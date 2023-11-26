Кин о 6-м месте «МЮ»: «Им было бы стыдно еще несколько лет назад, а сейчас они довольны»
Рой Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» еще далеко до лидеров АПЛ.
«МЮ» сейчас занимает шестое место. Еще несколько лет назад вам было бы стыдно. А они, похоже, довольны шестой строчкой.
Им предстоит пройти долгий путь. «МЮ» должен конкурировать с лучшими командами. В их число входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», к тому же есть команды вроде «Тоттенхэма», у которых неплохой период. «Астон Вилла», «Ньюкасл».
На следующей неделе «МЮ» будет играть с «Ньюкаслом» в гостях. Посмотрим, что он покажет. Именно это «МЮ» и должен делать в больших матчах – что-то показывать», – заявил бывший хавбек «Юнайтед» в эфире Sky Sports.
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