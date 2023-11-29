Галатасарай – МЮ прогноз на матч 29 ноября 2023, Лига чемпионов

Начинается 5-й тур Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которого в ряде групп может решиться вопрос о том, кто продолжит весной борьбу за главный клубный трофей Европы. В группе A встретятся две команды, которые сейчас находятся вне зоны плей-офф: «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Тот, кто проиграет в этой встрече, почти наверняка останется без плей-офф Лиги чемпионов. Победа будет, говоря языком математики, необходимым, но недостаточным условием для выхода в одну восьмую. Итак, кому же из этой пары первому светит вылет?

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Галатасарай

В турецком чемпионате продолжается двоевластие «Фенербахче» и «Галатасарая»: при равенстве очков «Фенер» стоит выше по разнице забитых и пропущенных мячей. Тем более очной встречи между ними не было. Тем не менее, лидером бомбардирской гонки является как раз Мауро Икарди, забивший за «Галатасарай» 11 мячей. Не так давно стало известно, что Икарди мог перейти в «Реал» на фоне травмы Винисиуса Жуниора, однако мадридцы дали ясно знать, что не собираются подписывать Икарди. Впрочем, слухов о возможных переходах в «Галатасарай» и из его расположения столько, что можно запутаться.

Что касается Лиги чемпионов, то сейчас «Галатасарай» на 3-м месте с 4 очками. Столько же у «Копенгагена», с которым турецкий клуб сыграл вничью 2:2 на старте турнира, но разница забитых и пропущенных мячей на один мяч лучше у «Копенгагена». Отсюда вывод только один: оставшиеся два матча надо выигрывать, иначе может не светить даже плей-офф раунд Лиги Европы. То, что «Галатасарай» сумел нанести поражение «МЮ» 3:2 во втором туре, как раз и позволяет ему сохранять в теории шансы на плей-офф.

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Манчестер Юнайтед

В минувшем туре АПЛ команда Эрика Тен Хага одержала победу над «Эвертоном» со счётом 3:0, причём запомнился многим не столько счёт, сколько гол на 3-й минуте в исполнении Алехандро Гарначо. А если конкретнее, то он исполнил бисиклету и передал пламенный привет Уэйну Руни, уже повторявшему такой трюк более 10 лет назад. Три гола, три очка. Ситуация для «МЮ» капельку улучшилась в чемпионате: они на 6-м месте с 24 очками после 13 туров. До зоны Лиги Европы отставание составляет два очка (на 5-м месте находится «Тоттенхэм»), а до Лиги чемпионов 4 очка (3-е и 4-е место делят «Астон Вилла» и «Ливерпуль»).

Результат в АПЛ неудовлетворительный, и команде придётся очень много прибавлять, чтобы вернуть былую славу и былую мощь. Об этом говорит Рой Кин, подчёркивая, что несколько лет тому назад 6-е место сочли бы абсолютным позором в клубе. Но если говорить о Лиге чемпионов, то там просто катастрофа и пожарище после 4-го тура. Одержанная с таким трудом победа над «Копенгагеном» благодаря голу Магуайра и отражённому Андре Онана пенальти попросту была перечёркнута в ответном матче. Ведя 2:0 к 28-й минуте, «МЮ» в итоге проиграл со счётом 3:4. Если в течение следующих 90 минут «МЮ» не придумает ничего дельного, то как минимум с Лигой чемпионов им придётся проститься, да и Лига Европы им ещё не гарантирована.

Прогноз

Входные данные перед игрой нам предоставит Google. Игра начнётся 29 ноября в 20:45, место проведения – «Рамс Парк», он же «Стадион Неф», он же стадион «Али Сами Йен». Шансы команд примерно равны: 36% на «Галатасарай» и 38% на «МЮ». Ничья оценивается в 26%. Преимущество «МЮ» очень маленькое, но что думают букмекеры? Прежде, чем мы посмотрим на коэффициенты, сразу скажем: если «МЮ» проиграет, то лишится даже математических шансов на плей-офф.

