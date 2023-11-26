Кин о 6-м месте «МЮ»: «Им было бы стыдно еще несколько лет назад, а сейчас они довольны»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл Рой Кин Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

Рой Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» еще далеко до лидеров АПЛ.

«МЮ» сейчас занимает шестое место. Еще несколько лет назад вам было бы стыдно. А они, похоже, довольны шестой строчкой.

Им предстоит пройти долгий путь. «МЮ» должен конкурировать с лучшими командами. В их число входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», к тому же есть команды вроде «Тоттенхэма», у которых неплохой период. «Астон Вилла», «Ньюкасл».

На следующей неделе «МЮ» будет играть с «Ньюкаслом» в гостях. Посмотрим, что он покажет. Именно это «МЮ» и должен делать в больших матчах – что-то показывать», – заявил бывший хавбек «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Alexander Zubkov
Мне кажется Роя Кента из сериала Тед Лассо срисовали именно с Роя Кина) такой же опасный и дерзкий тип.
Рой Кин создан для фильмов Гая Ричи)
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Zubkov
Мне кажется Роя Кента из сериала Тед Лассо срисовали именно с Роя Кина) такой же опасный и дерзкий тип.
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самозанятый
с 16 по 19 они 3 раза из 4 были шестыми. Интересно, им очень стыдно было.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Тен Хаг выиграл почти все матчи у тех ,кто ниже, и проиграл все - тем, кто выше. слабоватый аргумент перед домашним Ньюкаслом, но других пока нет 😁
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Шульга
Ответ Alexander Zubkov
Мне кажется Роя Кента из сериала Тед Лассо срисовали именно с Роя Кина) такой же опасный и дерзкий тип.
они даже внешне похожи) я когда смотрел сериал, сначала долго не мог сообразить,, кого напоминает Рой Кент, а потом стало очевидно))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Steppenwolf
«...а теперь, похоже, они довольны...» - с чего старый ворчун это взял ? Они довольны не шестые местом местом, а тем, что потихоньку начали выбираться из самой тёмной задницы. Даже Бруно в интервью намекнул, что недоволен игрой Гарначо и Рэша, даже несмотря на красавец гол.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Лет 10 назад было бы, а счас уже привыкли)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Ответ Alexander Zubkov
Мне кажется Роя Кента из сериала Тед Лассо срисовали именно с Роя Кина) такой же опасный и дерзкий тип.
Кантона так не думает)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Семенченко
нет такого капитана,каким был Рой....раньше и трава,как говорится....хотя реально скучаю по тому МЮ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fona
А чего не радоваться? У МЮ разница мячей - 0, а место 6
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
этому вечно что то не нравится) а если серьезно, то как бы все что не залетело у ирисок сегодня не влетело в среду в Стамбуле
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
Что после себя оставил ферги, было понятно еще 7 лет назад.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Где теперь взять нормального хулигана в центр поля?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Murderface
Ответ Alexander Zubkov
Мне кажется Роя Кента из сериала Тед Лассо срисовали именно с Роя Кина) такой же опасный и дерзкий тип.
Это 100%
Как и Зава - Ибра, абсолютно верно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Freedoms
Ответ Steppenwolf
«...а теперь, похоже, они довольны...» - с чего старый ворчун это взял ? Они довольны не шестые местом местом, а тем, что потихоньку начали выбираться из самой тёмной задницы. Даже Бруно в интервью намекнул, что недоволен игрой Гарначо и Рэша, даже несмотря на красавец гол.
Я недавно писал что в Юнайтед не только проблема с руководством но ещё и с его легендами. Каждый день с завершения карьеры ферги они только ноют и ноют. Иногда вообще не по делу, при этом создавая огромное давление на и так психонеустойчивых игроков.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Zubkov
Ответ Андрей Шульга
они даже внешне похожи) я когда смотрел сериал, сначала долго не мог сообразить,, кого напоминает Рой Кент, а потом стало очевидно))
а я сразу понял, какого хулигана он мне напоминает 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Zubkov
Ответ red hikkikomori
Рой Кин создан для фильмов Гая Ричи)
там уже Винни Джонс местечко забил, уже больше 20 лет 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Семенченко
Ответ Fona
А чего не радоваться? У МЮ разница мячей - 0, а место 6
для Юнайтед разница мячей 0 это норм? )))) сейчас может и да....а раньше?Йорк,Шерингем,Сульшер...дальше продолжать,кто забивал постоянно? )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рита Ктинидина
При Сульшере такого не было. 7 Хаг рыбак, а Оле гений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tsamourlidis_mufc
Ответ Alexander Zubkov
Мне кажется Роя Кента из сериала Тед Лассо срисовали именно с Роя Кина) такой же опасный и дерзкий тип.
Так и есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ответ Alexander Zubkov
Мне кажется Роя Кента из сериала Тед Лассо срисовали именно с Роя Кина) такой же опасный и дерзкий тип.
Ну да .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fona
Ответ Евгений Семенченко
для Юнайтед разница мячей 0 это норм? )))) сейчас может и да....а раньше?Йорк,Шерингем,Сульшер...дальше продолжать,кто забивал постоянно? )))
Это и сказано в контексте того, что разница мячей не соответствует положению в таблице, твердо должны быть в четверке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий