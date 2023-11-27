Тен Хаг о сравнении Гарначо с Роналду и Руни: «Хочешь быть как они – забивай по 20 голов в АПЛ каждый год. Нужно проявлять себя постоянно – Алехандро этого пока не делает»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг попросил не сравнивать Алехандро Гарначо с Роналду и Руни.

Такие параллели появились после того, как вингер «Манчестер Юнайтед» ударом через себя забил «Эвертону» (3:0).

«Не надо, это неправильно. У каждого из них свое лицо, но Гарначо предстоит проделать долгий путь, чтобы прийти к такому. Он должен очень усердно работать. Надо проявлять себя постоянно – пока он этого не делает.

Но у него точно огромный потенциал, мы не впервые увидели это. Мы часто видели проблески, однако для того, чтобы быть как Руни или Роналду, надо забивать 20-25 голов в АПЛ каждый год», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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62 комментария

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Вован Мельников
Гарначо о сравнении 7Хага с Зиданом и Гвардиолой: "Хочешь быть как они? Ставь нормальную игру и выигрывай престижные трофеи. Пока у них из общего только одинаковая прическа"
+219
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+178
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Вован Мельников
Ответ benjamin92
Комментарий скрыт
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ
Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
+152
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Alexander Zubkov
Все по делу сказал, из-за одного супергола не становятся суперфутболистами, для этого нужна стабильность и результативность.
+71
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Алексей Елистратов
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
Так пускай попрактикует. Все правильно он написал. Зидан просто как в казино: сорвал куш и все. Автомат выдал Джекпот. Второй заход выдастся менее удачным. Пеп строит игровые машины, а Зидан на собранном составе и с мотивацией доехал до трех чашек.
+59
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mix94strikesback
Ответ Вован Мельников
Забавно, просто накачивающий речами тренер берет столько же чашек как и супер-пупер тактик гик))
Забавно, что у некоторых клоунов всё измеряется просто кол-вом чашек. Так зачем футбол смотреть, ведь можно просто в конце сезона смотреть, кто выиграл кубки, да?
+41
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Нургалиев Разрешил
Нормально так приободрил парнишку. Че он такой вечно унылый?
+29
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Sarumian
Тен Хаг: «Раз в год и палка стреляет».
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Ренат Губайдуллин
Ответ Вован Мельников
Комментарий скрыт
Ну этими данными вы демонстрируете, что футбол судите по цифрам и кубкам, и вовсе не смотрите воочию. Говорить что Зидан и Гвардиола одного поля ягоды в плане тренерства = расписаться в собственном незнании…
Как игрок Зидан был круче, но как тренер он рядом не валялся.
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Forza
Почему бы вот просто не сказать: "У Гарначо прекрасный потенциал, но пока ему не хватает стабильности"?

