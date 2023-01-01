Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне. По словам женщины, он засунул руку ей под белье
Бывший защитник «Барселоны» подозревается в сексуальном насилии.
Женщина заявила сотрудникам полиции Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra, что ее домогался 39-летний Дани Алвес в клубе Sutton на улице Тусет в Барселоне.
По словам предполагаемой жертвы домогательства, Алвес засунул руку ей под нижнее белье. После этого дама в испуге предупредила подруг, а они передали информацию сотрудникам, ответственным за безопасность в зале заведения. И в силу вступил городской протокол, направленный против нападений и сексуальных домогательств в частных ночных клубах.
Как отмечают источники ABC, женщина «очень сильно нервничала», и ее не оставляли в одиночестве. Даму вместе с подругами перевели в безопасное место, и отвечающие за безопасность лица уведомили каталонскую полицию, после чего ее сотрудники прибыли на место происшествия.
Когда жертва рассказала о произошедшем, предполагаемый преступник уже покинул помещение. Представители окружения футболиста, с которыми связалось издание ABC, отрицают факты сексуального насилия. Они утверждают, что информация является ложной, несмотря на то, что Алвес действительно был в указанном заведении. Он находился там «в течение короткого времени» и «ничего не произошло».
Каталонская полиция начала расследование после сообщения о предполагаемом акте сексуального насилия в ночном клубе. Жертва прошла медицинское обследование в больнице Барселоны, и сотрудники полиции взяли у нее показания.
Инцидент произошел 30 декабря, ранним утром. Алвес, ранее выступавший за сборную Бразилии на чемпионате мира в Катаре, в предновогодние дни прибыл на отдых в Барселону.
В ходе карьеры латераль играл также за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу». В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».
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