Тен Хаг о сравнении Гарначо с Роналду и Руни: «Хочешь быть как они – забивай по 20 голов в АПЛ каждый год. Нужно проявлять себя постоянно – Алехандро этого пока не делает»

Эрик тен Хаг попросил не сравнивать Алехандро Гарначо с Роналду и Руни.

Такие параллели появились после того, как вингер « » ударом через себя забил «Эвертону» (3:0).

«Не надо, это неправильно. У каждого из них свое лицо, но Гарначо предстоит проделать долгий путь, чтобы прийти к такому. Он должен очень усердно работать. Надо проявлять себя постоянно – пока он этого не делает.

Но у него точно огромный потенциал, мы не впервые увидели это. Мы часто видели проблески, однако для того, чтобы быть как Руни или , надо забивать 20-25 голов в каждый год», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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