надеюсь вы поняли что я имел ввиду.
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