Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне. По словам женщины, он засунул руку ей под белье

Теги ПСЖ Ювентус высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Барселона Севилья Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сан-Паулу происшествия высшая лига Мексика Пумас девушки и спорт Футбол

Бывший защитник «Барселоны» подозревается в сексуальном насилии.

Женщина заявила сотрудникам полиции Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra, что ее домогался 39-летний Дани Алвес в клубе Sutton на улице Тусет в Барселоне.

По словам предполагаемой жертвы домогательства, Алвес засунул руку ей под нижнее белье. После этого дама в испуге предупредила подруг, а они передали информацию сотрудникам, ответственным за безопасность в зале заведения. И в силу вступил городской протокол, направленный против нападений и сексуальных домогательств в частных ночных клубах.

Как отмечают источники ABC, женщина «очень сильно нервничала», и ее не оставляли в одиночестве. Даму вместе с подругами перевели в безопасное место, и отвечающие за безопасность лица уведомили каталонскую полицию, после чего ее сотрудники прибыли на место происшествия.

Когда жертва рассказала о произошедшем, предполагаемый преступник уже покинул помещение. Представители окружения футболиста, с которыми связалось издание ABC, отрицают факты сексуального насилия. Они утверждают, что информация является ложной, несмотря на то, что Алвес действительно был в указанном заведении. Он находился там «в течение короткого времени» и «ничего не произошло».

Каталонская полиция начала расследование после сообщения о предполагаемом акте сексуального насилия в ночном клубе. Жертва прошла медицинское обследование в больнице Барселоны, и сотрудники полиции взяли у нее показания.

Инцидент произошел 30 декабря, ранним утром. Алвес, ранее выступавший за сборную Бразилии на чемпионате мира в Катаре, в предновогодние дни прибыл на отдых в Барселону.

В ходе карьеры латераль играл также за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу». В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».

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78 комментариев

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Василий Смолин
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Ответ Timur_A
Надо полагать, что женщина в ночном клубе была не в одном лишь нижнем белье. Тогда возникает вопрос. Как технически можно засунуть руку в нижнее бельё, если женщина полностью одета? Этот вопрос женщине задали? Что она ответила?
Вы слышали от таком понятии, как юбка?
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Бродяга-симпатяга
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Ответ GaiRic
С таким бабло и не найти куда засунуть … любовь за деньги / по контракту и дешевле и без последствий
Он хочет чтобы его любили не за бабки а за курносую мордашку и ручки умелые
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Михаил Енилин
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Он просто станцевал r’n’b
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Dimas Kadeev
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Это была не рука, а третья нога😂😂😂
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СкромныйБосс
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А медицинское обследование зачем? Чего оно должно показать? Отпечаток ???
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GaiRic
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С таким бабло и не найти куда засунуть … любовь за деньги / по контракту и дешевле и без последствий
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Трент Резнор
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Проверил кухню. 👍
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Sergio19882007
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Ответ Timur_A
Надо полагать, что женщина в ночном клубе была не в одном лишь нижнем белье. Тогда возникает вопрос. Как технически можно засунуть руку в нижнее бельё, если женщина полностью одета? Этот вопрос женщине задали? Что она ответила?
сколько тебе лет?)
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Руслан Узденов
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В новости так описывается, будто это была крупнейшая в истории облава на серийного маньяка.

Бразил всего-то немного помацал женщину в ночном клубе.
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barca1899messi
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Ответ KozlikX
Подгорело
Нет что ты у меня от козлов никогда не горит тебя зовут козёл козлик ласково так
Самое интересное что я Наркотики не употребляю Даже сигарет простых не курю алкоголь тоже не употребляю поэтому я не знаю откуда у меня такой глюк что я переписываюсь с каким-то козлом
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ГОЛИБ Хошимов
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Девушки хотять зарабатывать
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strelnik.nik.1990@icloud.com
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Искал место работы...
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KozlikX
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Ответ barca1899messi
Супер Шутка просто супер ты красава Я даже не знаю как тебе это благодарить за такую шутку Если бы я хоть кого-то знал из Аншлага или из Петросян шоу я бы обязательно попросил взять тебя в качестве уборщика но я не смотрю эти шоу не слушаю этих людей поэтому продолжай заниматься онанизмом так как шутить У тебя ни хрена не получается кстати шутка про засунуть руки мужику в трусы Это в адрес Криштиану Роналду и Реала насколько не изменяет память Она мне никогда не изменяет это он тыкал своими пальчиками в попу Марсело
Подгорело
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Квадратный_мяч
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Она на берегу с ним договорилась - только жесткий БДСМ по взаимному согласию. Но руки в трусики - это не по-христиански.
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hruken
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при этом тетка была в костюме сварщицы
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Michael Boldyrev
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Ответ dutch74
Как-то один португей засунул палец в анус своего коллеги на глазах у 100 тыс зрителей и миллионов телезрителей. И ничего ему не было и никто не жаловался..
Чилиец (кажется) уругвайцу (Кавани). Такое было.
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Бродяга-симпатяга
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Очередной трофей сорвался
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AlexZhano__
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да и по каталонскому завету "Мужчина должен любить лишь Мужчину"
Ещё царь Леонид, обитающий сейчас где-то во Франции, говорил: "У нас такие приветствия - женщины дают "пять", а мужчины целуются в засос!"
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Sabaka Sabaka
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ну а где там секас если он только руку засунул?
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Совесть Черданцева
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Ответ AlexZhano__
Какая чушь! Разве может игрок Барселоны засунуть руку в штаны женщине? Только мужчине!
По-моему за это АПЛ ответственна
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Виктор Петров
Комментарий удален модератором
Видел фотку Пике со Златаном, когда он играл в Барсе?
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Kelevra1989
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Ответ Timur_A
Надо полагать, что женщина в ночном клубе была не в одном лишь нижнем белье. Тогда возникает вопрос. Как технически можно засунуть руку в нижнее бельё, если женщина полностью одета? Этот вопрос женщине задали? Что она ответила?
Ты действительно не понимаешь, как можно засунуть туда руку? Посмотри порно что ли, до моментов с раздеваниями
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Александр Р
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Ответ AlexZhano__
Какая чушь! Разве может игрок Барселоны засунуть руку в штаны женщине? Только мужчине!
Тебе видно не раз засовывали
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Злобный Конь
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А чё там как у Робиньо дела? Или у Адама Джонсона? Спортс околокриминальный.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ AlexZhano__
Какая чушь! Разве может игрок Барселоны засунуть руку в штаны женщине? Только мужчине!
Да и по каталонскому завету "Мужчина должен любить лишь Мужчину"
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