Где смотреть Галатасарай – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 29 ноября
В среду, 29 ноября, сыграют Галатасарай и Манчестер Юнайтед в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Галатасарай – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Лига чемпионов УЕФА: все новости