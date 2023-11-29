Где смотреть Галатасарай – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 29 ноября

В среду, 29 ноября, сыграют Галатасарай и Манчестер Юнайтед в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Галатасарай – Манчестер Юнайтед

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Галатасарай – МЮ