Мне кажется у Тен Хага реально какие то проблемы в плане эмоционального интеллекта. У него, как будто, даже похвала как претензия читается
+24
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Rick Sorkin
Самый душный человек в современном футболе
+18
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Ренат Губайдуллин
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
Ну так а в чем он не прав?
Посмотрите с КЕМ Зидан брал все эти чашки, они и после ухода зизу с Карло взяли лч; никакой великой тренерской мысли никто не увидел, та команда и со Слуцким бы взяла Лч; ибо у них уже была игра, рисунок и структура, посмотрите на ротацию тех времен, одни и те же играют из раза в раз.
+20
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Forza
Ответ Sarumian
Тен Хаг: «Раз в год и палка стреляет».
Хех. Наверное повезло Гарначо, что такого выражения в Английском нет.
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TiGra
Ответ Вован Мельников
Гарначо о сравнении 7Хага с Зиданом и Гвардиолой: "Хочешь быть как они? Ставь нормальную игру и выигрывай престижные трофеи. Пока у них из общего только одинаковая прическа"
Что-то вы очень лихо Зидана с Пепом на один уровень поставили. Там дистанция огромная.
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Belfast Boy
Ответ Rick Sorkin
Самый душный человек в современном футболе
душный комент
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A.B.W.
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
Да-да, все мы знаем какой футбол "ставил" Зидан и как он выиграл 2 из 3 ЛЧ
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gPk
Ответ Вован Мельников
Гарначо о сравнении 7Хага с Зиданом и Гвардиолой: "Хочешь быть как они? Ставь нормальную игру и выигрывай престижные трофеи. Пока у них из общего только одинаковая прическа"
Ставь нормальную игру>>>приплетает Зидана с навесами от которой даже фанаты Реала плевались
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Dinarxxx
забил гол вопросов ноль , но по игре гарначо средний футболер.
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В. Порзингис
Ответ Forza
Почему бы вот просто не сказать: "У Гарначо прекрасный потенциал, но пока ему не хватает стабильности"? Мне кажется у Тен Хага реально какие то проблемы в плане эмоционального интеллекта. У него, как будто, даже похвала как претензия читается
Перевод исказил дежурное «Парень забил крутой гол, но ему надо еще много работать, чтобы стать лучшим в мире» и превратил в негативное «Алехандро не может проявлять себя постоянно»
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madaev
Ответ GuruFutbola
Или один гол против шерифа за полгода)
🤡🤡🤡
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Александр Степанов
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
Только вот если посчитает еще и остальные трофеи, то Пеп на световые годы впереди. Так что сравнение неуместно.
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Trey4rch
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
Зидан, у которого в послужном списке один реал, на шару залетевший с тремя ушастыми, ага
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Алан Кайтуков
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
Зидан будто эту лигу с текстильщиком выиграл
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suka1989
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
Комментарий хороший , но ты не думал о том , что 3 лч подряд это не заслуга Зизу
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John Doe
Ответ ArnoNeputevy
Тен Хаг вспомнил, что ещё не поссорился с Гарначо. Единственным в команде.
Пацану 19 лет, тренер просто напомнил, что ловить звезду не надо. Гол - это всего лишь гол.
В том же интервью ЭТХ и хвалил Гарначо, цитата вырвана из контекста.
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Вован Мельников
Ответ Алексей Елистратов
Так пускай попрактикует. Все правильно он написал. Зидан просто как в казино: сорвал куш и все. Автомат выдал Джекпот. Второй заход выдастся менее удачным. Пеп строит игровые машины, а Зидан на собранном составе и с мотивацией доехал до трех чашек.
Забавно, просто накачивающий речами тренер берет столько же чашек как и супер-пупер тактик гик))
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Oleg
Ответ Вован Мельников
Так ему еще понадобился игрок экстракласса КДБ не хватало для ЛЧ
Вова, у Зидана три судейские ЛЧ.
Как ты объяснишь что кринжу засчитывали голы с метровых офсайдов, которые с луны видно?
Как ты объяснишь что рамос остался на поле после того как сломал Салаха приемом из единоборств?
Да много чего, вот поэтому Зидан и не котируется высоко как тренер. Весь мир видел как добывались эти ЛЧ, какие скандалы судейские были после матчей.
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Oleg
Ответ Вован Мельников
Забавно, просто накачивающий речами тренер берет столько же чашек как и супер-пупер тактик гик))
Про судейство не забудь, не всем засчитывают голы с метровых офсайдов, не удаляют игрока когда он как юфс ломает лидера, не удаляют голкипера по надуманному поводу и тд.
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Ruslan524
