Кин о 6-м месте «МЮ»: «Им было бы стыдно еще несколько лет назад, а сейчас они довольны»

Рой Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» еще далеко до лидеров АПЛ.

«МЮ» сейчас занимает шестое место. Еще несколько лет назад вам было бы стыдно. А они, похоже, довольны шестой строчкой.

Им предстоит пройти долгий путь. «МЮ» должен конкурировать с лучшими командами. В их число входят « », « », « », к тому же есть команды вроде « », у которых неплохой период. « », «Ньюкасл».

На следующей неделе «МЮ» будет играть с «Ньюкаслом» в гостях. Посмотрим, что он покажет. Именно это «МЮ» и должен делать в больших матчах – что-то показывать», – заявил бывший хавбек «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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