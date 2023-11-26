«Реалу» предложили подписать Икарди. Клуб отказался

«Реал» не станет подписывать форварда «Галатасарая» Мауро Икарди.

Ранее появилась информация о том, что « » интересуется 30-летним аргентинцем на фоне травмы вингера Винисиуса Жуниора.

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай, специализирующийся на мадридском клубе, «Реалу» предложили подписать Икарди, но агенту игрока четко дали понять, что «бланкос» не заинтересованы в трансфере.

Агент Икарди Элио Леттерио Пино сообщил, что общался с «Мадридом».

«Реал» не делал предложений по , ни официальных, ни неофициальных. Но мы общаемся с официальными лицами «Реала», – приводит слова агента Fanatik.

Мауро забил 16 голов в 21 матче за клуб в этом сезоне. Подробная статистика игрока, выступавшего в системе «Барселоны» на молодежном уровне, – здесь.

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