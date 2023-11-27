Тен Хаг о сравнении Гарначо с Роналду и Руни: «Хочешь быть как они – забивай по 20 голов в АПЛ каждый год. Нужно проявлять себя постоянно – Алехандро этого пока не делает»
Эрик тен Хаг попросил не сравнивать Алехандро Гарначо с Роналду и Руни.
Такие параллели появились после того, как вингер «Манчестер Юнайтед» ударом через себя забил «Эвертону» (3:0).
«Не надо, это неправильно. У каждого из них свое лицо, но Гарначо предстоит проделать долгий путь, чтобы прийти к такому. Он должен очень усердно работать. Надо проявлять себя постоянно – пока он этого не делает.
Но у него точно огромный потенциал, мы не впервые увидели это. Мы часто видели проблески, однако для того, чтобы быть как Руни или Роналду, надо забивать 20-25 голов в АПЛ каждый год», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Как игрок Зидан был круче, но как тренер он рядом не валялся.
Мне кажется у Тен Хага реально какие то проблемы в плане эмоционального интеллекта. У него, как будто, даже похвала как претензия читается
Посмотрите с КЕМ Зидан брал все эти чашки, они и после ухода зизу с Карло взяли лч; никакой великой тренерской мысли никто не увидел, та команда и со Слуцким бы взяла Лч; ибо у них уже была игра, рисунок и структура, посмотрите на ротацию тех времен, одни и те же играют из раза в раз.
В том же интервью ЭТХ и хвалил Гарначо, цитата вырвана из контекста.
Как ты объяснишь что кринжу засчитывали голы с метровых офсайдов, которые с луны видно?
Как ты объяснишь что рамос остался на поле после того как сломал Салаха приемом из единоборств?
Да много чего, вот поэтому Зидан и не котируется высоко как тренер. Весь мир видел как добывались эти ЛЧ, какие скандалы судейские были после матчей.
Мне вот что-то кажется он больше не тренирует из-за боязни опять ничего не выиграть, чтобы вот такая легенда осталась о нем
Его Аякс-2019 по тренерски стоит всех потугов араба на поприще данном. Всех. Перемноженных на два.
Поэтому собсна один востребован и получает работу в МЮ, а второй никому не нужен три года как.
Парень положил космическую пушку - только ее и сравнивают
В Сити у него давным давно есть игрок экстра класса, и это не Холланд, а КДБ.
Ну собственно вектор вашего мышления очевиден, за сим я удаляюсь, можете дальше себя убеждать в величестве тренерства Зидана)) а про владение и количество передач это прикол конечно, чаще это упоминайте😂