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
С той командой которую ему оставил Анчелотти и праймовый Роналду позволили зизу взять 3 лч, Анчелотти взял после него уже без Роналду с более старым составом, нельзя говорить что Зидан какой то супер герой, но факт 3лч у него не отнять
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#SharkTeam
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
И это все? Последний сезон Зидана бестрофейный, пусть попробует хотя бы еще раз чемпионат Испании выиграть.
Мне вот что-то кажется он больше не тренирует из-за боязни опять ничего не выиграть, чтобы вот такая легенда осталась о нем
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Andry 72
Ответ Вован Мельников
Боящийся тренировать Зидан, который не практикует много лет: 3 ЛЧ Пеп, который тренирует 15 лет супер-клубы: 3 ЛЧ, догнал Зизу только летом)))
Помимо З ЛЧ ты упустил 2 требла, и за 14 сезонов 11 побед в чемпионатах,куча рекордов во всех чемпионатах,а главное поставленная игра команд,за которой наблюдать истинное наслаждение
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Universal1000
Ответ Вован Мельников
Гарначо о сравнении 7Хага с Зиданом и Гвардиолой: "Хочешь быть как они? Ставь нормальную игру и выигрывай престижные трофеи. Пока у них из общего только одинаковая прическа"
Тен Хааг сильнее Зидана.
Его Аякс-2019 по тренерски стоит всех потугов араба на поприще данном. Всех. Перемноженных на два.
Поэтому собсна один востребован и получает работу в МЮ, а второй никому не нужен три года как.
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scaryclown/
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Вован Мельников
Гарначо о сравнении 7Хага с Зиданом и Гвардиолой: "Хочешь быть как они? Ставь нормальную игру и выигрывай престижные трофеи. Пока у них из общего только одинаковая прическа"
не позорься ставя физруна рядом с ТОП тренером,не важно Пеп там,или Вальверде,а сам факт.
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MrWillSee
А причем здесь сравнение долгосрочное, годы за сезон и пр?
Парень положил космическую пушку - только ее и сравнивают
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ArnoNeputevy
Тен Хаг вспомнил, что ещё не поссорился с Гарначо. Единственным в команде.
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Александр Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Вован Мельников
Гарначо о сравнении 7Хага с Зиданом и Гвардиолой: "Хочешь быть как они? Ставь нормальную игру и выигрывай престижные трофеи. Пока у них из общего только одинаковая прическа"
🤡
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#SharkTeam
Ответ Вован Мельников
А ЧЬЯ?! Ретроградного Меркурия? 3(три) ЛЧ берет чувак, обыгрывая лучшие клубы мира, обыгрывая всех этих тактиков. Вы еще скажите, что зидан мешал команде, лол
Как минимум нельзя забывать Роналду и Модрича с Кроосом. А в следующем сезоне "тактик" обыграл его дома и в гостях
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Батрадз Харебов
Ответ Вован Мельников
Забавно, просто накачивающий речами тренер берет столько же чашек как и супер-пупер тактик гик))
Это другое) 😂
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deadjoker
Теперь и этого сольют :))
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Ренат Губайдуллин
Ответ Вован Мельников
Комментарий скрыт
Провалился с Баварией ?😂
В Сити у него давным давно есть игрок экстра класса, и это не Холланд, а КДБ.
Ну собственно вектор вашего мышления очевиден, за сим я удаляюсь, можете дальше себя убеждать в величестве тренерства Зидана)) а про владение и количество передач это прикол конечно, чаще это упоминайте😂
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waleri
Так там и сравнение с ними было только по стилистике этого шикарнейшего гола! Как когда-то говорили гол в стиле Ван Бастена. Ничего более.
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sLp
Зачем после одного забитого гола его с кем-то сравнивать? Гол оч крутой-лучший за тур)) Но если после этого гола,у Гарначо опять будет много нереализованных моментов и след.гол он забьет матчей через 5,а то и больше, то кто вообще вспомнит про этот гол через себя??)
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Gatsby !!!
Ответ Forza
Почему бы вот просто не сказать: "У Гарначо прекрасный потенциал, но пока ему не хватает стабильности"? Мне кажется у Тен Хага реально какие то проблемы в плане эмоционального интеллекта. У него, как будто, даже похвала как претензия читается
перевод плохой
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Extrim
так в МЮ 20 голов за сезон последний раз забивали лет 10ть назад если не больше
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Magnus the Red
Все правильно говорит, у Гарначо должно быть свое лицо, свой стиль. Все эти постоянные сравнения с уникальными футболистами, которые рождаются раз в 30 лет только для детей и глоров. Зачем заранее завышать ожидания? Хейлунд это Хейлунд, но зато теперь отбитые сами начали сравнивать его с Хойлундом и оскорбляют его, добавляя с АлиЭкспресса. Это так тупо.
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