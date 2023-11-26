«Реалу» предложили подписать Икарди. Клуб отказался

Теги Реал Мадрид Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Мауро Икарди агенты Футбол

«Реал» не станет подписывать форварда «Галатасарая» Мауро Икарди.

Ранее появилась информация о том, что «Мадрид» интересуется 30-летним аргентинцем на фоне травмы вингера Винисиуса Жуниора.

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай, специализирующийся на мадридском клубе, «Реалу» предложили подписать Икарди, но агенту игрока четко дали понять, что «бланкос» не заинтересованы в трансфере.

Агент Икарди Элио Леттерио Пино сообщил, что общался с «Мадридом».

«Реал» не делал предложений по Икарди, ни официальных, ни неофициальных. Но мы общаемся с официальными лицами «Реала», – приводит слова агента Fanatik.

Мауро забил 16 голов в 21 матче за клуб в этом сезоне. Подробная статистика игрока, выступавшего в системе «Барселоны» на молодежном уровне, – здесь.

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47 комментариев

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pit4er
Не прокатило у Ванды переехать в Мадрид
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Виталий Кислицын
Ответ Геннадий Тимченко
вот об этом и была речь - Икарди хочет вырваться из Турции, но Реал (с учётом "токсичности" футболиста), его никогда не рассматривал☝️
да он не токсичный, просто неумный, зато скорее всего счастливый)
+38
-1
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Геннадий Тимченко
вот об этом и была речь - Икарди хочет вырваться из Турции, но Реал (с учётом "токсичности" футболиста), его никогда не рассматривал☝️
+27
-8
+19
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Funny lepka
Хоселу:Я совсем один…
Перес:Ты не один, ты первый!
+14
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Марио 9
Икарди сейчас в хорошей форме, зря его Реал не подписал
+6
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Опа, Митяй
Хоселу сел книгу писать "История жизни. Как я стал в Реале номером один"
+6
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Homelender_666
А потом ты проснулся и понял, что нужно снова менять простынь:)
Ержан сладко спит 😅
+6
-1
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Биомеханоид
Ответ pit4er
Не прокатило у Ванды переехать в Мадрид
Собственно наличие Ванды и помешало, думаю.
+5
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Homelender_666
Ответ GuruFutbola
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А потом ты проснулся и понял, что нужно снова менять простынь:)
+5
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VuNePonimaete
Ответ Tristan...
Марсиаль идеально подходит Реалу. Стоит присмотреться
Чем же?
+2
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Beni Muss
Ответ GuruFutbola
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🤣🤣🤣
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KingOfTheDivan
Икарди можно дать шанс на самом деле, если запросы невелики
+2
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Экочёрт 4000
Ответ Марио 9
Икарди сейчас в хорошей форме, зря его Реал не подписал
чем хилее "Барселона", тем меньше вероятность, что у "Реала" появится хороший состав
увы
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Зелимхан
Ответ Дорох
в последние недели на спаде
На каком спаде? У него так то 1+2 в последнем матче
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SpilightTwarkle
Ответ Геннадий Тимченко
ну речь-то про 2023 год (тут на ресурсе писали, что Реал хочет получить этого подкаблучника): что было 5 лет назад уже история ☝️
Когда пишут "никогда" обычно подразумевают "никогда", а не конкретный год
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Тюменец
Икарди бы в сериАл. Идеальный вариант.
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iwannahaveanick
Ответ GuruFutbola
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Если речь про минусы на спортсе, то 100%
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Виктор Никитин
Ответ GuruFutbola
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причём тут деньги? зачем Реалу Икарди, он мертвец
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GuruFutbola
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Дорох
Ответ Зелимхан
На каком спаде? У него так то 1+2 в последнем матче
вот честно последний матч не смотрел.сказал до этого матча ощущением.2 игры с Баварией не забил и в чемпионате тоже.только Заа себя показывал
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Владимир Голованов
Ответ GuruFutbola
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Разве что люлей)))
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Ali
А агент сказала Пересу;
-Аесли через постель?
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Demyan Grachev
логично,что Реалу нужен ФЛАНГОВЫЙ нападающий, а не икаНди
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songbilong
Ответ GuruFutbola
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тогда подкинь немножко денег, раз ты целый клуб называешь нищими
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Mustang Shelby
а зря, в данный момент цн необходимо реалу или перес точно не долюбливает аргентинцев, не верится, например был легенда ди стефано
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Владимир Голованов
Ответ Антимосковский
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И что же она тебе такого сделала? Бросила и забрала всех детей?
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Nico Boi
Ответ pit4er
Не прокатило у Ванды переехать в Мадрид
на самом деле, на полном серьезе, мне кажется, что Икарди очень подойдет Барсе, уж точно будет лучше Левандовски,можете кидать в меня яйца, но я уверен, что Мауро мог бы достичь успеха в Каталонии, как минимум на пару сезонов
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ASH11
Ответ pit4er
Не прокатило у Ванды переехать в Мадрид
Так она же болеет вроде серьезно. Не до этого ей сейчас.
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Геннадий Тимченко
Ответ SpilightTwarkle
В 2018 году очень даже интересовался
ну речь-то про 2023 год (тут на ресурсе писали, что Реал хочет получить этого подкаблучника): что было 5 лет назад уже история ☝️
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SpilightTwarkle
Ответ Геннадий Тимченко
вот об этом и была речь - Икарди хочет вырваться из Турции, но Реал (с учётом "токсичности" футболиста), его никогда не рассматривал☝️
В 2018 году очень даже интересовался
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SaH4r.
Ответ Геннадий Тимченко
вот об этом и была речь - Икарди хочет вырваться из Турции, но Реал (с учётом "токсичности" футболиста), его никогда не рассматривал☝️
Икарди не токсичный, в отличии от его жены
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Геннадий Тимченко
Ответ Виталий Кислицын
да он не токсичный, просто неумный, зато скорее всего счастливый)
им крутит как хочет многодетная мать, поэтому он постоянно под угрозой "большого шухера"... счастливый скорее всего "моментами"
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