BetBoom предлагает следующие цифры: 2.68 на победу «Галатасарая», 2.45 на победу «МЮ», 3.88 на ничью. Турнирное положение само подсказывает, что играть на ничью нельзя ни тем, ни другим. Двойной коэффициент 1.29 на победу любой из команд тоже подтверждает: 1.57 на набор любых очков «Галатасараем», 1.47 на набор очков «МЮ» (ничья входит в набор очков). Итак, очевидно, что отступать некуда ни «дьяволам», ни «львам». Поэтому перейдём к тоталам.

В этом матче букмекерами предлагается тотал больше 3 за 1.96 и тотал меньше 3 за 1.9. Как и всегда, для пояснений потребуется представить статистику пяти предыдущих встреч каждой команды, и мы начнём с «Галатасарая».

28 октября. Суперлига. Ризеспор 0:1 Галатасарай.

3 ноября. Суперлига. Галатасарай 2:1 Касымпаша.

8 ноября. Лига чемпионов. Бавария 2:1 Галатасарай.

11 ноября. Суперлига. Хатайспор 2:1 Галатасарай.

25 ноября. Суперлига. Галатасарай 4:0 Аланьяспор.

Строго выдержан четыре раза тотал больше 2.5, причём в последнем случае есть тотал больше 3.5 (за него даётся 2.51, за тотал ниже этого уровня 1.56). Но с учётом того, что «Аланьяспор» сейчас в зоне вылета, эту победу надо воспринимать без восторгов. Теперь давайте обратимся к пяти встречам «МЮ».

1 ноября. Кубок Лиги. МЮ 0:3 Ньюкасл.

4 ноября. Премьер-лига. Фулхэм 0:1 МЮ.

8 ноября. Лига чемпионов. Копенгаген 4:3 МЮ.

11 ноября. Премьер-лига. Лутон Таун 0:1 МЮ.

26 ноября. Премьер-лига. Эвертон 0:3 МЮ.

Как можно заметить, сейчас «МЮ» сыграет пятый подряд матч в гостях. Из Кубка Лиги они вылетели, и теперь им придётся приложить титанические усилия, чтобы не остаться без Лиги чемпионов (или Лиги Европы, поскольку и она пока не светит «дьяволам»). Что касается тоталов, то тотал больше 2.5 был пробит трижды (с учётом одного тотала больше 3.5). Правда, из этих тоталов только один пошёл на пользу Тен Хаагу и принёс дивиденды в виде очков. Вероятность тотала меньше 1.5 оценивается кэфом 5.45: дважды они побеждали за счёт одного забитого мяча. Кэф высокий, но ведь один гол может решить исход этой дуэли.

Что касается личных тоталов, то у «Галатасарая» есть вариант тотала больше 1.25 за 1.71 или меньше 1.25 за 2.17. У «МЮ» аналогичные тоталы оцениваются коэффициентами 1.63 и 2.32 соответственно. Тоталы больше и меньше 1.5 тоже примерно сопоставимы: 2.14 и 1.73 у «Галатасарая», 2 и 1.84 у «МЮ». Но снова небольшое преимущество за гостями. О форах не будем долго говорить: предлагаются нулевые форы за 2.03 и 1.83. С учётом преимущества гостей нетрудно догадаться, на кого какой кэф. Ну а трио фаворитов в списке тех, кто забьёт гол в матче, представлено Маркусом Рэшфордом, Мауро Икарди (по 2.4 на каждого) и Седриком Бакамбу (3).

Рекомендуемая ставка: победа «Галатасарая» за 2.68.

С учётом того, что «МЮ» предстоит играть против «Баварии» в шестом туре, шансов выкарабкаться в плей-офф немного. В случае победы тен Хаага кто-то может сказать, что у клуба продлена агония. Но есть предчувствие, что на амбициях клуба в Лиге чемпионов в пятом туре всё-таки будет поставлен крест.

Где смотреть матч Галатасарай – МЮ

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